7 tipova muškaraca koje trebate izbjegavati u širokom luku

Predstavljamo vam sedam vrsta muškaraca od kojih samo trebate što prije pobjeći:

Advertisements

1. Vječni zavodnik

Kada izađete negdje, bilo u klub, kafić ili, on flertuje sa ženskim osobama i ne postoji ni jedan način da ga spriječite u tome. Njegov pogled je na svim drugim djevojkama, samo ne na vama, piše “Cosmopolitan“…

2. Uplašen od samopouzdanja

Ovaj se frajer boji prići djevojkama koje izgledaju samouvjereno i koje su svjesne vlastitog se*sipila.

3. Jako dobar

Takvi tipovi obično su nesretni u ljubavi jer misle da djevojke vole samo opasne frajere. Istina je da žene vole muškarce koji imaju više strana – koji znaju kada trebaju biti dobri, a kada, po potrebi, i “opasni”.

4. Fasciniran vašim poslom

On hvata svaku priliku da se miješa u vaš posao jer je njegov puno manje zanimljiv ili ga čak uopšte i nema. Niko ne želi muškarca koji misli da je najpametniji, zar ne?

5. Loš u krevetu

Njegovi potezi vam baš i ne odgovaraju, i ne trudi se previše da vas zadovolji. Previše se oslanja na svoje ustaljene pokrete jer je to možda odgovaralo njegovoj bivšoj djevojci. Pokušajte mu to objasniti na lijep način, a ako se ništa ne promijeni – niste dužne to trpjeti.

6. Ženskaroš

Tip koji se u izlasku odvaja od svog društva, prilazi vam nekom prilično glupom izjavom i pokušava vas osvojiti. Jedno je sigurno – on je već promijenio previše djevojaka (takve fore, nažalost, često upale), i ako biste ga pustile u svoj život, nismo sigurni koliko bi to bilo dobro za vas.

7. Prodavač tuđih fora

Takvom su muškarcu razne rasističke i se*sističke šale smiješne, dok su vama šokantne. Također, priča razne viceve koji su zanimljivi isključivo njemu. Što je najgore, on je samo kopija svog jako duhovitog prijatelja. Loša kopija.

Advertisements

loading...

Facebook komentari