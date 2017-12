Mars u Škorpiji do 26. januara 2018: Dame, dobro se pazite jer će u narednom periodu BAŠ SVI MUŠKARCI biti ovakvi

To je sjajna vijest za muškarce, jer će redom osjetiti kako imaju više energije i strasti, pa žene mogu da očekuju mnogo udvaranja u narednom periodu. Problem može da nastane kada to udvaranje postane previše agresivno, a zbog Škorpije postoje dobre predispozicije za to, piše “Srbija Danas“…

Ovo je vrijeme kada se javljaju primalni porivi, jer Mars, pored se*sualnosti, vlada i poljima agresije i bijesa. Zato će sve ono što ste do sada gurali pod tepih burno izaći na površinu – a krivci neka se dobro paze, jer agresivna Škorpija će stvar istjerati na čistac po svaku cijenu.

Ovo je istovremeno i idealno vrijeme da riješite sve eventualne probleme koje imate u vezi, i to uz podršku mjeseca u Lavu, koji nas tjera da malo preispitamo sopstveni ego.

Ne zaboravite, Mars u Škorpiji je vrlo moćna kombinacija – to je spor ali eksplozivan ratnik koji se ne plaši baš ničega. Zato pažljivo koristite energiju koju ćete osjetiti narednih par sedmica.

