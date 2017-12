3 znaka da vaš prijatelj želi nešto više

Kad ste kod njega, vodi računa da je sve po vašem guštu. Kao na primjer pita je li vam preglasna glazba, prejako svjetlo…

Kad frajer pazi na vaše potrebe, znači da se želi brinuti za vas na dubljoj razini od prijateljske. Puno dubljoj, kao muškarac prema ženi. A to se cijeni! piše “Cosmopolitan“.

Idete na party kao frendovi, ali priča s vama cijelu večer i uopće ne primijećuje druge cure.

Budući da vas dvoje službeno niste par, on ima puno pravo upucavati se drugim curama na tulumu. No čini se da je sva njegova pažnja usmjerena samo na vas. Pa ima li većeg znaka od toga da mu se baš vi sviđate?! Nema!

Redovito ga zanima baš sve što se događa u vašem životu pa vam svako malo šalje poruku u kojoj pita kako vam je prošao dan.

Gledajte, vaš prijatelj s povlasticama nema ugovornu obvezu pitati vas jeste li dobro i kako vam je bilo na poslu, a ako on to učini, postoji velika mogućnost da s vama želi mnogo više od igara u krevetu. Zašto to ne biste malo istražili?!

