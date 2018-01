Ova četiri znaka doživjet će NAJVEĆE TURBULENCIJE u životu ove godine! A na njih neće moći NIKAKO DA UTIČU

BIK

Iako je nepisano pravilo da su promjene za ljude u ovom znaku noćna mora, baš to ih čeka u ovoj godini. Bikovi vole stabilnost i rutinu, a kada ih nešto izbaci iz kolosjeka, teško se privikavaju na nove okolnosti. Ipak, iako se toga užasavaju, u ovoj godini ih čekaju pozitivne vijesti nakon čega će biti još jači i otporniji. Proći će kroz promjene koje će ih sasvim izbaciti iz kolosjeka i sve će biti drugačije od onoga na šta su navikli.

JARAC

Jarčevi takođe treba da računaju na promjene, ali ne treba mnogo da strahuju zbog toga, mada im i u ljubavi i na poslu slijedi toliko toga što do sada nisu iskusili. Pred vama su i određeni rizici koje ćete prihvatiti i to će se pokazati kao odlična odluka. Kada budete skupili hrabrost da iskoračite iz okruženja na koje ste navikli, naići ćete na brojne prilike za napredovanje na svim poljima – u ljubavi, na poslu, u intelektualnom i duhovnom razvoju. U ovoj godini ćete se otvoriti drugima i više nećete biti suzdržani kao inače. A to će vas učiniti sretnijim.

RIBE

Osobe rođene u znaku Riba, zahvaljujući svojoj intuiciji, vjerovatno već naslućuju da ih čekaju velike promjene, pa je moguće da su već spremne na to. Vi vjerujete u svoju snagu volje i hrabrost i to vam se uglavnom isplati. Vrijeme vam donosi oslobađanje od starih strahova, a i nećete više oklijevati oko nečega. Borićete se svim silama za ono što želite od života i više nećete dopustiti drugima da vas gaze i iskorištavaju.

DJEVICA

Djevice će prilično promijeniti svoj karakter u ovoj godini i to će pozitivno uticati na njihov dalji život. Ljudi rođeni u ovom znaku skloni su da pretjerano kontrolišu sve oko sebe i samim tim su konstantno pod velikim stresom. Po pravilu, žele da se stvari odvijaju kako oni zamisle i izbacuje ih iz takta kada nije tako. Međutim, ove godine će konačno shvatiti da im to oduzima previše vremena i energije i da će im život biti znatno bolji ako se opuste i dopuste da se neke stvari odvijaju drugačije od planiranog jer to može biti i dobro po njih. Ove godine će prihvatiti promjene i osloboditi se nesigurnosti koja ih muči, piše “Žena“…

