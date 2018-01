Rečenice koje otkrivaju da muškarcu nije stalo do žene

Svi želimo biti voljeni, ali ljubav je nekada jako komplikovana. Nekada je nemoguće prepoznati da je vaš odnos krenuo u pogrešnom smjeru i da tu više nema dubokih osjećaja s njegove strane.

Ako te časti sljedećim rečenicama, vjerojatno se ohladio. Možda ćeš se razočarati nakon ovoga, ali barem ćeš znati na čemu si.

“Stvarno te volim”

Čim počne naglašavati da te “stvarno” voli, zapravo želi tobom manipulisati. Ako ti kaže “volim te”, onda te stvarno i voli, no riječ “stvarno” upućuje na to da osjeća krivnju zbog nečeg što nije smio napraviti i pokušava te uvjeriti (i sebe) da te još uvijek voli.

“Ne moram ti polagati račune”

Ovo je ultimativni pokazatelj da nešto skriva i ne želi da to saznaš. Naravno da sebi nećete objašnjavati svaki detalj svakog vašeg dana, ali ako na tvoja pitanja odgovara ovom rečenicom, moguće je da prema tebi više ne gaji iste osjećaje.

“Radi šta želiš”

Zamolila si ga da ti da savjet oko jednog važnog problema, a on odgovara ovime? Možeš biti sigurna da je postao ravnodušan i sve se više udaljuje, ali ti to nema hrabrosti reći.

“Previše razmišljaš”

Ovom rečenicom ponovno želi u tebi izazivati krivnju što se uopšte usudiš gnjaviti ga svojim problemima.

“Ako ti se ne sviđa, nađi nekog drugog”

Opet jedan od znakova manipulacije kojim ti zapravo kaže da ne namjerava promijeniti svoje loše navike koje štete vama kao paru. Isto tako pokazuje da mu nije stalo do tvojeg mišljenja, a nakraju ni do tebe same.

“To je tvoj problem, ne moj”

Ova rečenica šalje sličnu poruku kao i “radi šta želiš” jer pokazuje da nije zainteresovan za tvoje probleme niti ti namjerava pomoći oko njih. Na ovoga čovjeka više se ne možeš osloniti.

“Ne vjerujem ti”

Ako ovo čuješ prilično često, to znači da je tvoj partner nesiguran i pokušava dominirati vezom. U nekim slučajevima može tražiti da se izvineš za nešto za štq uopšte nisi kriva ili stalno izaziva svađe kako bi imao razlog za prekid, piše “Net“…

