Roditelji toliko pretukli bebu da su joj doktori morali amputirati obje noge!

Policija je tek kasnije shvatila da su malenog Tonyja povrijedili vlastiti roditelji – majka Jody Simpson (24) i otac Anthony Smith (46).

Nasilni roditelji iz pakla sina su, piše “Metro.co.uk”, uhvatili za nožne članke te toliko brutalno njihali i tresli da su mu polomili obje noge.

Nesretnog dječaka ostavili su bez kontrole sljedećih devet sati, iako je trpio strašne bolove – na sudu su se pravdali kako ga nisu mogli odmah odvesti u bolnicu jer su “morali čekati majstora koji im je trebao popraviti bojler”.

Tony Smith Junior jedva je preživio sepsu, ali doktori su mu ipak morali amputirati obje noge.

Monstruozni roditelji iz Kenta u Engleskoj u petak su napokon osuđeni zbog brutalnog zlostavljanja djeteta – oboje su dobili deset godina zatvora.

Tony Smith Junior danas ima tri i po godine i živi u udomiteljskoj porodici.

“Izuzetna je čast imati ljude u zajednici koji su spremni njegovati tuđu djecu, posebno onu s invaliditetom. To sasjećanje ovaj svijet ipak čini barem malo boljim i ljepšim mjestom. Porodica koja je prihvatila malenoga Tonyja – oni su apsolutne zvijezde – to je jedino što mogu reći. Hvala im do neba”, izjavio je sudija Philip Statman na izricanju presude roditeljima iz pakla, koji su dodatno zgrozili javnost rekavši kako se ne osjećaju krivim za nanošenje teških tjelesnih povreda vlastitom sinu, prenosi “Jutarnji“…

