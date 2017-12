Evo kako da spriječite muškarca da vas prevari na osnovu horoskopa

Iako ovu grešku mogu napraviti i žene, muškarci su prema svojoj prirodi skloniji varanju. Ništa gore nego kad saznate da vas je dečko ili muž prevario. Zapravo, postoje i razlozi zašto muškarac vara i oni često imaju veze sa horoskopskim znakom.

Saznajte šta vi možete učiniti kako biste spriječili svog partnera da vas ikada u životu prevari…

Ovan

Ovnovi po svojoj prirodi vole jake žene, i oni zapravo žele da se pobunite zbog onog što želite i mislite da je ispravno. Ovo je često i razlog zbog koga će se zaljubiti u vas. Iznenađujuće, ali zapravo postoje momci koji ne vole kada su uvijek u pravu i koji cijene dobru raspravu s vremena na vrijeme. Samo se postarajte da on bude taj koji je pokreće ili će misliti da ste grubi ili nepristojni. Slobodno mu odgovorite ako vas izaziva ili će pronaći novo društvo za to, piše “Fokuzz“…

Bik

Bikovi vole stabilnost i žele ženu na koju će uvijek moći da računaju. Njima vlada Venera, planeta ljubavi i harmonije, što znači da žele djevojku pored koje će se uvijek osjećati prijatno. Samo se potrudite da zadržite njegovo interesovanje, a u tome vam mogu pomoći čak i spremanje ukusne večere ili posebna odjeća samo za njegove oči i nikad neće ni pogledati drugu ženu.

Blizanci

Blizanci mrze dosadu i rutinu u vezi. Potrudite se da vam uvijek bude zanimljivo i uzbudljivo i Blizanac će uvijek biti vaš. Njima vlada Merkur, brza planeta, i bolje naučite da živite sa tim. Ukoliko mu sa vama postane dosadno, neće oklijevati da pronađe novu djevojku i novo uzbuđenje.

Rak

Rakovi su po prirodi veoma nježni i dragi i sve što žele jeste djevojka koja će se brinuti o njima. Ipak, oni očekuju isti nivo osjećajnosti i od svog partnera, kako svoje srce nude na dlanu. Stoga, ako nađe ženu koja će se bolje brinuti o njemu i biti nježnija i pažljivija, neće oklijevati da vas napusti. Zato poštedite sebe patnje i brinite se o svom čovjeku.

Lav

Ako ste sa Lavom, onda već znate da oni imaju ogroman ego, ali i najtoplije srce. Stalno morate govoriti svom Lavu koliko ga cijenite i obožavate, jer mu je to stalno potrebno. Ako mu ne dijelite komplimente, onda će naći nekog ko će mu stalno govoriti koliko je nevjerovatan.

Djevica

Muškarci u znaku Djevice su po prirodi veoma dobri ljudi i takođe imaju visoka očekivanja i od svog voljenog bića. Ako ih ne ispunte, oni će izgubiti interesovanje i početi da gleda okolo. Samo ga pratite i sve će biti kako treba.

Vaga

Vagama su najbitniji mir i stabilnost, i ako vi volite da dramite, velike su šanse da će muškarac Vaga potražiti nekog drugog. Vage znaju da prave kompomise, ali to znači da to isto očekuju i od vas. Možda to neće raditi očigledno, ali će u slučaju da ga tjerate preko granice njegovog strpljenja, može lahko ostaviti zbog slađe i nježnije djevojke.

Škorpija

Ako ste odani muškarcu Škorpiji, on će učiniti sve za vas. Ipak, ako shvati da vi ne dijelite iste namjere, može se pretvoriti u vašu najgoru noćnu moru. Škorpije mrze nevjerstvo, i ako primijete da njihova djevojka flertuje okolo, neće oklijevati da je napusti.

Strijelac

Strijelac je najdivljiji od svih znakova i ima stalnu potrebu za avanturom i zabavom. Lako im sve dosadi i zbog toga ih je teško držati pod kontrolom. Najbolji način da ih zadržite uz sebe jeste da uvijek ostanete pomalo misteriozni, tako da nikad ne zna šta da očekuje od vas. Nikad nemojte reći “ne” ako vas pozove u neku ludu avanturu, jer će u suprotnom naći bolje društvo.

Jarac

Jarac uvijek tačno zna šta želi i očekuje da uvijek budete uz njega i na njegovoj strani. Ponekad mogu biti previše fokusirani na posao, a da im veza bude potrebna samo kako bi ispunili svoje fizičke potrebe. Zato je potrebno da tačno utvrdite šta želite od njega i šta on očekuje od vas, kako biste shvatili da li ste dovoljno dobri jedno za drugo.

Vodolija

Vodolija želi ženu koja je potpuno drugačija od njega samog i koja je drži onog u šta vjeruje. Ako shvate da njihov partner nema borbeni duh koji smatraju poželjnim, vrlo brzo gube interesovanje. Najgore od svega je što oni nisu previše emotivni i čak se neće ni osjećati loše zbog toga što varaju.

Ribe

Ribe vole djevojke koje su ženstvene i koje ne djeluju previše pametno. Ipak, oni potajno ipak žele nekog ko je dovoljno mudar da donosi odluke umjesto njih i ko ih može kontrolisati. U suštini, njima nije potreban neko ko je agresivan već pasivno agresivan, ili će sa lakoćom nastaviti dalje prije nego što i shvatite šta se dešava.

