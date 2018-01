Veliki horoskop za podznake za 2018. – “Koliko god daleko otišli, od sebe ne možemo ni korak”

Tranzitni Saturn u Jarcu, potpomognut tranzitnim Jupiterom u Škorpionu, neće nam dozvoliti da nastavimo bježati. Koliko god daleko otišli, od sebe ne možemo ni korak. U bilo kakvoj gužvi da se izgubimo, ne možemo utišati ono što osjećamo. Istine će tražiti pukotine u ljudima, rušit će odbrambene zidove i suočavat će nas s nekim spoznajama, koje su nam neophodne, iako su vjerojatno posljednje što ćemo željeti spoznati, prenosi “Atma“…

Oni koji su tokom prethodne godine prihvaćali prepreke kao prilike za rast i tako im pristupali, tokom narednih godinu dana samo će nastaviti dalje. Oni koji su, pak, bježali od obaveza, od onog lošeg i bolnog, tokom narednih godinu dana će se suočavati sa svim onim od čega već dugo bježe.

Podznak Ovan

Čini vam se da ste sve vidjeli, iskusili i doživjeli. Kao da vas život više ne može iznenaditi. I kao da ste iza sebe ostavili sve prepreke. Mnogi od vas zaista i jesu. Oni koji su pratili znakove pored puta, oni koji se nisu plašili rizika da daju maksimum, a da možda ništa ne dobiju nazad, oni tokom idućih godinu dana neće morati strahovati za izvjesnost sutrašnjeg dana. Oni koji su se nekako iščupali iz nemogućih situacija, pobjegli od svakog potencijalnog rizika i prošli bez ijednog ožiljka, bit će tokom narednih godinu dana suočeni s par situacija koje će zahtijevati da se koža poreže, da srce preskoči koji otkucaj i da duša spozna da ono što nanosi bol i ne budi mir, nikako nije dobro.

Početak godine može donijeti velike promjene na poslu. Netko će promijeniti radno mjesto, netko će dobiti unapređenje. Ali, od vas će se zahtijevati mnogo više nego što ste navikli. Tražit će se da budete apsolutno posvećeni poslu i cijenit će se samo ono što učinite. Pripazite u tom periodu na potencijalne povrede. Oprezno rukujte s oštrim predmetima. Tokom veljače i ožujka najviše ćete biti posvećeni prijateljima. Češće ćete se sretati sa njima i planirati neko putovanje. Međutim, može doći do odlaganja putovanja, jer vam obaveze na poslu to neće dozvoliti. Godina pred vama jest jedna od onih u kojima napreduju svi oni koji neumorno rade na svom uspjehu. Svi oni koji nisu odustali kada je bilo najteže. I svi oni koji znaju cijeniti svaku grešku, pogrešno skretanje i ispravne odluke koje su ih dovele do uspjeha. Proljeće će u vama buditi potrebu da se malo osvrnete iza sebe, da dobro razmislite o svojim ranijim postupcima. Da saberete sve greške i ispravne poteze. I razmislite koliko je ono što je djelovalo kao velika greška, zapravo na kraju dovelo do velikih spoznaja.

Tokom proljeća, životne okolnosti u kojima se tada budete nalazili, još jednom će vam pokazati tragove lošeg u onome dobrom, ali i apsolutne tragove dobrog u onome lošem. Početkom ljeta vas očekuje prilika za jedan kraći put. Netko će putovati zbog obrazovanja, a netko iz zadovoljstva. Svakako, inspirativan period za vas. Također, to je i period kada će mnogi od vas biti zaljubljeni i provoditi svaki slobodan trenutak sa voljenom osobom. Obratite pažnju tokom lipnja na snove koje ćete sanjati, vaša podsvijest će vam pokušavati ukazati na nešto što vam je promaklo, a s čim ćete se ponovo suočavati od kolovoza. Sredina ljeta bit će pogodna svima onima koji se bave nekom umjetnošću i nekim kreativnim poslom. Slobodni bi tokom ljetnog perioda trebali upoznati nekoga interesantnog i započeti lijepu vezu.

Problem je što ste se vi dosta razočarali u ljubav, u ljude i ne vjerujete više olako pa će biti potrebno da ponovo dozvolite sebi da povjerujete, kako bi netko mogao da vam se približi. Čvrste ste zidove podigli oko sebe, uvjeravajući sebe da ste na taj način zaštićeni. Vaša prirodna potreba je da volite i budete voljeni. Od toga ne možete pobjeći. I to ne možete poreći. Jedno razočaranje ne znači da će svaka sljedeća priča imati sličan epilog. Tokom kolovoza pripazite na novac. Možete izgubiti neke papire, možete izgubiti novčanik ili se zanijeti više nego što će vam novčana situacija to dozvoliti. Oprezno tada postupajte sa novcem. Ne posuđujte, jer će vam kasnije biti problem taj novac vratiti. Početak jeseni svakako može biti izazovan za mnoge od vas. Posebno za studente koji će željeti da učine nemoguće i da u nekom ludom vremenskom roku polože teške ispite. Ništa nije zaista nemoguće. I ukoliko pružite svoj maksimum, vi ćete i uspjeti u tome. Ali vas nakon toga može očekivati potpuni kolaps organizma.

Tokom listopada prolazit ćete kroz finalne promjene. Spoznat ćete vlastite granice, malo ih i pomjeriti. Spoznat ćete vlastite demone i neće vas plašiti suočavanje s tuđim. Shvatit ćete da se ništa nije dogodilo bez razloga i da vas i oni ispravni i oni, uvjetno rečeno, pogrešni koraci, vode uvijek do prave staze. Pratite svoj osjećaj, on vas nikada ne laže. Studenti će od studenog moći očekivati poboljšanje u učenju, lakše ćete pamtiti, polagati ispite. Također, oni koji poslovno surađuju s inozemstvom također mogu očekivati prosperitet od studenog. Kraj godine možete dočekati na nekom zanimljivom putovanju. Godina pred vama ispitat će vaše granice, malo ih korigirati. Ispitat će i neka vaša uvjerenja, pokazati vam da i ono što djeluje kao pogrešno može biti dobro na kraju. Pokazat će vam tko su vam pravi prijatelji i na koga se možete osloniti. Nekome će donijeti ljubav. Netko će odlučiti prekinuti neki odnos koji ga više ne usrećuje. Ali ćete svi spoznati vlastitu snagu i moći ćete napredovati.

Budite, dišite i živite Ljubav.

Sretno!

Podznak Bik

Mnogo je strahova koji su bili aktivirani tokom prethodnog perioda. Mnogo je situacija u kojima ste se suočavali s demonima koji blokiraju svaku potencijalnu priliku za rast i razvoj. Suočavali ste se i sa vlastitim demonima. Sa svojim najvećim manama. S najvećim strahovima. S istinama o onima koje ste voljeli, a koje nisu bile ugodne. Ulazite u novu godinu s osjećajem da ste već sve osjetili, da su svi strahovi pronašli pukotinu kako bi izašli na svjetlost i da vjerojatno ne postoji ništa više što bi vas moglo uzdrmati i dodatno udaljiti od vaše sigurne zone. Godina pred vama najviše promjena donijet će studentima, onima koji će se dodatno obrazovati u narednom periodu, ali i svima onima čiji posao ovisi o kontaktima s inozemstvom. Početak godine mnogima će donijeti pregršt obveza, koje nikako nećete moći odložiti. Netko će spremati više ispita istovremeno, netko će raditi na nekoliko projekata, dok će vam nedostatak vremena da sve to završite buditi nervozu.

