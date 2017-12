Ovo cijeli život radite pogrešno: Usisavate naprijed-nazad, a to nije nikako dobro…

Usisavanje kratkim brzim pokretima naprijed – nazad je način na koji to radi velika većina ljudi – no to je pogrešno jer ne očisti tepihe i podove kako treba.

Postoji bolji način usisavanja kod kojeg će manje prljavštine ostati na tlu. Profesionalci usisavaju u redovima. Najprije odu usisivačem do jednog zida pa uzimaju red niže i kreću do suprotnog – znači sve vrijeme idu s usisivačem prema naprijed.

Nakon što se tako prođe cijela prostorija, kreće se od trećeg do četvrtog zida. Na primjer, ako ste u prvoj rundi usisavali od istoka prema zapadu i obrnuto, u drugom krugu čistite od sjevera prema jugu i obrnuto. Ova metoda odlična je za čišćenje duboke prljavštine u tepisima.

Također, ne treba žuriti jer, ako brzo prođete usisavačem preko površine, dio prašine, mrvica i dlaka neće se stići usisati, otkriva portal “Cnet.com“.

