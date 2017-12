NEVJENČANI SUPRUG (25) OČAJAN: “Samo dan nakon što smo imali odnos, moja Katie je umrla!”

Mlada mama po imenu Katie Widdowson (23) otišla je u bolnicu nakon što je povrijedila lijevi zglob tokom intimnog odnosa sa svojim partnerom. Navela je da je bila vezana za krevet tokom odnosa, što je dovelo do povrede.

Advertisements

Doktori su joj prepisali lijekove protiv bolova i poslali je kući. Sljedećeg dana nije mogla da pomjeri ruku koja je skroz pocrnila. Doživjela je srčani udar u kolima hitne pomoći i samo nekoliko minuta kasnije ljekari su konstatovali smrt, prenosi “Doznajemo“.

Naime, Katie je preminula zbog rijetkog virusa koji napada ljudsko meso i izjeda ga. Bolest se može uzrokovati malom posjekotinom na nečijom koži, koja se brzo može razviti u smrtonosne bakterije. Istraživanje o njenoj smrti započelo je medicinsko osoblje u bolnici “Good Hope”, ali nisu uspjeli da otkriju šta je u pitanju.

Njena ožalošćena porodica je čekala u bolnici, a Katie je iza sebe ostavila i bebu.

Ema Brovn je na sudskom saslušanju istakla da je u pitanju ljekarski propust, jer doktori nisu shvatili ozbiljnost situacije kada je Katie prvi put došla u bolnicu.

– Kada je došla prvi put trebali su da ispitaju o čemu se radi. Oni to nisu ispoštovali, ali da je Katie ostala tada u bolnici ona bi sada bila živa – smatra ona.

Katien nevjenčani suprug Dean (25), koji je kuhar, izjavio je da je vezao djevojku tokom sek*a dan prije smrti.

– Ne sjećam se šta se tačno desilo. Nismo to ranije radili. Izgubio sam najbolju vjerenicu, a naše dijete je izgubilo mamu. Ljekari tvrde da je to zbog vezivanja. Ja sam u šoku, ne mogu to da oprostim sebi – izjavio je on.



Ruka preminule žene nakon što je prvi put osjetila bol

Njena mama bijesna je zbog propusta doktora.

– Otišli su kući oko šest sati i imali su se*s. Ona je bila vezana, ali bili su ljubavni par i to je njihova stvar šta rade iza zatvorenih vrata. Sljedećeg dana joj je ruka izgledala užasno. Dean je fotografisao njenu ruku i odmah su pozvali hitnu pomoć. Na njenom palcu nalazi se crna mrlja i mi mislimo da je to uzrok – istakla je ona.

Prema riječima ljekara, postoje tri stvari koje su mogle izazvati smrt. Familija sada razmišlja o pravnom postupku protiv fondacije koju vodi bolnicu u koju je Katie primljena, piše DozaZdravlja.

Advertisements

loading...

Facebook komentari