Tokom veljače možete imati neke probleme na poslu, uslijed nekog nesporazuma u komunikaciji. Ako u tom periodu nekome trebate podnositi poslovne izvještaje, slati važnu poštu, provjerite nekoliko puta je li sve napisano baš onako kako je potrebno, kako ne biste dolazili u neugodnu situaciju. Tokom veljače oni koji su zaljubljeni željet će se osamiti, svoju intimu ne dijeliti s drugima i posvetiti svoje slobodno vrijeme voljenoj osobi. Slobodni tada mogu upoznati nekoga tko će im se svidjeti, ali to neće željeti priznati. Period tokom proljeća donijet će vam potrebu i želju da mijenjate svoj fizički izgled, da mijenjate stil oblačenja i kupujete razne sitnice, koje vam možda i nisu neophodne, ali ćete željeti sebi ugoditi. Tada možete ostvariti velike uspjehe pri kontaktu s inozemstvom. Studenti će tada također imati sreće s ispitima. Popravljat će se komunikacija s onima koje najviše volite, a zapostavili ste ih u prethodnom periodu.

Početak ljeta može donijeti povoljne mogućnosti za popravljanje financijske situacije. Događat će se lijepe promjene u obitelji. Bit će nekoliko prilika za proslave, netko će očekivati prinovu, a netko planirati vjenčanje. Radovat ćete se zbog njih. Tokom srpnja mnogi od vas započet će zajednički život sa voljenom osobom, vjenčati se ili dobiti prinovu. Ovo je period kada se sve vaše želje ostvaruju. Kada u vaše živote ulaze baš oni pravi, posebni i vaši. Oni koji su davno krenuli na put kojim ste i vi odavno počeli koračati, s nadom da će vas život jednom spojiti. Jedinstvo se ne može izbjeći. Ljubav dolazi, smatrali se vi spremnima za nju ili ne. Malo hrabrosti, neplaniranih događanja, rizika, ovo ljeto će željeti od vas.

Tokom kolovoza možete se osjećati pomalo zarobljeno u svakodnevnici koja ne prihvata različitost i u kojoj ne možete biti u potpunosti svoji. Tokom tog perioda ćete odlučiti učiniti nešto što će iznenaditi vašu okolinu. Netko će drastično promijeniti svoj fizički izgled, netko će napokon napraviti onu tetovažu, a netko će iz svog života početi uklanjati sve ono suvišno. Početak jeseni može donijeti probleme u vezama, jer će vas posao iscrpiti, nećete imati dovoljno vremena za voljenu osobu i strpljenje će vam biti strani pojam. Tada se malo povucite, ne napadajte, ne svađajte se i imajte razumijevanja. Listopad će već donijeti stabilizaciju i ugodnije odnose. Kraj godine mnogi od vas dočekat će s voljenom osobom ili s prijateljima na nekom mirnijem mjestu. Tada pripazite na moguć pad imuniteta, jer će vas period prije kraja godine dosta fizički istrošiti.

Budite, dišite i živite Ljubav.

Sretno!

Podznak Blizanci

Težak period ostavljate iza sebe. Sve sukobe, sva nerazumijevanja, sve potisnite emocije, prepreke koje nije bilo moguće odmah ukloniti, sve one koji su napustili vaš život. Shvatili ste da vam nisu svi prijatelji. To je možda bila jedna od težih spoznaja za vas. Prilazili ste, oduvijek, drugima otvorenog srca, raširenih ruku, ne smatrajući da bi mogli misliti loše o vama, planirati nešto loše iza leđa ili lagati vas u oči. Većina toga se dogodila tokom prethodne godine. Osjećate kako ste zgulili sve iluzije sa stvari u koje ste jednom vjerovali. Ne vrjednujete na isti način ono što je bilo, ono što je danas i ono što želite sutra da bude. Mnogi od vas prekinuli su neke duge veze, jer se više niste osjećali ispunjeno i niste imali mir pored nekoga koga ste jednom smatrali svojim. Opstali su samo oni odabrani, pravi i tokom narednih godinu dana živjet će ljubav. Slobodni će krajem godine moći započeti neke lijepe veze.

Početak godine može u vama probuditi neke strahove, koji će biti vezani za pitanje onoga što želite u budućnosti. Pitat ćete se jeste li dovoljno hrabri i spremni da budete jači, da probate nešto novo i krenete putem kojim ranije niste koračali, kako biste dostigli svoje ciljeve. Studentima će početak godine posebno pogodovati. Također, možete doći u sukob s obitelji, jer neće razumjeti neke vaše želje. Kao da se još uvijek privikavaju na vaše promjene. I kao da nisu sasvim sigurni jesu li te promjene dobre za vas. Vrijeme će im pokazati. Bilo kakav sukob s vaše strane neće pomoći. Tokom ožujka na poslu možete očekivati sukobe sa starijim kolegama, jer ćete osjećati kako vam netko ne želi dobro i kako vas sabotiraju. Reagirajte samo onda kada budete imali konkretne dokaze za takve tvrdnje. Uspjeh boli. Budite uspješni. Tokom proljeća željet ćete se posvetiti sebi, malo se povući i ne javljati se svima. To baš i nije nešto što bi drugi pomislili da biste željeli. Ali to su one promjene koje vam se događaju. Kao da ćete osjećati neki psihički teret i bit će vam potrebno da na miru razmislite o svemu. Da vidite kuda su vas dovele prethodne odluke. I kuda bi mogle one koje ćete u tom periodu donositi. Budit će se vaš inat, želja da uspijete, riskirate i život promatrate bez ružičastih naočala.

Svibanj je period tokom kojeg nekoga od vas očekuju putovanja u inozemstvo zbog posla. Netko će dobiti premještaj iz sadašnje firme, a netko će pronaći nešto novo. Svakako, to će biti pomalo izazovan period za vas. Ali čete očvrsnuti i naučiti da se samo vi možete izboriti za sebe. I da se jedino takva borba računa i vrednuje. Početkom ljeta možete dobiti koji kilogram više. Netko zbog stresa, netko zbog toga što će se na taj način boriti s promjenama, a netko od vas će očekivati prinovu. Tokom lipnja studenti mogu imati izvjesne probleme na fakultetu, jer nisu ozbiljno shvatili svoje obveze i nisu posvetili više vremena spremanju nekih ispita. Kako ne bi dolazilo do takvih situacija, na vrijeme pokušajte rješavati svoje obaveze na fakultetu. Za zaposlene će srpanj biti izazovan mjesec. Tražit će se mnogo truda, rada i vašeg vremena, što će vas stavljati u nezavidan položaj i nećete moći realizirati sve planove za ljeto. Netko će odgoditi odmor, a netko će ipak otići, ali ostati će kraće nego što je planirao. Kolovoz može donijeti nervozu, zdravstvene probleme vezane za stomak ili zglobove. Ukoliko netko vodi borbu s velikim viškom kilograma, može tada imati problema sa zglobovima. Pazite što jedete u tom periodu, neće vam odgovarati sve ono što vam inače odgovara.

