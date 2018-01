Oči u oči s pedofilom: Sad ćeš ti mene slušati, pogledaj me

Jordyn Wieber (22) četvrta je članica američke gimnastičarske ekipe koja je 2012. godine na Ljetnim olimpijskim igrama osvojila zlato, a koja je optužila zloglasnog Larryja Nassara (54), tada doktora reprezentacije, za zlostavljanje, piše “24sata“.

Advertisements

Pridružila se Jordyn kolegicama Aly Raisman, Gabby Douglas i McKayli Maroney koje su također optužile Nassara da ih je zlostavljao. Sve četiri hrabre djevojke tražile su da se suoče s Nassarom što je sutkinja dopustila.

“Mislila sam da su pripreme za Olimpijske igre najteža stvar koju sam ikad napravila. Ali zapravo, najteže mi je bilo shvatiti da sam žrtva Larryja Nassara, imala sam samo 14 godina”, slomila se Jordyn Wieber.

Zlostavljaču se obratila i njena kolegica iz reprezentacije, Aly Raisman.

“E sad ćeš ti slušati mene, Larry! Stvari su se okrenule, sve smo tu, podigle smo glas i ne idemo nigdje. Došla sam se suočiti s tobom, Larry”, rekla je Raisman, a njen zlostavljač cijelo je vrijeme imao glavu dolje.

Nije imao hrabrosti pogledati u oči djevojku koju je zlostavljao kad je imala 15 godina.

“Opet sam jaka, nisam više žrtva. Pogledaj me, pogledaj nas! Ova grupa djevojaka koju si zlostavljao sad je snaga, a ti si nula”, rekla mu je, na što se Nassar rasplakao.

Podsjećamo, Larry Nassar (54), početkom decembra osuđen je na 60 godina zatvora zbog posjedovanja materijala s pedofilskim sadržajem, a sad je na optuženičkoj klupi zbog optužbi za seksualno zlostavljanje.

Prijeti mu doživotna zatvorska kazna s obzirom da je protiv njega podignuto više od stotinu optužbi za seksualno zlostavljanje od strane mladih djevojaka.

Posljednja koja je optužila Nassara je Simone Biles (20), jedna od najuspješnijih američkih gimnastičarki svih vremena, četverostruka olimpijska pobjednica.

“Većina vas me poznaje kao mladu, sretnu ženu, nasmiješenu i punu život. Međutim, nedavno sam se osjetila ranjenom i što sam više pokušava utišati glas u svojoj glavi, on je više odzvanjao. Više me nije strah ispričati svoju priču. I ja sam jedna od brojnih osoba koje je seksualno zlostavljao Larry Nassar”, rekla je mlada Amerikanka.

Nassar je ušao u liječnički tim gimnastičke reprezentacije SAD-a 1986. godine, a onda je postao liječnički koordinator deset godina kasnije i na toj je dužnosti ostao do 2015. Paralelno je od 1997. radio na sportskoj klinici u Michiganu.

Njegove žrtve su imale manje od 15 godina kada ih je zlostavljao u periodu od 1998. do 2015. Nedavno je Simone Biles, jedna od najuspješnijih gimnastičarki svijeta, priznala da je i ona bila žrtva zloglasnog liječnika.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Advertisements

loading...

Facebook komentari