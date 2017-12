Zašto vas bivši ponovno želi

Najslađe je zabranjeno voće. Svi se mi se često nađemo u situaciji da pomislimo: “Moram to imati!” Problem se javlja kada to nešto ne možemo imati. Kada smo bili djeca, bili smo zavidjeli smo djeci koja su imala bolje igračke i željeli smo ih baš zato što ih nismo mogli imati. Isti koncept – muškarac shvaća da vas ne može imati i on ne voli taj osjećaj. Tada se najčešće javlja s idejom da može popraviti stvari. Budite sigurni da se ništa drastično nije promijenilo u njegovom životu, već je riječ o najobičnijem impulsu, piše “Cosmopolitan“…

Privuklo ga je koliko vam je dobro bez njega. Muškarci obično smatraju da nijedna žena ne može tako lahko krenuti i nastaviti dalje. Kada primijete da je malo kasno za pomirenje, obavezno se javljaju. Pogotovo nakon što ste ga izbrisali s društvenih mreža, muškarac će se osjećati zapostavljeno i zaboravljeno jer ne čini dio vašeg života – pa ni na internetu. Tada obično shvaćaju da život ide dalje i da su imali svoju šansu.

Nova ljubav ipak nije ispala kao što je zamišljao. Kako vrijeme prolazi, muškarci uviđaju da druga osoba koju su izabrali nakon vas nije ono što su zamišljali. Nakon ljubavnog zanosa koji obično kratko traje, oni bolje uviđaju realnost. Kada se probude, počinju vas zvati, izvinjavaju se i žele novu šansu. Očito, sve žene se u tom trenutku osjećaju bijesno jer ih je on pokušao zamijeniti drugom. Naravno, on više na zaslužuje vaš trud, energiju i vrijeme, ali budimo realni, oboje ste pravili pogreške.

Jednostavno vas ne uspijeva preboljeti. Nakon svakog prekida, svaka žena bude povrijeđena i teško se nosi s tim prijelomnim trenutkom u životu. Ipak ubrzo skuplja svu hrabrost i odlučuje nastaviti dalje. Kada shvati da je kraj, ona definitivno stavlja tačku i počinje biti dostupna za druge muškarce. To je jasan znak da je nastavila dalje. Muškarci se često mnogo kasnije osvijeste i shvaćaju vašu vrijednost – i to da ste nazamjenljivi. Iz tog razloga se javljaju želeći dobiti još jednu šansu.

Boli ga što vam više nije najvažniji. Kada vas počnu špijunirati i kopkati po vašim profilima i kada shvate da uživate u životu, oni žele poremetiti vašu sreću i zadovoljstvo. Oni ne mogu prihvatiti činjenicu da ste sada otvoreni za nove mogućnosti i poznanstva – i da ih neko može potencijalno zamijeniti. Obično sve žene nakon prekida uspijevaju bolje vidjeti realnu situaciju u vezi i shvaćaju da su zaslužile nešto mnogo bolje. Muškarca koji će ih činiti sretnom i koji će cijeniti svu posebnost koju ona posjeduje. Čim prije to žena shvati, bivši više nije u centru interesa. To znači da je skinut s vrha pijedestala. Znajući to, on se želi vratiti po svoje.