Jesen će pokrenuti neka obiteljska pitanja, koja su ostala neriješena tokom prethodnog perioda. Oni koji su planirali mijenjati stan, tada mogu pronaći nešto bolje. Oni koji se sele, također će iskoristiti taj period. A netko će vršiti krupne popravke u kući. Zaljubljeni će moći više vremena posvetiti jedno drugom. Lakše ćete pamtiti u tom periodu pa ukoliko planirate upisati neki tečaj jezika, ili neke vještine koje vas oduvijek zanimaju, sada je pravo vrijeme za to. Listopad će biti mjesec koji ćete posebno posvetiti poslovnim obavezama. A oni koji će tada biti u potrazi za poslom, imat će više sreće nego inače. Kraj godine mnogima će donijeti emotivnu stabilizaciju. Netko će započeti zajednički život ili planirati vjenčanje. A slobodni tada mogu upoznati nekoga tko će biti baš po njihovoj mjeri. Spoznali ste što je ono što želite, tražite i što vam je istinski potrebno.

Budite, dišite i živite Ljubav.

Sretno!

Podznak Rak

Prethodni period najviše vas je usmjeravao ka obitelji. Onoj iz koje potičete, ali i onoj koju je većina vas tokom prethodne godine stvarala. Mnogo je onih koji su se preselili, započeli zajednički život s voljenom osobom ili bili svjedoci velikih ljubavi. Naučili ste da se za ljubav vrijedi boriti. I da je jedino ta borba, ona ispravna. Emocija vas oživljava. I vi želite da ona bude jaka, iskonska i prava. Ne pristajete na manje. Nećete takav odnos prema ljubavi mijenjati ni tokom sljedećih godinu dana. Mnogi od vas mogu očekivati divne trenutke s voljenom osobom. Međutim, neće biti idealno i neće biti površno. Svi oni koji nisu sigurni žele li i dalje biti pored osobe s kojom su trenutno, preispitat će dobro svoje izbore u idućem periodu. Svi oni koji su izašli iz odnosa u kojima se nisu osjećali svoji, željet će u idućem periodu upoznati nekoga s kim će moći biti ono što zaista jesu.

Veze i brakovi prolazit će kroz nekoliko kritičnijih perioda i opstat će samo oni odnosi koji su temeljeni na jakim i iskrenim emocijama. Sve što je površno, svaka emocija koja nije okrznula kožu, koja nije zašla duboko u krvotok, u narednih godinu dana će doživjeti kraj. Nekima od vas će ti prekidi teško pasti, jer nećete željeti suočiti se s istinama koje nisu ugodne. Dok će oni koji na vrijeme budu primijetili sitne znakove, biti zadovoljni što im je stvarnost otvorila oči. Neće nužno svaki odnos proći kroz ove procese preispitivanja i konačnih odluka. Ono što je dobro, čvrsto i stabilno, neće se mijenjati.

Početak godine može vam donijeti prve sukobe, nerazumijevanje i opozitno suprotne stavove i planove. Više se ne želite nekome prilagođavati, svoje želje i planove marginalizirati, zbog tuđih hirova. Drskiji ste, opasniji i ne date na ono što iskreno volite i želite. Mnogi od vas tokom ovog perioda suprotstavit će se svima koji vam budu stajali na putu, koji ne budu željeli da vas prate i koji budu pokušavali nametnuti vam neke svoje stavove. Dosta vam je nametanja, zabrana i sklanjanja u stranu. Postajete sebi najvažniji. I ne osjećate se loše zbog toga. Oni koji su u vezi mogu očekivati strastvene trenutke. Ukoliko se budete voljeli, gorjet će svijet oko vas. Ukoliko se budete svađali, to neće biti beznačajne svađe.

Veljača je mjesec kada će zaposleni najviše energije trošiti na posao i neće imati vremena za one koje vole. Pokušajte to objasniti drugima. Nije dovoljno samo ugasiti telefon. Studenti, iskoristite početak godine i spremajte i one ispite koji vam se čine nemogućim. Ništa nije nemoguće kada se posvetite tome. Početak proljeća može donijeti promjene u karijeri, sukobe s drugima zbog nekih vaših izbora, ali i potrebu za promjenama. Netko će mijenjati posao, netko će tražiti bolju poziciju, svakako nećete željeti da stvari, koje vam ne odgovaraju, ostanu i dalje takve. Proljeće će donijeti i neke lijepe trenutke, svakako. Bit ćete svjedoci lijepih ljubavnih priča. Vama dragi ljudi će graditi svoje nove živote, vjenčavati se, netko će kumovati, slavit ćete ljubav drugih. Sva ova događanja pokazat će vam što ljubav jest. I suočiti s onim što nije dobro u vašem životu.

Početak ljeta vas može malo usporiti. Imat ćete pregršt obveza, a samo ćete željeti odmarati i da vas svi ostave na miru. Tokom srpnja će se situacija malo stabilizirati. Tada vas očekuju i neka putovanja. Mnogi će otići negdje s voljenom osobom. Do tada ćete već nekako znati želite li biti i dalje s tom osobom. Spoznaja da i druga osoba ima mane, pored vrlina u koje ste se zaljubili, ne mora biti nužno loša. Nitko nije bezgrešan. Međutim, oni koji žele idealno, neće željeti nastavljati dalje priču u kojoj budu bili do tada. Tokom kolovoza ćete mnogo vremena provoditi sa prijateljima. Netko će ići kod prijatelja ili će putovati sa njima. Lijep period. Zbližit ćete se još više s onima koje ne viđate često. Vidjet ćete neke ljude koje dugo niste. I shvatiti da spone koje nas povezuju s dragim ljudima, nikako ne ovise od blizine ili, pak, daljine. Neki od vas će se tokom ljeta vjenčati ili raditi na proširenju obitelji. Opstaju oni pravi. Jesen ćete posvetiti uređenju doma, nekom preseljenju, dovršavanju nekih zaostalih obaveza. Posao će fino funkcionirati, ali nećete osjećati onaj pritisak, koji će vas pratiti tokom proljeća. Shvatit ćete da na neke stvari jednostavno ne možete utjecati. Kraj godine može donijeti neku dobru poslovnu ponudu, kontakt s inozemstvom, ali i veliki uspjeh studentima. Svakome po zasluzi. Potrudite se da u svakom trenutku pružate svoj maksimum. Netko će to znati cijeniti.

Budite, dišite i živite Ljubav.

Sretno!

Podznak Lav

Iza sebe ostavljate period tokom kojeg se većina vas osamostalila, odselila, započela nova životna poglavlja i pronašla sebe. Najviše ste bili usmjereni na vašu obitelj, na dosta ugodnih susreta i događanja. Susretali ste često one koji su vam dragi, slavili ste njihove značajne datume, bili svjedoci ljubavi, vjere i ostvarenih planova. Veliki dio svojih planova uspjeli ste ostvariti tokom prethodnih godinu dana. Gradili ste neke nove putove, postavljali temelje i tokom idućih godinu dana ćete samo nastaviti u danom smjeru. Ozbiljnije ćete pristupati svojim obavezama. Planovi koje ste sebi odredili za taj period bit će vam izuzetno važni i nećete dozvoliti da vas nešto sputava u tome. Uspjet ćete odrediti prioritete, ono što se može odložiti i ono što ne može, obveze koje mogu pričekati i ciljeve koje je moguće dosegnuti. U svemu čega se uhvatite tokom idućih godinu dana željet ćete biti najbolji. A kvaliteta zahtjeva vrijeme, trud i posvećenost.

