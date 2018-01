Dnevni horoskop: Bik se opasno istripovao, Strijelca će pogoditi Kupidonova strijela

Ovan

Zagrebite malo više ispod površine danas. Možda će vam biti u redu kako se snalazite sa situacijom. Ali imajte na umu, da, možda nećete napredovati toliko brzo koliko ste mislili ako ne pojačate intenzitet. Ako vi to ne uradite, možda će ga neko pojačati za vas. Odjednom, neshvatljive emocije mogu da vas savladaju i bićete prinuđeni da potražite pomoć. Ostanite u koraku sa dešavanjima oko vas, piše “Horoskopius“.

Bik

Možda se pitate zašto sve može da bude onako kako vi zamislite osim kad je u pitanju ljubav? Odbacite ideju da ste nedostojni pažnje i ljubavi. Ne pokušavajte ni da se pretstavite u tom svetlu kad niste takvi. Najverovatnije samo zbunjujete ljude iz svoje okoline na taj nečin, jer projektujete sliku o sebi koja nije potpuno tačna.



Blizanci

Ostanite nasmejani danas. To je možda lakše reći nego učiniti. Zamislite sebe kao most koji spaja ostrvo sa kopnom, voda raste i ostrvo će uskoro biti potopljeno i ljudi se okreću ka vama za pomoć i podršku. Obratite pažnju na to da situacija ne postane takva gde ćete se u potpunosti žrtvovati. Jer od velike težine i pritiska čak i najčvršći mostovi pucaju.

Rak

Možda pokušavate da se bavite stvarima na jedan uredan i korektan način danas. Pokušajte da se ne iznervirate ako stvari ne krenu onako kako ste zamišljalji. Tenzija može da poraste kada se javi pitanje ljubavi. Ljudi mogu biti prilično emotivni, i ceo vaš uredan plan baciti pravo kroz prozor.

Lav

Danas ćete možda biti suočeni sa teškim izborom na određenom polju vašeg života. Deilema najverovatnije proističe iz toga što jedan deo vas želi da prati vašu maštovitu i kreativnu stranu, kod ga drugi deo vaše prirode sputava i okrenut je više ka praktičnosti i stabilnosti. Pogledajte šta možete da uradite kako bi iskombinovali ove dve strane vaše ličnosti u jedan moćan entitet.

Djevica

Budite oprezni ako mislite da prepustite svom srcu da vas vodi danas. Ekstremne emocije vam dopuštaju da postanete veoma svesni svog okruženja i onoga šta ljudi misle o vama. Možda ćete želeti da se malo povučete u samoću i potražite odgovore na pitanja dubogo u sebi. Opuštanje i meditacija su jedan od načina da se prebrodi jedan ovako emocijama nabijen dan.

Vaga

Budite spremni za emotivne reakcije ako budete previše posesivni prema svom partneru danas. Pitanje slobode naspram posvećenosti, moglo bi da uzburka stvari do te mere da će postati pitanje dali ćete ostati zajedno u vezi ili ne. Možda su ta osećanja koja imate samo vaši unutrašnji strahovi kroz koje pokušavate da shvatite trenutnu situaciju u kojo se nalazite.

Škorpija

Možda se osećate pritisnuto sa svih strana i ne vidite izlaz. To deluje na vas na takav način da se osećate odgovornim za neki događaj koji se desio u vašem životu. Zapamtite da je kada je u pitanu partnerstvo, potrebno je dvoje da bi se došlo do nekog dogovora, nemojte svaljivatu svu krivicu na sebe.

Strijelac

Vaše emocije danas mogu biti prilično jake. Možda ćete otkriti da čega god da se dohvatite emocije će se intezivno umešati. Budite oprezni u razgovoru sa ljudima, razmislite prvo koga vaše reči i na koji način mogu da povrede. Važno je da budete osetljivi na dešavanja oko vas. Budite otvoreni za stavove drugih i njihov način razmišljanja.



Jarac

Drugi će se možda teško nositi sa današnjom napetom situacijom, ali vi ćete biti kao riba u vodi, snaćićete se u bilo kojoj situaciji. Situacija može biti prilično uzburkana kada je u pitanju ljubav i romansa, ali barem se nalazite na brodu koji plovi tako da šansa još uvek postoji da on nađe sigurnu luku. Na njemu još ima mesta pa zato pomozite i drugima da se popnu na njega.

Vodolija

Danas bi vam moglo biti teško da se nosite sa pitanjima srca. Pokušajte da ne zatvorite potpuno komunikaciju dok budete rešavali ovu situaciju. Bitno je da se malo oslobodite i dopustite svojim osećanjim da isplivaju na porvršinu. Saosećajni ljudi će vas saslušati i pokušaće da vam pomognu da razumete svoja osećanja ali samo ako im to dopustite.

Ribe

Danas će vas iznervirati kad vidite kako se ljudi ponašaju nerazumno. Za vas situacija je možda prilično jasna ali za druge i ne baš toliko. Zapamtite da ne vide svi svet oko njih na isti način kao i vi. Postoji element koji ste možda prevideli a koji će vam pomoći da sklopite celu sliku, zapamtite ovo dok budete prolazili kroz dan.

