Horoskopski znak s najljepšim osmijehom: Šarmiraju bez pardona, ali nisu igrači kada vole

Venera, božica ljubavi, otkriva najviše kako pristupamo vezama, romantičnim momentima i ljubavi. Njen položaj u znaku, kućama i njezini aspekti, dakle, pokazuju kako i na koji način iskazujemo ljubav.

Advertisements

Vaga!

Vaga je znak kojim vlada Venera, tako da je žena Vaga u stalnoj potrazi za harmoničnim odnosima. U ljubavi, Vaga traži ekvilibrijum, savršenu ravnotežu duha i tijela, partnera koji će je obasuti papirnatim srcima i svježim cvijećem. Ona uživa kada je voljena i bit će potpuno posvećena svom izabraniku. Iako Vage djeluju smireno i pribrano, one mogu biti vrlo užurbane i romantične kada su opuštene. Žena Vaga ne igra igre kada voli. Vrlo su pažljive i ponekad bolno iskrene. Dakle, ovdje nema igara, jer to ne bi bilo fer! prenosi “Atma“…

Da je kralj Solomon bio kraljica, svakako bi bio Vaga. Žena Vaga utjelovljuje pravičnost, pravdu i ravnotežu. Izuzetno su društvene i imaju dara za komunikaciju. Harizmatične su, zanosne i mogu vrlo lako osvojiti ljude oko sebe. U ženi Vagi se utjelovljuje fantastičan miks racionalne logike i nestalne emocije. Uvijek je otvorena za zdrav razum, logiku i dobronamjerne savjete za svoje pogreške, ali samo ako umijete logično da joj ih ukažete.

Žena Vaga sa svojim svevidećim i sveobuhvatnim pogledima na svijet oko nje, ostvaruje snažnu vezu sa svojim partnerom, jer će u argumentima uvijek vidjeti i drugu stranu. Njezina racionalnost i hladna logika savršeno su spremni sagledati problem iz svih kutova i da se uvijek stave u poziciju drugih.

Zato drugima može djelovati da su one neodlučne, međutim, one samo sagledavaju sve uglove i mogu se staviti u svačiju poziciju. Malo se kojem drugom horoskopskom znaku, ova sjajna osobina može pripisati. Potreban im je partner koji će im dati savjet i podršku, a samim tim traže harmoničnu i snažnu vezu. Najviše se slažu s Blizancima i Vodenjacima.

Muškarac Vaga u ljubavi

Vaga muškarac je neko ko je pronašao tajnu savršene harmonije. Vrlo lahko se zaljubljuje. Također, ne voli igre i ako vam kaže da će vas nazvati, onda možete biti sigurni da će vam telefon zazvoniti.

Tipičan muškarac Vaga želi zadovoljiti i da njega zadovolje. Željan je zavođenja. Šarmantan je. Ne možete mu odoljeti. Senzualan i sentimentalan ljubavnik. Očekujte totalnu romansu, krevet posut laticama crvenih ruža, upaljene mirisne svijeće po čitavoj sobi. Muškarac Vaga osjeća se kao kompletna ličnost jedino kada je u vezi i dat će sve od sebe da to potraje. On cijeni i njeguje stabilnost i ravnotežu sa svojim partnerom. Nepristran i iskren, muškarac Vaga uvijek će se truditi da riječima ne povrijedi osobu pored sebe. Na sve moguće načine izbjegavat će konflikte i provoditi mirnoću u svom životu. Objektivni su, fer i uvijek u stanju vidjeti obje strane argumenta, baš kao i žena Vaga. Ponekad se bori s neodlučnošću i njegov strah da ne donese pogrešnu odluku može ga spriječiti u donošenju iste. Zgodni i šarmantni, pobrat će mnoge uzdahe i poglede, gdje god da se nađu.

Cilj romantičnog muškarca Vage je zadovoljiti svog partnera u svakom pogledu. On će staviti partnerova zadovoljstva prije svojih, što ga čini idealnim partnerom. Onaj ko prepozna tu njegovu vrlinu, svakako će biti nagrađen i to više puta.

Najviše se slažu s Blizancima, Vodenjakom, Strijelcem i Lavom.

Savjet

Vage su vrlo romantične i uživaju u intimnim momentima. Oni koji se zaljube u Vagu, svakako traže idealnog partnera. One sanjaju da imaju jakog, ambicioznog, izuzetnog i uspješnog partnera. Još jedan savjet: Vage nikako ne tolerišu agresivnost ili tenziju. Prije će sjediti i šutjeti nego se raspravljati. Nemojte ih uvlačiti u bilo kakvu raspravu tokom prvog sastanka.