Početkom godine očekuju vas promjene na poslu. Netko će prolaziti kroz težak period, jer nije na vrijeme obavio ono što se od njega očekivalo i stare obveze će potiskivati one nove, a vremena će biti sve manje. Netko će željeti promijeniti posao. Jer ga trenutna pozicija ne zadovoljava. I smatrat će da može bolje. A netko će tragati za poslom, s malo uspjeha da ga u prvim mjesecima nove godine pronađe. Tokom proljeća bit ćete posvećeni svojim obavezama, posebno će studenti tokom tog perioda biti posvećeni spremanju ispita. Odbijat ćete pozive prijatelja, prilike za neke zabave i provode, jer nećete željeti da vam nešto odvlači pažnju. Period tokom proljeća će vam pokazati koliko se posvećenost nečemu isplati. Zaljubljeni će pronaći vrijeme i za voljenu osobu i mnogo će vam značiti njeno razumijevanje. Slobodni neće imati vremena da bi razmišljali o potencijalnoj vezi i odbijat će svaku šansu za nekakvu bliskost.

Tokom svibnja možete imati par susreta s nekom zanimljivom osobom, to se može razviti u nešto više, ali će odluka ovisiti o vama. Početkom ljeta netko od prijatelja će vas obradovati lijepim vijestima. Vjerojatno će biti riječ o trudnoći ili vjenčanju. Zajedno ćete planirati lijepe proslave. Zaljubljeni neka tokom lipnja pripaze na moguće sukobe s voljenom osobom, uslijed nekih nesporazuma u komunikaciji. Kolovoz će donijeti stabilizaciju svih odnosa. Dovršavanje većine započetih projekata. I generalno, osjećaj zadovoljstva do tada učinjenog.

Jesen će biti period tokom kojega će mnogi napredovati u poslu, oni koji su bez posla tada ga mogu naći. Također, ako tokom ljeta budete češće prehlađeni, uslijed umora i potencijalnog kolapsa organizma, zdravstvena situacija će se u drugoj polovini godine znatno popraviti. Tokom listopada bit ćete svjedoci velikih promjena u obitelji. Netko iz obitelji će se vjenčati, zatrudnjeti. Netko će prodati neku nekretninu ili zemljište. Prosperitet očekuje i one koji se bave nekim obiteljskim poslom. Kraj godine dočekat ćete malo smireniji, malo opušteniji, dosta zadovoljniji i uspješniji. Mnogi od vas za zadovoljstvom će pričati o svim uspjesima za koje su se izboriti tokom godine. Jer uspeh neće doći preko noći i neće doći lako. Samo oni koji ne budu odustajali kada okolnosti budu teške, kada svi drugi budu odmarali, kada budete željeli dići ruke od svega, ali ipak nastavite dalje, samo oni će moći reći da je 2018. godina bila uspješna za njih. Budite oni o kojima će se pričati.

Budite, dišite i živite Ljubav.

Podznak Djevica

Godina koju ostavljate iza sebe mnogima od vas donijela je bolne spoznaje, donijela je rizike koji se nisu isplatili i sukobe koji su rezultirali prekinutim vezama, prijateljstvima, ali i problemima u obitelji. Dosta je onih koji su se osamostalili, dosta je onih koji to planiraju. Spoznali ste neke istine o drugima, koje nisu bile baš ono što ste željeli saznati, ali ste se hrabro izborili sa tim. Period iza vas očvrsnuo vas je i osjećate se spremno na svaki sljedeći životni izazov. Kao da ne postoji ništa što vas danas može usporiti, poremetiti i iznenaditi. Od drugih sada očekujete sve. I svoje povjerenje ne poklanjate olako. Opekli ste se par puta i sada oprezno pristupate svemu što vam je nepoznato. Godina pred vama pokazat će vam i naučiti vas suštinu emocije. Izdržljivost duše kada se njen dio po dio kida, jer volite nešto što drugi ne opravdavaju, nešto što ne razumije nitko, osim onih koji i sami žive jednu takvu ljubav. Veze će prolaziti kroz razna iskušenja, jer tokom 2018. godine živjet će samo prava emocija.

Početak godine dočekat ćete bogatiji za nekoliko životnih iskustava, svjesniji sebe, nego što ste to bili početkom prethodne godine i donekle oštriji prema sebi samima. Ne želite više praštati. Pristajati na manje od onoga što zaista zaslužujete. A život vam je pokazao kako može sreća izgledati i kako bi trebao život izgledati. Slijedite svoj osjećaj, svoje emocije, jer samo tako ćete znati da uvijek koračate ispravnom stazom. Slobodni će tokom narednih godinu dana sumirati sve prethodno doživljeno i spoznat će kakvu bi to emociju željeli osjetiti. Mogu se vraćati i neke osobe iz prošlosti.

Uglavnom samo da vam pokažu što vam ne odgovara. Proljeće može donijeti neko putovanje, obilazit ćete razna društvena događanja, galerije, kazališta. Željet ćete saznati nešto novo, vidjeti nešto novo i iskusiti nešto novo. Tokom svibnja će vam odgovarati sve ono što će podizati vašu svest, studenti će tada imati sjajnu memoriju i lako polagati ispite. Ukoliko se nalazite u ne tako zavidnoj emotivnoj situaciji, u prvih šest mjeseci godine će se situacija iskristalizirati i znat ćete u kojem smjeru ćete se dalje kretati. Period tokom ljeta budit će u vama neku potisnutu agresiju, bijes i inat. Pa će netko pružati svoj maksimum na poslu, netko će učiti više nego ikada, netko će češće trenirati. Svatko će pronaći neki svoj filter, jer energiju treba pročistiti.

Tokom lipnja možete realizirati neko putovanje. Mlađi pripadnici ovog podznaka tokom ljetnog perioda shvatit će koliko su se promijenili, koliko drugačije sada promatraju svijet i koliko ih više ne privlače i ne oduševljavaju površne stvari i mlake emocije. Stariji pripadnici ovog podznaka, tokom tog perioda mogu staviti točku na neke svoje odnose, netko će čak odlučiti promijeniti svoj život iz korijena. Također, primijetit ćete ove promjene i kod svoje djece. Netko će započeti novo poglavlje u svom životu, a vama će zbog toga biti posebno drago. Period tokom jeseni navest će vas da sebe postavite u prvi plan, da se zauzmete za sebe. I to je možda i najveća pouka koju ste spoznali kroz vrijeme. Da je neophodno da sami sebi budete najbitniji. Jer od nas sve kreće. Tokom listopada ponovo vas mogu očekivati zanimljive prilike za putovanja. Kraj godine mnogi će provesti okruženi svojom obitelji, s voljenim osobama, netko će očekivati prinovu, netko će se vjenčati. Svakako, pravi će opstati. Pravi će se spoznati. I ljubav će biti vaše mjerilo vrijednosti za svaki dah.

Budite, dišite i živite Ljubav.

Sretno!

