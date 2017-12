Paraliziran je, ali opet operira: “Pacijenti me čudno gledaju…”

Svaki put kad uđem u operacijsku dvoranu i pacijenti shvate da ću ih ja operirati, imaju neobičan pogled. Ne znam je li to do anestezije ili zato jer su me vidjeli da dolazim u invalidskim kolicima, ispričao je Marco Dolfin (36) za Corriere Della Serra.

Ovaj ortopedski kirurg već šest godina živi u invalidskim kolicima i radi u torinskoj bolnici San Giovanni Bosco. Ostao je paraliziran nakon prometne nesreće na motociklu i dok se i za neke najmanje stvari danas mora oslanjati na pomoć drugih, za ovog 36-godišnjeg liječnika u operacijskoj dvorani sve je kao uvijek, prenosi “Jutarnji“.

Mirnih ruku stoji nad pacijentima uz pomoć egzoskeleta koji je dizajniran posebno za njega.

– Ovo su invalidska kolica koja se mogu postaviti u vertikalni položaj, a upravljam njima preko daljinskog i omogućuju mi da radim posao koji sam odabrao – ispričao je kirurg koji dolazi iz liječničke obitelji. Otac i sestra su mu ginekolozi, a majka pedijatrica.

Žurio u bolnicu pomoći kolegi i – ostao paraliziran

U kolicima je završio nakon što je motociklom žurio u bolnicu kako bi pomogao kolegi, i to u drugom tjednu nakon što je završio specijalizaciju. Sudario se tek 300 metara od bolnice u koju je taj dan stigao kao pacijent.

Ispričao je kako je odmah nakon operacije znao što se dogodilo jer nije osjećao noge, iako su ga kolege djelomično pokušavali poštedjeti bolne istine.

– Bio sam shrvan, kao i svi. Razmišljao sam o svemu što neću moći raditi, poput posla. Međutim, nakon nekoliko mjeseci rehabilitacije, godinu nakon nesreće vratio sam se na posao – rekao je i dodao kako je mogao biti kirurg i raditi zahvate na nogama ili rukama – posao koji je mogao raditi i dok sjedi u invalidskim kolicima.

No, time nije bio zadovoljan jer je htio raditi i na svim ostalim poslovima. Oko Božića 2012. dobio je svoja prva vertikalna invalidska kolica.

Bavi se i plivanjem: Želi medalju na idućim Igrama

– Pacijentima i njihovim obiteljima to je u početku uvijek čudno, ali kad razgovor krene prema medicinskim pitanjima, moje zdravlje pada u drugi plan – kaže Dolfin koji se u isto vrijeme bavi i plivanjem, a prošle godine bio je na Paraolimpijskim igrama u Riju gdje je ostao bez medalje, što planira popraviti na sljedećim Igrama.

