Top 10 laži koje žene prodaju muškarcima

Ah te žene! Tako su misteriozne, tako enigmatične. Priznajemo, imamo više slojeva od glavice luka i ponekad nam je zaista žao tih jadnih muškaraca koji moraju dešifrovati sve naše skrivene poruke, čitati naše misli i razumijeti nas kad ni same ne znamo objasniti zašto se osjećamo tako kako se osjećamo, piše “Cosmopolitan“…

Uz sve to, ni mi ponekad ne govorimo istinu i da, ponekad lažemo. Ponekad su to one male bezazlene bijele laži, ali onda su tu i oni trenuci kad su te laži ipak malo veće, naprimjer onda kad potegnemo temu se*sa.

Pa, ovoga smo puta odlučile biti potpuno iskrene i priznati vam kojih su to deset laži na koje ste vjerojatno i sami bar jednom pali.

1. “Spavala sam s (X) frajera”

Možda se ne može sjetiti. Možda je ponekog izostavila, a možda ponekog i izmislila. Želite li čuti istinu, natjerajte ju da svoj broj kaže prije vas kako se ne bi pokušala “prilagoditi” vašem.

2. “Ovo je bilo odlično”

Niko ovdje ni u koga ne upire prstom, da se razumijemo, no ako se*s za nju i nije bio ništa posebno, šanse su da vam neće istog trena to i reći. Možda je te večeri zaista bio problem u njoj. Želite istinu, slušajte njezin govor tijela, a ne nju.

3. “Nikad te nisam i neću prevariti”

Znate koji je broj jedan razlog prekida? Prevara. Tačnije, laganje o prevari. Zapamtite, samo zato što ne znate da se dogodilo, ne znači da se nije dogodilo iako ona to misli.

4. “Imam (X) kila”

Ovako – žene ne lažu o svojoj težini zbog vas. Njihovi razlozi imaju veze isključivo s njima. Nadalje, o svojoj težini ne lažu sve žene, ali razlog je uvijek isti – nesigurne su, voljele bi težiti više ili manje. To je jedna veza u koju se ne biste trebali miješati.

5. “Naravno da me možeš nazvati”

Ponekad, kad smo s frajerom na spoju i gledamo se licem u lice, teško je reći: “Hm, gle, ne”. Tek šačica cura uživa u direktnom slamanju srca, dok se mi ostale oslanjamo na to da ćete vjerovatno shvatiti hint kad vam se jednostavno više ne budemo javljale.

6. “Bit ću gotova za minutu”

Da je vaš posao prije izlaska na spoj obrijati pola tijela, istuširati se, umočiti se u mirišljavu kremu za tijelo, nanijeti 99 precijenjenih kozmetičkih proizvoda, nanijeti nekoliko slojeva šminke, ispeglati kosu i odabrati savršeni outfit u kojemu ćete izgledati se*si, ali ne i droljasto te elegantno, ali ne i uštogljeno, i vama bi trebalo pola dana za pripremu. Zato, čekajte.

7. “Ne znam”

Ne znamo (ha-ha) da li će se s ovim složiti sve cure, ali vrlo često kad žena kaže: “Ne znam”, ona itekako zna. Iskreno, žene rijetko ne znaju, a još će teže to i priznati. Zato, ako vam kaže da nešto ne zna, vjerovatno vam samo daje priliku da se dokažete.

8. “Ovo je bilo tako ukusno!”

Ako ste kuhali, zaista nam nije bitno kakvog je okusa. Mi ćemo vam reći da je fenomenalno i pomirite se s tim.

9. “Dobro sam”

Oh da, ta prekrasna ultimativna laž. Žene su emocionalna bića i ponekad se uzrujamo. Možda zato što je naš Ovan u vašoj Veneri, možda zato što smo dobili unaprijeđenje na poslu i umiremo od straha ili možda zato što smo u onom raspoloženju. Kako ćete znati? Hm, sretno. Jedini savjet koji imamo je – slušajte.

10. “Bilo je na popustu!”

Nije. Pomirite se s tim.