Podznak Vaga

Period buđenja je iza vas. Period spoznaje sebe. Period mijenjanja sebe. Kao da ste svuda ostavljali trag, ali ništa nije zagrebalo kožu dovoljno da ostavi trag na njoj. Išli ste. Dolazili. Odlazili. I vraćali se. Prijateljima, ljubavima. Sebi, na koncu svega. Period iza vas dosta vas je proljepšao, postali ste svjesni sebe i sjajite od zadovoljstva. Nije sve idealno i nikad i neće biti apsolutno idealno, ali otkrili ste nekoliko razloga za osmjeh, nekoliko stvari koje bude vaš mir, stvaraju vam harmoniju i duhovno vas podižu. A to je suština za vas. Kao da iza sebe ostavljate neke iluzije, neku vjeru u ružičaste dane. Kao da odbacujete neka ranija uvjerenja. Istupate naprijed. I grabite ono što osjećate svojim. Tokom prvih šest mjeseci naredne godine donijet ćete nekoliko krupnih odluka, koje mogu bitno uticati na vaš dalji život. Netko će se odseliti, netko će promijeniti grad, netko zemlju. Većina vas će do tog perioda biti u vezi koja će ih u potpunosti ispunjavati. I kao da ćete se svaki dan pitati je li moguće da živite takve dane. Da postoji netko takav. Toliko sličan vama. A opet svoj. Netko zbog koga ste vi nečiji idealni par. A opet ste ostali svoji.

Proljeće će buditi strast u vama. Zaljubljeni će željeti svaki slobodan trenutak provesti s voljenom osobom. Iznova pokazati emociju. Riječima, dodirima i djelima. Tokom travnja možete imati i obiteljske nesuglasice. One će vas pratiti tokom cijele godine. Teško će biti onima koji ranije nisu sebi željeli priznati u kakvom okruženju žive. Oni koji su osvijestili situaciju i priznali sebi kakvi su i kakvi su drugi prema njima, neće imati toliko psihičkih sukoba sami sa sobom. Neće vam biti svejedno naravno. Ali će vas izazovna obiteljska situacija tjerati da idete dalje, da napredujete i da živite svoj život, samo onako kako vi osjećate da je ispravno. Imat ćete podršku voljene osobe i emocija koju budete osjećali će biti vaš štit, ali i vaš mač. I oružje, ali i slabost. I to je u redu. I oni najjači imaju nekoga na koga su slabi, a tko u njima budi nevjerojatnu hrabrost. Period tokom ljeta može vam donijeti neke dobre poslovne ponude.

A ukoliko radite s nekretninama, ili nekim zemljištem, tokom tog perioda možete nešto prodati. Pripazite tada da redovno jedete i da dovoljno spavate. Jer vam imunitet može oslabiti pa ćete biti magnet za svaki virus. Sukobljavat će se vaše želje i mogućnosti. Zaljubljeni će željeti stalno biti pored voljene osobe, a to neće uvijek biti lako ostvarivo. Netko će praviti planove za budućnost. Netko će razmišljati o zajedničkom životu. Svakako jedno zanimljivo ljeto.

Srpanj je mjesec kada možete imati stabilniju novčanu situaciju, priljev nekog novca s raznih strana. Planirat ćete i neko iznenađenje za voljenu osobu, ali ćete šutjeti o tome pa samo pokušajte ipak biti prisutni, da ta osoba ne pomisli da nešto nije u redu. Slobodni će tada upoznati nekoga interesantnog, ali neće željeti da drugi znaju za to. Tokom kolovoza možete prolaziti kroz izazovne periode jer ćete biti okruženi i pozitivnom, ali i negativnom energijom drugih ljudi, i bit će neophodno uspostaviti neki balans. Tada također možete imati neki obiteljski sukob. Ukoliko tada već budete na drugom mjestu, samostalni, lakše ćete se suočiti sa tom situacijom.

Također, češće ćete viđati neke drage ljude. Netko će i otputovati s prijateljima. Početak jeseni može biti period kada će se situacija u kući konkretizirati. Netko će shvatiti da, osim sebe, nikoga drugoga ne može promijeniti. Netko će prisustvovati odlascima. Raskidima. A netko će i sam otići. Vjerojatno stariji pripadnici ovog podznaka. Slijedit ćete svoj osjećaj. Studeni je mjesec tokom kojeg možete imati neke stabilnije novčane prihode i, konkretno, poslovni rast i uspjeh. Oni koji budi ustrajni u bavljenju onim što vole, kraj godine dočekat će ponosni na sebe zbog svih uspjeha, prethodno postignutih. Oni koji budu živjeli ljubav, iskreno priznali emociju i borili se za nju, krajem godine razmišljat će o svadbi, ili makar o zajedničkom životu. Tada će netko i očekivati prinovu.

Budite, dišite i živite Ljubav.

Sretno!

Podznak Škorpion

Iza sebe ostavljate godinu u kojoj ste se malo povukli, mijenjali sve ono što je vapilo za promjenama, otišli od nekih ljudi koji više nisu bili ispravan izbor za vas, ali i promatrali odlaske nekih osoba. Ostavljate iza sebe i period povlačenja, skrivanja emocija iza lagodnog osmijeha. Preispitali ste svaki segment života, svaku odluku, pogrešno uvjerenje i planove na kojima ste radili u prethodnom periodu. Kao da vas je život malo zauzdao, usporio vaš svakodnevni ritam, suočio s nekim strahovima. Demoni su se budili. Spoznaja svoje biti nikada nije jednostavna. Bili ste i samokritični, niste željeli pronalaziti opravdanje za neke pogrešne postupke. Samim tim, to niste opraštali ni drugima. Godila vam je samoća. Naučili ste uživati u tišini. Biti sami sa sobom. Pronaći unutrašnji mir, sklad i harmoniju, nije jednostavan proces. Vama je to uspjelo. U idućih godinu dana više ćete se okrenuti ka svijetu, ka drugima, iskusiti neke nove stvari, upoznati dosta novih ljudi i odlaziti na nova mjesta. Mnogi od vas mijenjat će svoj fizički izgled i biti zadovoljni sobom.

Početak godine donijet će bolju novčanu situaciju, kupovat ćete poklone dragim ljudima, pripremati iznenađenja, a netko će možda i vas iznenaditi. Neko od vas će tokom tog perioda započeti lijepu ljubavnu priču. Kao da sada u vaš život dolaze oni odabrani, pravi i samo vaši. Spoznajom sebe, mijenjate svoju stvarnost. Netko će potpisivati ugovore. Netko će kupovati nešto novo od tehničkih uređaja. Svakako, želite biti u kontaktu s dragim ljudima koje ne viđate dovoljno često. Dosta vremena ćete provesti okruženi s obitelji. Tokom proljeća studenti će se posvetiti zaostalim ispitima, nekim neispunjenim obavezama, ali i radu na novim ciljevima.

