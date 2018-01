Ako vam Lav dozvoli da budete u centru pažnje, sviđate mu se. A ostali?

Ovan ne skriva svoje namjere

Pripadnici ovog znaka poznati su po svom direktnom pristupu, pa ako ste zainteresovani za jednog Ovna, velike su šanse da odmah shvatite da li mu se sviđate ili ne. Osim riječima Ovnovi će svoju naklonost izraziti i dijelima. Ipak, ukoliko se Ovan ponaša u vašem društvu kao da mu idete na živce, vjerujte da to i jeste tako, pa se za svoje dobro na vrijeme distancirajte, piše “B92“…

Bik ugađa

Pripadnici ovog znaka su tradicionalni i konvencionalni tipovi koji vole da se u ljubavi barem kada je početak veze u pitanju odvija sve polako, sigurno i predvidivo. Ukoliko se raspituju koja vam je omiljena boja, parfem, jelo ili film, to su sigurni znaci da želi da vas bolje upozna.

Blizanci se otkrivaju povjeravanjem

Pripadnici ovog znaka su po prirodi hiperkativni i veliki zavodnici koji osvajaju bez reda i namjere. Ipak, postoje znakovi po kojima možete prepoznati da li im se zaista sviđate ili ste samo prolazna žrtva. Ukoliko primijetite da vole sa vama da pričaju o ozbiljnim životnim temama ili vam se povjeravaju, to je siguran znak da mu se sviđate.

Rak postaje nježan

Pripadnici ovog znaka su porodično orijentisani, a prvi znak njihove simpatije prema vama jeste pažljivo ponašanje. Nježni gestovi, dodiri i lijepe reči nisu slučajnost, već njihov način da pokažu interesovanje. Osim toga, Rakovi se prema svojoj simpatiji ponašaju zaštitnički, a definitivni znak da želi ozbiljnu vezu sa vama jeste upoznavanje sa porodicom.

Lav će vam prepustiti da budete u centru pažnje

Lavovi vole dramu i velike ljubavne snove. U početku veze će vas nagraditi time što će vam prepustiti da vi budete u centru pažnje. Ne skrivaju naklonost, a povremenim hladnim ponašanjem samo žele da provjere vaše namjere.

Djevica polako spušta “gard”

Logični i praktični, pripadnici ovog znaka nikad ne objavljuju javno svoju simpatiju, već simpatiju prema nekome drže u tajnosti. Tek kada vidi da je druga strana zagrijana, Djevica se opušta i sama daje do znanja da je zaljubljena. Ukoliko vas uključuju u svoje planove i često govore “mi”, to su sigurni znaci da su spremni za ozbiljnu vezu.

Vage ne čine prvi korak

Pripadnicima ovog znaka treba malo više vremena da otkriju ko im se sviđa. Vage vole da ih zavodite, ali ukoliko joj se ne dopadate, to će vam jasno staviti do znanja. Vage su veoma društvene, a činjenicu da im se neko sviđa one će podijeliti sa najboljim prijateljima.

Škorpija ne skriva zainteresovanost

Zavodnički pogled preko pune prostorije, dvosmislene rečenice sa se*sualnim prizvukom, izazivanje i slične igrice očigledni su znakovi zainteresovanosti Škorpije. Ipak, veće simpatije i želju za ozbiljnijim odnosom Škorpije će pokazati tek nakon što je spremna da se žrtvuje za vas.

Strijelac vas upoznaje sa društvom

Njihova otvorena i komunikativna priroda ih tjera da svoju simpatiju testiraju u društvu. Slobodno vrijeme im je vrlo važno, pa ukoliko im zaista značite, to ćete vidjeti po tome što ostavljaju vrijeme za vas u svom pretrpanom rasporedu.

Jarac glumi hladnoću zbog odbrambenog stava

Pripadnici ovog znaka jesu od onih koje je vrlo teško pročitati, prvenstveno jer igraju na sigurno i nisu preterano zaljubljive prirode. Zbog toga će jedan dan biti topli i emotivni, a već drugi dan u kojem im niste poklonili dovoljno pažnje će se praviti da su nedostižni. Nemojte pokleknuti, jer Jarac ne bi ni trošio svoje vrijeme na vas ako mu se ne dopadate.

Vodolije svoju naklonost otkrivaju originalnim postupcima

Vodolije bježe od uobičajenog, pa će ih svakako prije impresionirati neki originalni izlazak umjesto romantične večere udvoje. Budući da su tako nepredvidivi teško je odgonetnuti koliko su zapravo zainteresovani ili ste im samo prolazna avantura. Ipak, sigurni znaci da se dopadate jednoj Vodoliji jesu trenuci kada počne da razmišlja o zajedničkom domu i porodici.

Ribe su romantične

Pripadnike ovog znaka je vrlo lako pročitati jer su obožavatelji slatkih poruka, romantičnih razgovora i dugih šetnji kroz koje se upoznaju sa simpatijom. Ako sami ne napravite prvi korak, oni će ga sigurno podstaknuti. Ribe ne skrivaju svoje osjećanje, a ako im se dopadate, to će vam sigurno i staviti do znanja.

