Prepoznajte psihopate među prijateljima na Facebooku

Postotak psihopata na svijetu je oko jedan posto, što znači da ako imate stotine prijatelja na Facebooku, postoji velika šansa da među njima ima i onih koji pokazuju znakove psihopatije, piše “Business Insider”.

Kako ih prepoznati?

Postoje neki očiti znakovi psihopatije poput onoga da takve osobe uglavnom ne brine objava provokativnog ili otrovnog sadržaja. Psihopate imaju nešto što se može nazvati “otpor na haos”, što znači da oni ne bježe od drame. Štaviše, njih ponekad hrani činjenica da drugima uzrokuju stres i neugodu.

Ali ima i nešto suptilinijih znakova. Prema jednoj studiji od 6.742 učesnika koja je objavljena u magazinu “Computers in Human Bahavior”, ljudi koji postižu visoke rezultate na testovima psihopatije, uglavnom češće pišu postove o vlastitim potrebama i zadovoljstvima. Također, češće pišu o vlasti i politici.

Za to naučnici imaju dva objašnjenja. Prvo je to da psihpate teže temama koje su vezane uz vlast, moć i kontrolu, a ujedno ih uzbuđeje i to što takve teme najčešće izazovu rasprave i “drame” u komentarima.

Drugo objašnjenje je to da su previše izloženi političkom materijalu na društvenim mrežama što kod njih izaziva, odnosno oslobađa psihopatske tendencije. Naprimjer, ako imate prijatelja koji stalno objavljuje članke o “kontraverznim” temama, moguće je da se on s njima uopšte ni ne slaže, ali da ga uzbuđuje haos koji izazove objavom.

Još jedan znak da imate psihopatu među “prijateljima” je to da oni češče objavljuju kratke statuse s kratkim rečenicama. Jedna teorija kaže da to rade da bi mogli imati više kontrole nad tim kako ih drugi vide, jer s njima dijele jako malo informacija.

Još jedna studija pokazala je da muškarci i žene koji pokazuju znakove psihopatije pokazuju i viši nivo težnje prema samokontroli, samopromociji, agresiji i neiskrenosti na Facebooku, piše “Index“…