Tokom idućih godinu dana sve je moguće za vas. Tranzitni Jupiter u Škorpionu davat će vam potrebnu energiju, volju i želju. Nudit će vam povoljne vjetrove i ispravne puteve. Neko od vas može često putovati na neke kraće relacije. Netko će biti i u sukobu sa nekim iz obitelji. Možda sa sestrom ili bratom. Uslijed promjena kroz koje oboje budete prolazili, a nedovoljno jasne komunikacije. Otvoreni razgovor spriječit će svaki potencijalni sukob. Tokom svibnja zaljubljeni će živjeti divne trenutke. Tada ćete realizirati i neke zajedničke planove. Ljubav će svaki vaš dan činiti ispunjenijim, posebnijim i vrijednijim pamćenja. Nakon svih onih razočaranja, iluzija koje nisu dugo zaživjele i odlazaka kada ste najviše trebali nečiju prisutnost, sada vam život pokazuje onu vedriju stranu. Vrijeme je da i vi uhvatite svoju zvijezdu i živite sve ono o čemu ste jednom sanjali. Tokom 2018. moguće je na javi živjeti jednom sanjano. Možete se zamjeriti nekim starijim članovima obitelji. Saslušajte ih, objasnite im svoje viđenje situacije i ne reagirajte ishitreno.

Početkom ljeta pratit će vas osjećaj kako je previše onoga što je potrebno učiniti, kako je neophodno odlučiti se na neke rizike i slijediti svoj osjećaj. Zaposleni krajem lipnja i tokom srpnja mogu imati izvjesne probleme na poslu, previše obveza, malo vremena i mogu osjećati umor i potrebu za pauzom. Netko će preko prijatelja saznati za dobru poslovnu ponudu. Možete nabaciti pokoji kilogram tokom srpnja i dovršavati većinu ciljeva koje ste sebi zacrtali za idućih godinu dana. Tokom kolovoza možete očekivati mnogo kraćih putovanja, planove o zajedničkom životu i stabilizaciju svih životnih područja. Nekako ćete tokom narednih godinu dana, shvatiti što je ono što vam je zaista važno i posvetit ćete svoje vrijeme tome. Tako, mnogi od vas mogu očekivati prinovu tokom proljeća, ili početkom jeseni. Dosta je onih koji će planirati vjenčanje. Ljubav će obilježiti godinu pred vama. Tokom rujna ćete proslavljati neke uspjehe svojih prijatelja, ali i svoje uspjehe. Svoje dalje planove nećete olako otkrivati.

Period tokom listopada posvetit ćete, na neki način, sumiranju svega prethodno doživljenog, planiranju nekih krupnih životnih koraka i prihvaćanju onoga što je jednom boljelo, ali se moralo tako dogoditi. Kraj godine ćete provesti okruženi onima koje najviše volite. Tada ćete samo željeti imati svoj mir i družiti se s onima koji pospješuju taj mir. Osamit ćete se malo i javljati se samo odabranima. Zaljubljeni će se skloniti od drugih i uživati u dragocjenim trenucima s voljenom osobom. Kraj godine donijet će i bolje financije, pametnije ćete rukovati s novcem. Netko će se preseliti, netko zatrudnjeti, netko se vjenčati. Svakako, mnogi od vas će pronaći nekoga posebnog. Iskoristite godinu pred vama da ostvarite sve ono što možete zamisliti. Jer, sve je moguće. Trebat će vam vremena da se naviknete na prohodne puteve, na ljubazne osobe, na osmijehom ispraćene i dočekane dane. Trebat će vam i vremena da povjerujete u magiju ljubavi koja se događa vama. Sada ste vi oni koji su u središtu zbivanja. O vama pričaju, kada govore o Ljubavi. O vama pričaju, kada ističu hrabre i uporne. Život vam uzvraća sve ono što ste mu davali prethodnih godina, nikada ne sumnjajući u postojanje dobrog.

Budite, dišite i živite Ljubav.

Sretno!

Podznak Strijelac

Sve ono što je usporavalo napredak, rušilo nestabilne planove, budilo strahove i suočavalo vas s onim od čega ste nekada bježali, sve to sada je iza vas. Ipak, i dalje ne uspijevate u potpunosti se osloboditi tog tereta odgovornosti i upornog očekivanja otpora tamo gdje ga ne bi trebalo biti. Ostavljate iza sebe jedan izazovan period, tokom kojeg ste spoznali vlastitu snagu, granice izdržljivosti, upornost, koje možda i niste bili u potpunosti svjesni. Suočavali ste se sa bolnim trenucima, bolnim spoznajama, razočaranjima u neke od osoba koje ste u tim trenucima najviše voljeli. Vaša bit nije se promijenila, ali svi suvišni slojevi su otkinuti, sve iluzije su izbrušene realnošću i sav suvišan optimizam zamijenjen je onim realnim. Ojačali ste. I spremni ste krenuti u susret onome što zaista zaslužujete.

Početak godine donijet će stabilizaciju novčane situacije, ali ćete neki novac odmah i potrošiti. Razmišljat ćete o nekim, ranije usvojenim, sistemima vrijednosti koji se nisu pokazali kao dobri po vas. To je također nešto što ćete mijenjati u idućih godinu dana. Za neke osobe ne postoje izgovori, za neke postupke ne postoje opravdanja. I to je tako. Ne želite više pristajati na manje od onoga što zaslužujete. Ne želite opraštati onima koji vas nisu poštovali. I ne želite pravdati tuđe pogrešne postupke. Shvaćate da je svatko odgovoran za svoje postupke i da shodno tome, svatko nosi samo svoj teret. Tokom veljače ćete dosta pisati, upoznavati nove ljude, netko će promijeniti posao, a netko dobiti primamljivu poslovnu ponudu.

Studenti će biti posebno angažirani tokom veljače i ožujka. Zaljubljeni će tokom ožujka uživati s voljenom osobom. A oni slobodni, tada mogu ući u vezu. Pratit će vas pomalo usporen ritam krajem proljeća. Kao da ćete se željeti samo povući. Biti sami i razmisliti o svemu. Nekoliko puta tokom idućih godinu dana osjetit ćete potrebu za povlačenjem, za mirom i kontaktom samo s odabranima. U takvim danima to sebi i priuštite. Ne idite protiv sebe. Početak ljeta mnogima će donijeti realizaciju nekog kraćeg puta, s nekim iz obitelji. To je nešto što se ranije već planiralo, ali se odložilo.

Tokom srpnja najviše ćete biti usmjereni na posao, netko će se dodatno usavršavati, studenti će spremati neki bitan ispit. Izbjegavajte u tom periodu sukobe sa starijim osobama. Ne morate svima objašnjavati svoje planove. Netko ih jednostavno ne razumije. Tokom kolovoza možete imati neplanirane troškove. Pokušajte ne trošiti više od onoga što sebi možete dozvoliti. Ukoliko tada budete željeli kupiti neki tehnički uređaj, dobro se raspitajte o njegovim specifikacijama, jer ćete tražiti kvalitetu. Već u rujnu biće vam lakše organizirati svoje vrijeme, novac i planove. Zaposleni tada mogu očekivati dobru situaciju na poslu. Netko će napredovati, netko će primiti zasluge za svoj rad, svakako ćete biti zadovoljni do tada učinjenim. Studenti će tada imati velike uspjehe. Borili ste se za njih. I oni vam ne mogu izmaći. Također, tada možete slaviti neke posebne datume s prijateljima, ili vas čak i netko od njih može iznenaditi vijestima o vjenčanju ili trudnoći. Rujan će biti period kada ćete sumirati sve prethodno učinjeno. Osjećat ćete sve ispravne i pogrešne odluke. I spoznati koliko su dobro i loše zapravo povezani. Kraj godine probudit će u vama želju da istaknete sebe u prvi plan, da mijenjate nešto na svom fizičkom izgledu i da slobodnije pristupate nekim, do tada, nepoznatim stvarima. 2018. godina bit će period tokom kojeg ćete mijenjati neka svoja uvjerenja, koja više nisu poželjna. Mijenjat ćete i sebe. Raditi na sebi. Tražiti i dobivati ono najbolje.

