Misteriozna smrt mlade manekenke: Ivana je navodno pala s 20. sprata

Njeno tijelo bez odjeće pronađeno je na balkonu na 6. spratu a nakon razuzdane zabave s jednim bogatašem i njegovom suprugom.

Advertisements

Policija je slučaj okvalifikovala kao nesretan slučaj navodeći da nema elemenata zločina. Međutim, porodica sumnja u to i vjeruje da je Ivana ubijena, prenosi “Jutarnji“.

Njen otac Marcel Smit navodno je rekao holandskim medijima da je bilo modrica na od prstiju na njenom vratu i da “policija ne radi ništa sa ovim informacijama i samo želi brzo zatvoriti slučaj”.

Prema navodima iz policije, u krvi mlade manekenke pronađeni su alkohol i droga.

Čudno je i to što je američki par kod kojeg je bila na zabavi policiju pozvao tek pet sati nakon Ivaninog navodnog pada s balkona.

The Dutch embassy in Malaysia has asked Interpol to investigate the death of Ms Ivana Smit, a Dutch model who was found dead after falling from the 20th floor of a Dang Wangi condominium last Friday (Dec 8). Dang Wangi OCPD assistant commissioner Shahar… https://t.co/1DXNm6TOKD pic.twitter.com/Wbl5zlsWWp

— Business Insider MY (@BizInsiderMY) December 12, 2017