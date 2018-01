Suprug je na Facebooku objavio molbu za svoju umiruću suprugu – tada je potpuni stranac rekao: “Ja ću to učiniti”

Njezina je budućnost i mogućnost preživljavanja bila sve tamnija budući da joj se stanje sve više pogoršavalo, a nije bilo mnogo nade da će se pronaći transplant

„Upravo je još jedan kandidat bio prekrižen s liste, a simptomi su uznapredovali. Sve se ubrzano odvijalo“, rekao je suprug James Ray, dodajući da „su im dani postajali sve teži.“

No, James nije bio spreman odustati od svoje voljene supruge i majke troje djece.

U očajnoj potrazi da pronađe pravog donora, odlučio je na Facebooku objaviti molbu u nadi da će ju ugledati pravi par očiju.

No od tisuće prijatelja i članova obitelji koji su vidjeli tu objavu, ispalo je da je pravi spasilac bio potpuni stranac.

Kada je Robin Ihnfeldt čula za Melindinu situaciju od njezine sestre, rekla je svom suprugu, Jeffu, o njihovoj potrazi za donorom.

Kada je čuo da toj ženi polako otkazuje jetra i da hitno treba donora, bez oklijevanja je rekao: „Ja ću to učiniti.“

„Uvijek je bio predivan čovjek“, rekla je Jeffova supruga, Robin, za bivšeg marinca, „On čuje zvuk metka i potrči u tu situaciju“:

Doktor je upozorio Jeffa da bi proces mogao biti riskantan, možda čak i fatalan, no to ga nije spriječilo da otputuje u pomoć iz San Diega do Kolorada.

Budući da je instruktor padobranstva i kaskader u Hollywoodu za filmove kao što je „Deepwater Horizon“, opasnost mu nije bila strana.

„Mislim da sam o tome razmišljao pune pola sekunde prije nego sam rekao da to želim učiniti“, rekao je za “ABC“.

Ujedno nije mogao podnijeti pomisao da ljudi ništa ne čine dok je dobra duša kao što je Melinda bila u smrtnoj opasnosti.

„Mislim da je ključno bilo to što smatram da nije u redu da netko umre ako drugi sjede na rukama i ništa ne čine“, rekao je Jeff, „Ja sam osoba koja je uvijek spremna bilo što učiniti.“

„Promijenit ćete nečiji život“, dodao je, „Vaša odluka može biti razlika između nečijeg života ili smrti.“

Jeff je donirao 60% svoje jetre Melindi, a oboje se oporavljaju nakon uspješne operacije.

„Imam osjećaj kao da sam dobio mlađu sestru. Mi sada doslovno dijelimo DNK.“, rekao je Jeff, „Ona dobiva nove godine života, može odgajati svoju djecu, biti majka kakva je uvijek htjela biti i sretno živjeti sa svojim suprugom.“

Melinda je neopisivo zahvalna jer je tako divan stranac bio spreman riskirati svoj život kako bi ona mogla dobiti drugu priliku.

„To mi je dalo veliku nadu i vjeru u ljude, i nadu da mogu biti majka i supruga, a nisam mislila da će to biti moguće“, rekla je Melinda.

„Neopisivo mi je mnogo značila činjenica da bi netko riskirao i zaustavio svoj život na trenutak samo kako bi spasio moj život.“