Kako zavesti muškarca Vagu

Ukoliko želite zavesti muškarca Vagu, morate biti spremni zadovoljiti njegove romantične apetite, bilo da je u pitanju večera ili kulturni događaj. Ukoliko ste izvan tokova, nemojte ni pokušavati. Istina je: Vage cijene sve što je lijepo. Rijetki su muškarci Vage koji će biti s nekim ko ih fizički ne privlači.

Još jedan savjet: ako želite zavesti muškarca Vagu morate pokazati naklonost i poštovanje prema ljudima koji su njemu bitni. Vaši izgledi su mnogo bolji kada su njegovi prijatelji i porodica na vašoj strani.

Neka razgovor teče lagano, nježno, s komplimentima. Provedite sate pričajući s njim, jer on želi pričati s vama o svemu. Također, priznajte kada niste u pravu, tako da on zna sa sigurnošću da ste fer i da ne igrate igre. Očekujte vezu, ne samo provod. Muškarac Vaga želi ljubav i brak, tako da ako mu kažete da želite isto, vrlo brzo će njegove ruke biti oko vašeg struka i neće vas puštati! To zaista jeste romantično!

Kako zavesti ženu Vagu

Žena Vaga uživa biti u centru pažnje i očekuje da se prema njoj odnosite kao da je najvažnija osoba na svijetu. Ukoliko želite zavedesti ovakvu ženu, prvo treba biti dobar slušatelj, a zatim i odlični u konverzaciji. Žena Vaga obožava pričati o novim događanjima, ali najviše o sebi i svojim interesima. Ukoliko je ohrabrite u tom pogledu, bit ćete neodoljivi za nju.

Tokom svoje mladosti, poprilično su divlje i idu iz afere u aferu, ali kako postaju starije sve više se žele skrasiti. Žena Vaga je pomalo lijena kada je ljubav u pitanju, tako da ih morate ohrabrivati i truditi se da im držite pažnju. Ako to uspijete, podići će vas na pijedestal i obožavati. Bit ćete joj dragocjeni, skoro onoliko koliko je ona dragocjena sama sebi!

Morate se potruditi da ispunite njene najdublje želje. Odnosite se s poštovanjem prema njoj, a nikad joj neće dosaditi slušati koliko je divna! Kako je Vaga sklona promjenama raspoloženja, tako nemojte očekivati da će odnos biti uvijek isti. Nemojte to shvaćati osobno. To je naprosto odlika žena Vaga. Ukoliko imate strpljenja i želite je “vratiti” iz tog varljivog raspoloženja, potrudite se da joj ugodite maksimalno! Pitate se trebate li joj ikada prestati ugađati? Ne nikad! Ona je kraljica i nemojte to nikad zaboraviti! Također, nemojte zaboraviti da ćete biti bogato nagrađeni za takvo tretiranje, mnogo više nego što su drugi znakovi spremni učiniti! Dosada je jedan od načina da je izgubite.

Kako voljeti Vagu

Budite fer i širokih pogleda. Vage izuzetno cijene balans, pravdu i jednakost. Nije slučajnost da im je horoskopski znak upravo vaga.

Nemojte nikad izolovati Vagu iz društva. Ona je jedan od najdruštvenijih horoskopskih znakova, iako preferišu manje, intimnije grupe. Ljudi ovog znaka vrlo su ponosni na svoje uglađene i dobre manire i uživaju s manjom i odabranom grupom prijatelja.

Vage ne daju svoje srce tako lako, ali jednom kada ga daju onda je to do kraja života. Ukoliko volite Vagu i ona vam uzvraća ljubav, vi ste izuzetno sretan čovjek. One su vrlo osjetljive i pazite da ih ne povrijedite.

Kod Vage je sve u šarmu. One se svojski trude da vam ugode i naprave romantičnu atmosferu i morate to cijeniti.

Obično je Vagina prva ljubav iz srednje škole, njezina prava ljubav. Međutim, događa se da toga ne budu svjesne jer se razdvoje, a kasnije nikom ne daju drugu šansu. Vaga se nikad ne vraća u prošlost i nema druge prilike! Ako vam da jednu, iskoristite je i ne čekajte drugu! Imate samo jednu šansu!

Advertisements

loading...

Facebook komentari