Budite, dišite i živite Ljubav.

Sretno!

Podznak Jarac

Koliko god djelovali sigurno i uvjeravali druge da ste poput stijene, da vas život ne pomjera sa zacrtanih ciljeva i da se vaši temelji nikada nisu prodrmali, samo vi znate koliko je period iza vas bio tjeskoban i riječima neobjašnjiv. Možda se i nisu događale neke konkretne stvari, ali ste vi duboko osjećali svaku prepreku, odlaganje i neuspjeh. Svaku situaciju u kojoj niste dobili ono što ste smatrali da zaslužujete. Mnogo je toga što se skupljalo u vama, mnogo je riječi koje niste izgovorili onda kada je trebalo, a i danas vas guše. Mnogo je i suza koje su potekle, jer je boljelo. Jer nisu razumjeli. Jer ste previše vjerovali pogrešnima. Iduća godina učvrstit će neke vaše stavove, pokazat će vam da život nije uvijek idealan i da nije sve uvijek ispravno i onako kako biste željeli. Ali će vas i ojačati za sve ono što će jednom doći u vaš život. Godina pred vama mnoge će izazvati da se suoče sa životom, da tamo gdje su često drugi išli umjesto vas, sada idete vi. Da ono od čega ste uporno bježali sada gledate u oči i pobijedite. Da demoni koji se kriju pod kožom moraju izaći na svjetlost, kako biste ih prihvatili i nastavili dalje. Najvažnije će biti to da ćete naučiti da se s problemima treba suočavati. Da ih nitko osim vas ne može riješiti. Odložiti možda i može. Ali ih riješiti možete samo vi.

Početak godine može buditi stres i nemir u vama. Netko će tokom tog perioda biti prehlađen, imati probleme s bolovima u zglobovima ili smršaviti uslijed stresa. Netko će početkom godine imati problema i s kožom. Pazite koje preparate koristite i ne eksperimentirajte s kozmetikom, tokom prva tri mjeseca 2018. godine. Period tokom veljače i ožujka pogodovat će svima onima koji zbog posla često putuju na kraće relacije, onima koji voze, pogodovat će i studentima koji će tada spremati bitan ispit. Travanj će nositi sa sobom pomalo stegnutu energiju, osjetit ćete kako na neke stvari ne možete utjecati, iako biste to silno željeli.

Pokušajte prihvatiti ono što se ne može promijeniti. Tokom svibnja mnogi od vas će se zaljubiti, započeti vezu s nekim tko će osvijetliti vašu svakodnevnicu. A oni koji su već u vezi, tokom svibnja će više vremena provoditi s voljenom osobom. Ljeto će biti period tokom kojeg ćete najviše biti posvećeni poslu. Ukoliko tada budete planirali neko putovanje, možda ćete ga odložiti ili ćete se odlučiti skratiti boravak. Ljubavi će biti strastvene, željet ćete da svaki slobodan trenutak provodite s voljenom osobom, što neće biti uvijek lako ostvarivo.

Tokom lipnja ćete najviše vremena posvetiti prijateljima. Netko će raditi s prijateljima. Svakako, lijep period za vas. Tada možete očekivati i poboljšanje novčane situacije. Pripazite samo da dovoljno spavate u tom periodu, jer možete imati problema s čestim glavoboljama, s dišnim organima i problem s tlakom. Tokom kolovoza vam se može vratiti u život neka osoba iz prošlosti. Razmislite želite li buditi stare rane, jer neke i nisu zarasle, a neke su nestale vremenom. Jesen će mnogima donijeti stabilizaciju. Kako na poslovnom planu, tako i u odnosima s prijateljima. Mnogi će tada pronaći i dobar posao, netko će napredovati u poslu. Željet ćete raditi i osamostaliti se. Tokom idućih godinu dana uzet ćete život u svoje ruke i samo vi biti oni koji vuku konce svog života. Međutim, svakako da će vam se događati i neke nepredviđene situacije, na koje nećete moći utjecati. Ne nervirajte se zbog njih. Tokom listopada možete očekivati da će netko vama blizak započeti neko novo poglavlje u životu, osamostalit će se, osnovati svoju obitelj. Kraj godine dočekat ćete mnogo jači, čvršći i odlučniji, nego što ćete to biti na početku 2018. godine.

Budite, dišite i živite Ljubav.

Sretno!

Podznak Vodenjak

Period koji ostavljate iza sebe dosta je utjecao na vaše stavove, pogled na život, ali i odnose s dragim ljudima. Život vas je dovodio u razne situacije koje su od vas zahtijevale da naglo odrastete, da donosite neke zrele odluke u trenucima kada niste bili sigurni jeste li na ispravnom putu. Mnogi od vas iskusili su život daleko od kuće. Pronašli ste sebe u daljini, jer ste shvatili da možete vjerovati samo sebi. Netko se tokom prethodnog perioda udaljio od obitelji, od prijatelja, kako bi došao do svoje biti. Izgladili ste mnoge nesuglasice s dragim ljudima. Oni vam to nisu zamjerili. Razumjeli su vašu potrebu da odete, iskusite nešto novo, jer su znali da nikuda ne možete pobjeći od sebe. Godina pred vama pokazat će vam koliko možete postići kada pružite svoj maksimum i kada ste potpuno posvećeni nekom svom cilju. Suočit ćete se i s nekim ne tako ugodnim istinama o ljudima koje smatrate prijateljima. Neće to biti nove spoznaje, ali tokom idućih godinu dana od njih nećete moći pobjeći. I suočit ćete se s tim. Svi oni površni odnosi, sva druženja iz nekakve koristi, kidat će se i u vašem životu ostat će samo odabrani.

Početak godine pogodovat će onima koji su već počeli raditi na svojim poslovnim planovima. Oni koji još uvijek odlažu obveze, biće napeti uslijed nedostatka vremena. Ožujak će pogodovati studentima, koji će tada lako učiti i to uglavnom neke ispite s kojima se dugo “muče”. Proljeće će donijeti lijepe promjene u obitelji. Netko će uživati u ljubavi, netko će se tek zaljubiti, svakako nećete biti sami. Tokom idućih godinu dana netko iz obitelji će se vjenčati, očekivati prinovu, a vi ćete se posebno radovati zbog toga. Period tokom ljeta mnogi će provoditi s voljenom osobom. Putovat ćete, slaviti bitne datume i biti prisutni u trenutku. A to će biti nešto novo za vas. Pronašli ste nekoga pored koga vam nije dosadno. S kim se ne iscrpljuju teme za razgovor i tko u vama budi želju za uspjehom. Tokom kolovoza možete se seliti ili uređivati nešto u domu. Svakako vas neće držati mjesto. Pripazite tada da ne rasipate previše olako energiju, jer će vam biti potrebna. Ukoliko budete imali problema sa zubima ili vas bude mučio problem s grlom, na vrijeme to riješite, kako vam kasnije ne bi bila još kompliciranija situacija. Otvoreno ćete s partnerom pričati o planovima za budućnost. Kako vašim osobnim, tako i onim zajedničkim. Iako ne biste željeli priznati sebi da je veza u kojoj će većina vas tada biti, nešto ozbiljno, svi u vašoj sredini će to primijetiti. Pa vaše priznanje i neće biti neophodno.

