Ova 3 znaka pokazuju da niste depresivni, samo ste okruženi budalama

Ukratko:

Advertisements

“Ne brinite, nije do vas.”

“Prije nego što sebi postavite dijagnozu da imate depresiju ili da imate nisko samopouzdanje, prvo se postarajte da niste, kojim slučajem, okruženi budalama.” Vilijam Gibson, pisac (William Gibson).

Mnogi će se poistovjetiti sa ovom rečenicom. Razmišljaće o svojim iskustvima. Koliko puta je tuđe ponašanje uticalo na to kako se vi osjećate? Koliko puta ste morali da izađete iz veze ili da se odreknete prijateljstva zato što je taj odnos škodio vašem samopouzdanju?

Različiti su načini na koji ljudi mogu da iskažu svoju zlobu, pokvarenost i glupost.

Ako se ljudi u vašem životu poklapaju sa ove top tri karakteristike, problem možda nije vaše samopouzdanje ili depresija!

1. Budale su sretne u svojoj gluposti.

I pod glupošću se ne misli na to da nisu inteligentni. Niko nije pametan sve vrijeme i niko ne zna sve o svemu. Pođite od sebe – kada nešto o nečemu ne znate, za početak – priznate to. A što je još važnije – ne držite lekcije drugima o materiji o kojoj ništa ne znate. Ali to ne spriječava budalu da se prsi svojim “znanjem”.

Budala je namjerno, tupo glupa i sretna u tome.

2. Budala su glasne i bučne.

Da li budala može da bude tiha i stidljiva? Možda, ali teško da ćete se prisjetiti nekog. Većina budala nije zainteresovana za razgovor u kome sluša i priča. Oni drže monolog, viču, ulaze vam u lični prostor, i ne shvataju da to uopšte rade. Ili možda to rade da bi zastrašili. Svakako, nije dobro po vas, piše “Bizlife“.

3. Budale su sebični nasilnici.

Okrenuti su ka sebi. Umanjuju misli, osjećanja i doprinose drugih, u isto vrijeme napumpavajući svoj ego i osjećaj da vrijede mnogo više.

Zašto budale čine da se osjećamo depresivnima? Ako smo stalno izloženi budalama, mogu da utiču na naše samopouzdanje. Roditelji su nas učili da budemo ljubazni i dobri, da slušamo i poštujemo druge. Isto to očekujemo i od drugih. Poštujemo mišljenje drugih, i kada se ne slažemo sa njima. Dobri ljudi ne ljute se brzo i imaju tendenciju da naglašavaju pozitivne osobine drugih.

Ponašanje budala nas čini da se osjećamo glupima zato što smo dobri. Kada tu osobu često viđamo, vremenom se naše samopouzdanje urušava, osjećamo se beznadežno, umorno, tužno i depresivno.

Hronično emotivno zlostavljanje zaista može da dovede do depresije kao dijagnoze.

Šta možete da uradite za sebe?

Budite iskreni prema sebi. Kada jednom sagledate realno situaciju biće vam lakše da povratite samopouzdanje.

Provodite što manje vremena sa tom osobom. Ako ste u istoj kancelariji sa tom osobom, tražite premještaj…

Brinite o sebi malo više. Provodite vrijeme sa onim osobama koje čine da se osjećate dobro. To mogu da budu i vaši ljubimci.

Sada kada znate kako da identifikujete budalu kada je vidite, vrijeme je da se izvučete iz depresije i tuge, i živite oslobođeni ovih toksičnih ljudi.

U originalu je assholes, ali mi smo odabrali drugu riječ koja opisuje ovaj tip ljudi.

Advertisements

loading...

Facebook komentari