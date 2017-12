Bik će vas PREVARITI sa prijateljem, Škorpija sa bivšim: Ali jedan znak je NAJNAMAZANIJI – dobro se pazite da vam ne uradi OVU STVAR

Ovan

Ovnovi obožavaju da flertuju i brzo pomisle da su zaljubljeni. Takvim ponašanjem ulivaju lažan osjećaj sigurnosti svom predmetu obožavanja, pa dok partner misli da je u idealnoj vezi, Ovan već juri za novim plijenom. Vrlo je teško njega obuzdati, a teško je i shvatiti da vas vara jer uopšte ne mijenja ponašanje prema partneru, piše “Balkans Press“.

Lav

Lavovi su izuzetno nezavisni i puni energije. U spavaćoj sobi su prava bomba, a uz to savršeno nalaze balans između se*sa i ljubavi, zbog čega smatraju da im je i dozvoljeno da varaju a da se pritom ne osjećaju krivima.

Strijelac

Strijelac obožava avanture i nova iskustva, a to važi i za se*s. Teško ih je utjerati u vezu, ali ako vam to pođe za rukom, male su šanse da će vas prevariti. Ako vas i prevare, to znači da nešto opako ne valja u vašoj vezi i da je osuđena na propast.

Rak

Rakovi duboko u sebi žude za dubokom povezanošću. Po prirodi su lojalni i male su šanse da će švrljati. Ali, ako osjete da se partner udaljava od njih ili da ih ne razumije, potražiće utjehu u tuđem zagrljaju. Ipak, oni skoro nikad ne održavaju paralelne veze, pa će vrlo brzo riješiti kome će se prikloniti.

Ribe

Ovo je najnesebičniji znak kad je u pitanju ljubav. Bitnije im je da partneru bude ugodno, nego da bude lijepo njma samima. Ali, ako partner to ne zna da cijeni, naći će nekog drugog ko će uživati u njihovim vještinama.

Škorpije

Ovaj znak je u stalnoj potrazi za senzualnošću. U ozbiljne veze ulaze kada dobro prouče potencijalnog partnera i povjeruju mu. Iako su generalno posvećeni u vezi, nekada ih strast odvuče na pogrešnu stranu, naročito ako ne dobiju količinu intimnosti o kojoj maštaju. Uglavnom varaju sa ljudima sa kojima su već imali se*s, pa su sa njima opušteni.

Bik

Bikovi su sjajni ljubavnici, ali loše stoje sa samopouzdanjem. Čim se osjete i najmanje nesigurno, portražiće nekog ko će ih uvjeriti da su nevjerovatni u krevetu. Obično varaju sa svojim prijateljima jer sa njima već imaju izgrađen odnos.

Djevica

Djevice su generalno vjerne, ali kočnice im popuštaju kada stvari u vezi postanu malo nezgodne. Kada osjete da nije sve po loju, lako se može desiti da utjehu pronađu u tuđem krevetu.

Jarac

Pripadnici ovog znaka dobro paze o svakom potezu. Teško je navesti ih da uđu u vezu sa vama, ali ako se odluče na taj korak, možete biti gotovo potpuno sigurni da vas nikako neće prevariti. Međutim, ako ih izdate ili povrijedite na neki način, mogu da vas svjesno prevare, i to ne zbog toga što ih je ponijela strast, već baš zato što žele da vas povrijede.

Blizanci

Uvijek su skloni flertu i ta njihova strast ne prestaje ni kada su u ozbiljnoj vezi. Oni ipak ne ulaze u flert sa namjerom da prevare, ali često stvari odu predaleko. Svjesno varaju samo onda kada procijene da partner ne komunicira dovoljno i iskreno sa njima.

Vaga

Vage su stvorene za supružnike zato što traže harmoniju i često partnera stavljaju ispred sebe. Ali, ne podnose dobro usamljenost, pa ako se partner iz nekog razloga udalji od njih, potražiće tuđe društvo, a budući da su veoma šarmantne, to će im lako poći za rukom.

Vodolije

Vodolije najviše od svega cijene slobodu. Ako pokušate da ih sputate i postavite im granice, budite uvjereni da će ih preći, samo da bi vam pokazale da mogu. Uz to, ako njih partner prevari, garantovano će mu uzvratiti istom mjerom.

