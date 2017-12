Kupio kafu, nije slutio da rudari bitkoine

Kôd je bio instaliran u njegov računar nakon što je koristio bežični internet u toj kafeteriji. Trebalo bi biti na oprezu, jer – isto se može desiti i vama.

Čovek se žalio Starbaksu, a kompanija je saopštila da će to pitanje biti riješeno.

“Bili smo upozoreni na ovu situaciju i problem je do našeg provajdera, ne do Starbaksa, to nije nešto što možemo direkno da kontrolišemo“, rekao je portparol kompanije.

“Želimo da stvorimo uslove u kojima naši korisnici mogu sigurno da surfuju internetom preko vaj-faj mreže, tako da ćemo zajednički s našim provajderom usluga djelovati ako se ovako nešto pojavi.“

Ističe da još nisu zabrinuti oko tvrdnji da se ovakve situacije ponavljaju u drugim njihovim filijalama.

Ludilo oko rudarenja bitkoina ne prestaje, hakeri upadaju u računare kako bi nekako došli do kriptovalute. Da bi izbjegli korišćenje ekstremno skupih servera, hakeri stavljaju čitače na popularne veb-stranice, koje zaraze računare onih koji ih posjećuju.

Nekoliko zvaničnih stranica nekih kompanija već su bile hakovane na ovaj način.

Stručnjak za kripotvulute Mihajl Dunvort kaže da čak iako nemate bitkoine, hakeri mogu da koriste moć vašeg procesora kako bi „kopali“ neke tuđe btikoine.

Tehnološki stručnjaci savjetuju da je najbolji način da se izbegnu hakeri da ažurirate vaš sigurnosni softver.

“Ako primijetite da vaš računar postaje veoma spor kada surfujete, to može biti znak da neko rudari preko vašeg računara.“

