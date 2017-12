TRAŽITE CIMERE? Ova četiri para horoskopskih znakova NIKAKO ne mogu da žive zajedno!

OVAN i BIK

Njih dvoje naprosto ne mogu da se slože, potpune su suprotnosti. Ovnovi su puni energije i vječito motivisani, dok su Bikovi mirni i usporeni. Rođeni u znaku Ovna skloni su organizovanju iznenadnih zabava, misleći da će Biku to biti sasvim “okej”, ali vjerujte – neće biti tako bajkovito. Biku se neće svidjeti ništa neočekivano, naročito ne u njihovom domu. Ne želi nemir, prljavštinu i strance koji će pojesti svu njegovu hranu. Ova dva cimera će se neprestano svađati.

BLIZANCI i ŠKORPIJA

Ako nešto Blizanci vole to je tračarenje i to će izluđivati Škorpije. Iako će možda hteti da čuje ponešto, činjenica je da će zbog ove osobine Škorpija misliti da je Blizanac neko u koga ne smije imati poverenja. Njoj je potrebna privatnost da bi mogla da funkcioniše, a Blizanac se osjeti zapostavljeno kad mu nije dozvoljeno da se u sve miješa. S druge strane, Škorpija ima probleme sa građenjem povjerenja u druge ljude i tako dolazi do paranoje u kući.

RIBE i DJEVICA

Djevice su najbolji organizatori u Zodijaku i osobe kod kojih sve mora da bude po planu, a Ribe nisu toliko “čvrsto na zemlji” i često odlutaju u maštu. Tako će se ubrzo dogoditi da se Djevica postavi kao da je roditelj Ribi, a to će ovu previše opteretiti. Praktična Djevica će se nervirati jer mora da se brine o plaćanju računa, a Riba će misliti da je Djevica emotivni vampir.

VODOLIJA i RAK

Novac je taj koji će ove cimere dovoditi do žestokih prepirki. Vodolija će da se obasipa luksuzom, a Rak će uvijek misliti da je to nepraktično. Kako će platiti kiriju za ovaj mjesec? Rak voli da bude finansijski obezbjeđen i da ostavlja novac sa strane za “crne dane”, a Vodolija smatra da je baš to bacanje para. Uz to, pokušaće da ispravi svaku greškicu koju Rak napravi – pod izgovorom prijateljstva, ali će siroti Rak biti načisto emotivno iscijeđen od Vodolijine dominacije, piše “Dnevno“…

