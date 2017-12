PRODUŽITE ŽIVOT MUŽU: Ruski naturolog otkriva kako do sretnog braka!

Žene žive u prosjeku pet godina duže od muškaraca, imaju pet puta manje šanse da dobiju čir na želucu ukoliko su pušači, mnogo su manje podložne bolestima srca i raka, a prvi infarkt doživljavaju čak 20 godina kasnije od muškaraca. Na sreću, jednostavnim sitnim korekcijama žena može da produži životni vijek svog voljenog i uopšteno doprinese zdravlju porodice.

Žena ima veoma snažan uticaj na to kako će funkcionisati porodica i vrlo često su upravo žene pioniri u uvođenju zdravih navika u porodicu. One mnogo više vode računa o sebi, češće se obraćaju ljekaru kada imaju neke tegobe vezane za zdravlje, dok su muškarci mnogo veće kukavice i trpe do posljednjeg trenutka – kada bude već previše kasno. Žena je ta koja treba da prati da li muž osjeća tegobe i da ga podrži da se obrati doktoru, da se trudi da usavršava svoje znanje i poboljšava kvalitet ishrane i da to prenosi na porodicu svojim primjerom i razgovorom, kaže ruski naturolog Georgij Nazarov za “Telegraf“…

Previše hrane

“Mnoge žene, nažalost, doživljavaju svoju vrijednost samo kroz obavljanje kućnih poslova. Statistika pokazuje da su žene domaćice oko 3,5 puta podložnije različitim vrstama raka ukoliko su nezadovoljne svojom ulogom, u odnosu na žene koje su zaposlene i koje su zadovoljne svojim poslom. Jedan od načina doživljavanja vlastite vrijednosti je kroz način ishrane porodice, muža i djece, kada žena pokušava da stvori topao dom i da što ljepše pripremi hranu. Ranije se hrana koristila u količini u kojoj je zaista bila potrebna, a sada je koristimo zarad zadovoljstva i mnogo više nego što nam je zaista neophodno. Uzimamo čak tri do pet puta veću količinu hrane nego što nam treba”, kaže Nazarov.

Osim toga, kako navodi, hrana koju konzumiramo često je veoma lošeg kvaliteta, koristimo različite mesne prerađevine, rafinisana ulja, neintegralne proizvode sa mnogo kvasca i aditiva i na taj način samo podstičemo razbolijevanje.

“Prečesto korišćenje hrane i grickanje uz TV takođe ima visoku cijenu i s te strane žena može mnogo toga da uradi za porodicu da se osjeća bolje i zdravije. Jednostavne promjene navika u ishrani poput korišćenja redovnog Nazarov zdravog doručka, o kojem smo pisali ranije, a koji uključuje kačamak, proju uz salatu, kiselo mlijeko ili jogurt od soje, zatim ručak pripremljen od integralnih proizvoda, uz veliku porciju salate, s tim da ga nikako ne treba podgrijavati, i lagana večera poput smutija, voća, biljnih i voćnih čajeva sa medom omogućiće kvalitetno funkcionisanje, dobru liniju i izgled”, navodi ovaj stručnjak.

Raspored obroka

Najbolje vrijeme za doručak, objašnjava Nazarov, jeste oko 11 sati, a za ručak između 16 i 17 sati poslije podne. Ovome treba dodati i upotrebu neophodnih dodataka ishrani – poput algi, sušenog pivskog kvasca, hladno cijeđenih ulja – koji će podstaći regeneraciju, poboljšanje sastava krvi, podmlađivanje i bolje zarastanje rana na koži i sluzokoži.

“Preporučljivo je i redovno korištenje pšeničnih klica, lanenog, maslinovog, ali i ribljeg ulja po potrebi, kao i smole mumio za normalizaciju crijevne flore”, ističe naš sagovornik.

Kako ističe, veoma je važno da svaka žena bude što ostvarenija jer će se onda na najbolji način odnositi i prema svome mužu. Nezadovoljna žena će se negativno odraziti na svoje ukućane, a ukoliko je zadovoljna i srećna, onda će se truditi da stvara sreću i u svojoj porodici, zaključuje naturolog.

