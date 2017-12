5 velikih životnih lekcija koje ćete naučiti nakon bolnog prekida

Možda vam se sada čini da vam bivša veza nije donijela ništa osim tuge i razočaranja, ali zapravo vam je pružila vrijedno životno iskustvo koje će vam u budućnosti biti od velike koristi.

Evo što ćete naučiti poslije teškog prekida:

1. Jače ste nego što mislite

Dok ste bile s njim, niste mogle zamisliti život bez njega. Možda vas je on u to uvjerio. A možda je to bila vaša mašta. I baš zbog tih misli prvih nekoliko tjedana nakon prekida niste htjele ujutro ustati iz kreveta. Po glavi vam se vrtjela samo jedna misao: kako više nikada nećete biti sretne. Ali malo po malo, dan po dan, vraća vam se volja za životom. Svakim danom ste sve jače, a kada prođe razdoblje tugovanja, shvatit ćete kako je najvažniji odnos, koji ni po koju cijenu ne smijete zanemariti ili prekinuti, odnos koji izgradite same sa sobom, piše “Cosmopolitan“.

2. Ne možete promijeniti ljude

Pogotovo gadove! Ovoga ste puta tu lekciju morale naučiti na teži način, ali sada ste spremne za sljedeći susret s takvim tipom osobe. Muškarcu, koji se otpočetka ne odnosi prema vama s poštovanjem i ljubavlju, nećete sljedeći put dati šansu da vam se približi.

3. Ne dopustite da vas mijenjaju

Uz bivšeg ste se pretvorile u nesigurnu, iskompleksiranu i neraspoloženu djevojku, sve ono što nikada ranije niste bile. Za to su zaslužni njegovi komentari na račun vašeg izgleda, vječita prigovaranja i pokušaji da vas oblikuje “prema svom kalupu”. Da bi vas na kraju ostavio jer, kako je rekao, “niste imale svoje ja”. Imale ste ga, samo ste dopustile da ga on pregazi svojim ponašanjem. Sada znate da vaš budući partner treba biti isključivo netko pokraj koga ćete se osjećati seksi, sretno i pune samopouzdanja jer je to jedina poanta ljubavi. Netko tko će vas motivirati da postanete još bolje, a ne drugačije.

4. Ne trebate zanemarivati znakove

Instinkt vam je otpočetka govorio da nešto u vašem odnosu ne štima. Prijatelji su vam govorili da uz njega vi niste vi. Mama vam je govorila da on nije za vas. A vi ste se na sve to oglušile jer ljubav nije samo slijepa već i gluha. Ali, sada kada ste naučile lekciju, znate da sljedeći put trebate pažljivo slušati i svoj instinkt i svoje bližnje jer vam svi oni žele samo najbolje.

5. Ne zanemarujte svoj život ni zbog koga

Pale ste na tri važna ispita, prestale ste ići redovno u teretanu, zanemarile ste svoje prijateljice… A sve to u želji da što više vremena provedete s dečkom, koji se, s druge strane, ničega nije odrekao kako bi se prilagodio vama. Nakon prekida ste jedva vratile svoj život u normalu i obećale same sebi da više nikad ni zbog koga nećete zanemarite svoje prijatelje, obitelj, obveze i sebe u konačnici. Sada ste naučile važnu lekciju i znajte da u pravoj vezi ništa ne trebate zanemariti, već samo lijepo posložiti.

