STRAŠNA TRAGEDIJA: Dječak se smrznuo i umro na trijemu dok je njegova majka nadrogirana spavala u kući

Jedna je majka priznala da je dopustila da se njezin trogodišnji sin nasmrt smrzne vani dok je ona, nadrogirana, spavala u kući.

‘S time će se morati nositi do kraja života’

Jamie Basinger rekla je da je kriva za nenamjerno ubojstvo Landyna Meltona. Očekuje se da će ta 24-godišnjakinja odslužiti 36 mjeseci nadzirane kušnje te da će provesti između 19 i 32 mjeseca u zatvoru. Ta je kazna rezultat nagodbe s tužiteljstvom u Morgantonu u Sjevernoj Karolini, javlja Independent. Njezina je majka rekla da je ovo nešto s čime će Jamie morati živjeti do kraja života. ‘Bit će to borba za nju i za sve nas’, rekla je njezina majka i dodala da još uvijek postoje neka neodgovorena pitanja o smrti trogodišnjaka. Landyn je pronađen mrtav 15. ožujka nakon što ga je vidjela jedna od susjeda kako leži na trijemu i pozvala policiju, prenosi “Net“.

Okružna državna odvjetnica Michelle Lippert rekla je da je odmah stigla na mjesto i pokucala na vrata kuće u kojoj je živjela Jamie. Otvorio je njezin dečko Joshua Steffey. On je zatim otišao po Jamie. Oboje su kasnije priznali da su pušili meth dva dana prije Landynove smrti, a prethodnu noć i marihuanu. Njezin odvjetnik, Frank Webster rekao je da je Jamie surađivala s vlastima jer je i sama tražila odgovore, a bila je i jako tužna i pogođena zbog sinove smrti. Na sudu je rekla da ne razumije što se dogodilo i da joj ništa nema smisla.

Breaking Morganton- Jamie Basinger pleading guilty to involuntary manslaughter in death of 3-year old son who froze to death earlier this year. pic.twitter.com/EmrX5Lfzlf

— Dave Faherty (@FahertyWSOC9) December 11, 2017