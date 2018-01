Otvoreni brak: Nakon 10 godina i 2 djece rekla mu je da želi više, evo kako je to završilo

“Jedne večeri priznala sam mu ono što mi je bilo najteže za izreći – da mi više nije dovoljan. Bilo je tu puno suza, a na kraju mi je, umjesto razvoda, predložio da pokušam nešto drugo”, prisjetila se Anita, priznajući da su prvi spojevi s nepoznatim muškarcima bili vrlo teški. Marc je ostajao kod kuće s njihovom djecom, a kada se vraćala kući, razgovarali su o svemu.

“Bez iskrenosti to ne bi bilo moguće. Ljudi su to često pogrešno shvaćali, no moje odbacivanje monogamije nije imalo veze samo sa seksom”, pojasnila je Anita, koja je nakon nekog vremena pronašla muškarca s kojim je i danas u vezi. Ime mu je Andrea i skupa su posljednjih godinu dana. Andrea je upoznao i Marca i njihovu djecu, a Anita je i prijateljima i ostalim članovima obitelji objasnila situaciju sa svojim ljubavnim trokutom, prenosi “Index“.

“Bilo je užasno teško, ali je bila iskrena prema meni. To nisu stvari koje planirate. Mogla me je varati, mogli smo se rastati, umjesto toga, pokušali smo nešto treće. To je ono što napraviš kada nekoga voliš, pokušaš naći rješenje. Njene seksualne veze nisu me toliko smetale kao one emocionalne”, objasnio je Marc.

Prije 18 mjeseci Anita i Marc ipak su se odlučili rastati. I dalje žive skupa, no Anita s djecom uskoro planira napustiti obiteljski dom. U međuvremenu je o svom iskustvu napisala i knjigu.

“U početku smo oboje mislili da imamo nešto posebno i da će naš brak izdržati i ovu promjenu. Volimo se i dalje, ali ne na isti način. Nema to veze s poligamijom. Znao sam da je gotovo kada mi je priznala da više ne osjeća želju poljubiti me”, rekao je Anitin suprug.

Obitelj i prijatelji dosta su se dobro nosili s njihovim ljubavnim trokutom, sve dok nisu objavili da se ipak razvode.

“‘Meni se to nikada ne bi moglo dogoditi’, ‘Ja joj to ne bih dopustio’, ‘trebat će ti dobar odvjetnik’, tako ljudi obično komentiraju. Ne vide da se mi i dalje poštujemo, samo želimo različite stvari”, pojasnio je Marc.

Treći član ovog ljubavnog trokuta, Andrea, 10 je godina mlađi od Anite i priznaje da su kliknuli iz prve.

“Nije to samo seks. Razumijemo se na svim nivoima. Upoznao sam njenog supruga i djecu i osjećam se privilegiranim što imam priliku biti dio njihovog života i odrastanja. Ne znamo još kamo naša veza ide, hoćemo li se možda u nekom trenutku i mi odlučiti za djecu i hoće li nas to promijeniti, no sretan sam što je imam”, rekao je Andrea. On priznaje da je u prethodnim vezama varao djevojke, a one kojima je otvoreno rekao da nije monogaman tip vrlo brzo su ga napuštale.

“Anita me razumije, uostalom, veze su uvijek komplicirane. I monogamne i poligamne”, pojasnio je Andrea.

