Roditelji djecu ohrabruju da puše cigarete: “Ne vidim u tome problem”

Lokalni mještani brane tradiciju i kažu da je ona prisutna već stoljećima, ali niko nije siguran šta ona znači i šta simbolizira. U Portugalu je dob u kojoj se odobrava kupovina duhana 18 godina. Ali ništa trenutno ne može spriječiti roditelje da svojoj djeci daju cigarete.

“Ne vidim u tome nikakav problem. Djeci to ne šteti. Udahnu i izdahnu dim i cijelu godinu ne traže više cigarete. Pa neće postati ovisni ako puše dva dana u godini”, kažu mještani.

Dječaci stari šest godina kažu kako znaju da je pušenje štetno, ali napominju da je to samo dva dana u godini i da ne može biti opasno. Eduardo Augusto (88) kaže da je i on pušio dok je bio dijete i da se nije na to “navukao”. Kaže kako nije siguran koliko je tradicija stara, ali se sjeća da je i njegov djed o tome pričao.

Jose Ribeirinha, pisac i istraživač koji je objavio knjigu o lokalnoj tradiciji kaže da nije poznato odakle ovaj običaj potječe, ali da bi mogao imati veze s “buđenjem” prirode, piše “Odditycentral“.

