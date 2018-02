Šta napraviti s muškarcem koji nestaje kao duh?

1. Nestaje poslije nekoliko fantastičnih izlazaka

Slažete se odlično, a onda on odjednom nestane i ostavlja vas da opsesivno pokušavate otkriti kako je moguće da se osoba s kojom ste osjetile tako jaku povezanost promijeni za 180 stupnjeva.

Zašto to radi: Postoji nekoliko objašnjenja. Možda je pretrpan obavezama na poslu ili ima dojam da niste zainteresirane ili, u najgorem slučaju, on nije zainteresiran.

Vaš potez: Pošaljite mu poruku, kako biste eliminirale opcije da je prezauzet ili da mu je potrebno ohrabrenje. Ako ne dobijete entuzijastičan odgovor u roku od 24 sata, obrišite njegov kontakt.

Nikada nemojte ulagati više od onoga što dobivate na početku veze. Ako je zainteresiran, on će se potruditi biti s vama.



2. Lagano se povlači u sjenu poslije nekoliko mjeseci

Ako ste se viđali od tri do šest mjeseci, on se ne može baš povući bez ijedne riječi. Zato je lagano nestajanje u stilu duha suptilniji način. Može se dogoditi da počne otkazivati dogovore ili se ponašati rezervirano.

Zašto to radi: Preokret se događa upravo u ovo vrijeme. Osvajanje je završeno, ima vas pa se sada povlači pitajući se želi li on to stvarno.

Vaš potez: Ako vam je i dalje stalo do njega i želite pokušati spasiti to što ste imali, najbolji borbeni plan je distancirati se od veze i usredotočiti se na svoju vlastitu sreću.

Trudite se da vam sva područja u životnom rasporedu budu puna. Ako on nazove i predloži da se vidite, trebale biste biti srdačne dok mu odgovarate: Voljela bih, ali već imam neke planove za ovaj vikend. Možemo se dogovoriti za neku drugu večer. Tako mu poručujete da imate ispunjen život i on će vjerojatno pomisliti da niste očajne i da ne čekate svaki njegov mig. Ovakva vrsta igre ipak ne bi trebala dugo trajati.

3. Postaje neobično dalek nakon godinu dana veze

Bolno je kada osjetite da se, i pored toga što i dalje provodite dosta vremena zajedno, jedan dio njega povlači.

Zašto to radi: Jedna godina je prekretnica, trenutak kada će se on možda početi pitati: Je li ona osoba s kojom želim biti na duge staze? Ako je nesiguran i ne zna kako riješiti svoju dilemu, vjerojatno će postati emocionalno zatvoreniji i manje nježan.

Vaš potez: Recite mu da osjećate da su vam brojne različite stvari na umu, ali i da vjerujete da imate nešto dobro. Onda je vrijeme da se povučete. Ako je samo u minus fazi, vrlo brzo će se ponovno okrenuti vašoj vezi. Ako se to ne dogodi, onda je došlo vrijeme da vi napravite pauzu. Recite mu da vas može nazvati kada se stvari promijene, ali da mu ne možete obećati da ćete tada biti dostupne. Da, prilično je bezveze odustati od nečega što vam je puno značilo, ali glavni prioritet bi vam trebao biti zadovoljenje vaših potreba, piše “Cosmopolitan“.