Tokom rujna možete se malo povući. Posvetiti poslovnim obvezama, jer će tada mnogi biti uspješni u poslu i željet ćete napraviti i više od planiranog, kako biste kraj godine mogli posvetiti dragim ljudima. Tada povedite računa imate li sve što vam je neophodno za obavljanje tih poslovnih zadataka. Bit ćete analitični, sistematični i željet ćete da svaki detalj bude savršen. Listopad će vam pokazati koliko se sav vaš trud isplatio. One koji se budu posvetili poslu, čekat će uspjeh i priznanja. Jer se trud uvijek primijeti, ističe i cijeni. Kraj godine moći ćete posvetiti dragim ljudima, netko će otputovati negdje s voljenom osobom. Svakako ćete biti svjesniji mnogih stvari do kraja 2018. godine. Neke od njih neće vam biti posebno drage, neke će vam dosta pomoći, ali sve te spoznaje su nešto kroz što morate proći, kako biste na najbolji način iskoristili svoje potencijale. Suočavanje s vlastitim manama nije nešto čemu svjesno težite, ali vas i to očekuje u idućoj godini. Iskoristite 2018. godinu za napredovanje na poslovnom planu, dozvolite sebi da osjetite ljubav i ne skrivajte emocije. Neka se koža naježi, neka krv proključa, neka oči sjaje. Jer, kada je ljubav u pitanju, ništa manje od toga nije dostojno nje.

Budite, dišite i živite Ljubav.

Sretno!

Podznak Ribe

Želite u novu godinu zakoračiti oslobođeni svih tereta, svih strahova i bez nekih lažnih iluzija, koje ste tokom prethodnog perioda imali. Kao da ste živjeli promatrajući svijet na jedan način i netko vam je grubo skinuo vaše slojeve zaštite, porušio sve zidove izgrađene kako biste se zaštitili i ogolio vas za neke važne životne lekcije koje nikako niste mogli izbjeći. Budili su se neki strahovi sa kojima ste se prije toga odbijali suočiti. Studenti su prolazili kroz teške periode na fakultetu. Kao da se vaš trud nije cijenio, kao da niste mogli postići da izvršite sve neophodne obveze i kao da ste pomalo i sumnjali je li to zaista ono što želite za sebe. Godina pred vama će vam pomoći da shvatite da ste na ispravnom putu. Najveće promjene očekuju vas na poslovnom planu. Netko će dati otkaz, jer će situacija na poslu postati previše zahtjevna i iscrpljujuća, netko će promijeniti posao, netko će tragati za poslom, ali neće pronalaziti ono što želi. Također, dosta ćete mijenjati svoj pogled na svet. Kao da postajete svjesni da život nije uvijek savršen, ali da može biti. Velike promjene očekuju vas i u odnosu s prijateljima. Nisu vam svi koji se tako nazivaju zaista i prijatelji.

Početak godine već će vam kroz nekoliko situacija pokazati da postoje neke osobe koje nisu pravi izbor za vas. Da ste vi ona strana koja više daje, koja više vjeruje i više se trudi. Tokom veljače i ožujka studenti će uspješno polagati ispite, zaposleni će se boriti za bolju poziciju na poslu. Možete imati veće novčane rashode, ali ćete ih lako nadoknaditi. Tokom travnja možete imati svađu s nekim prijateljem. Postajete svjesni tko je pravi, a tko je tu samo iz neke koristi. I više ne dozvoljavate nikome da ide protiv vas. Konačno stavljate sebe u središnje mjesto. I ne osjećate se loše zbog toga. Tokom svibnja mogući su lijepi susreti, proslave i svečanosti na kojima možete upoznati nekoga vama zanimljivog i započeti vezu. Tokom lipnja ćete biti posvećeni poslu, nećete imati vremena ni za prijatelje, ni za voljenu osobu. Objasnite im situaciju u kojoj se tada budete nalazili. Na neke stvari ni vi ne možete utjecati. Srpanj će već donijeti malo više slobodnog vremena. Donijet će i neko putovanje. Tokom tog perioda pripazite na moguće učestalije migrene, provjerite i vid. Kolovoz će bitno promijeniti vaše odnose s rodbinom. Kao da ćete tokom tog perioda postati svjesni nekih obiteljskih situacija koje ranije niste promatrali na taj način. Moguće je da ćete se i posvađati s nekim iz obitelji, jer neće razumjeti vaše želje, planove i ciljeve. Ne dozvolite da vas njihove riječi uspore, da utječu na vaše odluke ili da vas udalje od nekog cilja. Uvijek će biti onih koji će osuđivati nešto što ne razumiju. Na vama je da odlučite želite li odustati od svojih snova zbog tuđih sumnji ili ćete nastaviti se truditi, jer znate da djela govore sve, a riječi ne znače ništa. Početkom rujna već će vam biti jasnije tko je otišao iz vašeg života, ali i tko su oni pravi koji usprkos svemu ostaju. Tokom tog perioda više ćete pričati o nekim temama koje ste ranije izbjegavali. Naučit ćete da razgovor pomaže i da šutnja kida dušu.

Tokom listopada većina studenata će završavati svoje obveze. Dosta je onih koji će tada položiti najteže ispite. I biti izuzetno ponosni na svoj uspjeh. Iskoristite period tokom 2018. godine da se istaknete na fakultetu, jer vi to zaista možete. Lakše ćete učiti, pamtiti i pratit će vas sretne okolnosti. Naravno, preduvjet je da učite i da se trudite. A svaki uložen trud će se isplatiti. Tokom studenog parovi mogu proći kroz krizu, jer će jedna strana biti sumnjičava. Iskrena komunikacija će vam pomoći da brzo izgladite tu situaciju. Kraj godine može biti povoljan period za one koji će željeti istaknuti se na poslu. Istupite tada ispred ostalih, zauzmite se za sebe i izborite se za ono u što vjerujete. Dosta ćete racionalnije promatrati život, nećete graditi iluzije tamo gdje je unaprijed jasan ishod situacije. Mijenjat ćete svoj fizički izgled. Netko će skratiti kosu, netko će više vježbati, netko će napraviti i neku tetovažu. Osjećate spremnost i hrabrost da mijenjate sebe. Jer ste spoznali da samo vlastitom promjenom možemo mijenjati našu stvarnost.

Iskoristite godinu pred vama da napredujete, učite i probate nešto novo. Borite se za sebe, za ono u što vjerujete. I ne dozvolite da tuđi zajedljivi komentari utječu na vaše odluke. Iz vašeg života otići će oni kojima tu više nije mjesto. Oni pravi ostaju pored vas. Bit ćete zadovoljni učinjenim i postignutim i postavit ćete čvrste temelje za daljnji napredak. Slijedite svoj osjećaj. Ne poklanjajte olako povjerenje. Ne reagirajte ishitreno. I ne skrećite sa staze kojom ste izabrali koračati, samo zato što netko ne vidi isti cilj u koji vi gledate.

Budite, dišite i živite Ljubav.

Sretno!

