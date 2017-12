Najprivlačniji dio muškarca i žene rođenih u OVOM znaku je – UM!

Oni također mogu biti dominantni, kritični i pretjerano nervozni, s visokim i često nerealnim očekivanjima. Teško otvaraju svoje srce i nisu tipovi koji u potpunosti zaranjaju u dubine ljubavi bez testiranja vode, piše „Elephant Journal“.

Oni su – Djevice.

Ono što sprječava Djevice od kušanja prave ljubavi je njihov strah od intimnosti i njihovo realno i logično razmišljanje. S obzirom na njihovo konstantno nastojanje postizanja savršenstva i na strah da neće živjeti po standardu koji su si postavili, može im se dogoditi da ne vide kako su vrijedni ljubavi, a često je i samopoštovanje ono što ih sprječava u tome, prenosi “Atma“.

Zbog toga, Djevice često privlače lijepe katastrofe, izgubljene ciljeve i najvažnije, one emocionalno nedostupne. Ove vrste ljudi su sigurna oklada za Djevice, jer Djevice osjećaju da su “dovoljno savršene” i da zaslužuju jednako “savršenog” partnera. Djevica ne mora dati sve što ima za ponuditi u vezi pogotovo ako ne vjeruje da će odnos trajati dugoročno.

Umjesto toga, Djevice će kontinuirano raditi na poboljšanju sebe i čuvati svoje srce i emocije za mogućnost istinske i autentične ljubavi.

Djevice su oprezne i one će čekati savršenstvo, te neće biti sretne ni zadovoljne s nečim manjim od toga. One su intuitivna bića, velike unutarnje snage i njihova misija je pronaći pravu, vječnu ljubav.

Međutim, one ne traže ljubav iz bajki – ono što one žele je partner koji preuzima odgovornost za sebe, netko tko je autentičan i tko može pokazati pravu i potpunu ljubav.

Djevice su senzualna bića i često su uvelike pogrešno shvaćene, jer daju sve od sebe kako bi prikrile svoju osjetljiviju stranu i zato mogu djelovati hladno i neosjetljivo za tuđe osjećaje.

To je često sve gluma i test da Djevica vidi koliko snažno je netko voljan osvajati njihovo srce. Samo jaki će pobijediti i Djevica se nada da će oni slabiji otpasti.

Djevice stalno rade na samopoboljšanju i imaju visoke standarde za sebe i te standarde projiciraju na druge dok ne nađu partnera koji živi po njihovim očekivanjima. Do tada, oni će rado ostati sami, provoditi vrijeme u učenju, čitanju knjiga i općenito će živjeti u miru, distancirane od bilo koga tko dođe blizu dok prava osoba ne naiđe.

Ako ste ikada čuli rečenicu: “Najprivlačniji dio muškarca/žene je njihov um” – ona bi definitivno trebala biti posvećena Djevicama. Oni su intelekti Zodijaka i njihovo pametno, analitičko i pronicljivo razmišljanje ih čini velikim filozofima i intrigantnim i zanimljivim ljudima.

Njihovo djetinje zanimanje za život će ih dovesti do najblještavijih razgovora na njihovom putu u potrazi za znanjem i istinom.

Djevice su Zemaljski znakovi i oni su ponizni i prizemljeni pojedinci, koji vole provoditi svoje slobodno vrijeme na otvorenom, u prirodi. Oni uživaju u rutini, vrlo su praktične i obraćaju pozornost na fine detalje, tako da je njihova okolina uredna i čista.

Djevicama vlada Merkur i iz tog razloga su pričljive i jako dobri u komunikaciji.

Djevice su samokritične, ali one također mogu omalovažavati i kritizirati bilo koga drugog tko ne uspije doći do ekstremno visokih očekivanja koja one zahtijevaju od onih oko njih. Ta stalna potreba može uzrokovati prekid prijateljstva, iako one to ne žele.

Čak i kada otkriju nekoga dovoljno “savršenog”, s kim će se upustiti u odnos, one će i dalje imati želju želju da ih usavrše. Važno je da partner Djevice zapamtiti da je to odraz njene vlastite nesigurnosti, a ne toliko odraz njihovog nesavršenstva.

Djevica teži savršenstvu i vrlo teško će odoljeti potrebi da ne zahtjeva od drugih nerealne standarde koje je postavila.

Najvažnija stvar za zapamtiti je da one u vezi vole da se stvari razvijaju polako. Na taj način kupuje si vrijeme kako bi mogla racionalno procijeniti drugu osobu prije nego se odluči preuzeti rizik. Nakon što se Djevica odluči, ona je u mogućnosti u potpunosti se prepustiti i vrlo je topao, intenzivan, strastven i duboko osjetljiv partner.

Emocije Djevice su uvijek puno dublje od onoga što se prikazuje na površini. To je ta dubina zbog koje često imaju strah od odnosa, jer znaju – kada se prepuste – možda se više neće moći kontrolirati.

Djevica traži bezuvjetnu ljubav i vjernost, ona želi biti s nekim tko je spreman cijeniti njenu tendenciju traženja savršenstva.

Ovan čini život Djevice nepredvidivim, što može biti dobra stvar u malim dozama, ali može joj, također, stvarati nemir i emocionalno je iscrpljivati.

Bik je kompatibilan s Djevicom, jer su oboje praktični i strpljivi i imaju ogromna srca. Oba znaka vole brinuti za druge, emocionalno i fizički.

Blizanci su dobri u komunikaciji, tako da će se razgovor spontano odvijati, međutim, Blizanci neće imati mnogo strpljenja s pretjerano osjetljivom stranom Djevice.

Rak je, također, kompatibilan znak. Iako su vrlo različiti, oni mogu postići uravnotežen odnos. Oboje su brižni, suosjećajni i upotpunjuju se.

Lavovi inspiriraju Djevicu, međutim, njihov zabavan način života može Djevici stvarati osjećaj kao da im nedostaje dublja i realnija povezanost.

Djevice će s drugom Djevicom dijeliti vrlo slične kvalitete i koliko se mogu odbijati, također mogu jedno iz drugog izvući i ono najbolje. Oni se vrlo dobro razumiju, međutim, zbog njihove stalne potrebe za kritiziranjem mogli bi se osjećati iscrpljeno i nesigurno.

Vage su uravnotežene i odlični slušatelji, a kako oboje traže sigurnost u vezi, lako mogu formirati jake veze.

Škorpioni su intenzivni i jako su posvećeni u ljubavi što Djevica cijeni, a oba znaka uživaju u dubokom kopanju po emocijama i upoznavanju emocionalnih problema, što je odlično za smirivanje Djevice.

Međutim, Škorpioni će brzo postati nestrpljiv zbog konstantne kritike Djevice i želje za savršenstvom pa je vjerojatnije da će se veza raspasti nego da će ostati zajedno.

Strijelcu će vjerojatno vrlo brzo dosaditi stalno kritiziranje Djevice.

Jarci su perfekcionisti, tako da bi ovaj dvojac mogao funkcionirati vrlo dobro. Oni pronalaze utjehu u pravom prijateljstvu i imaju uzajamno poštovanje jedno za drugo i tako čine sjajan tim.

Vodenjak i Djevica mogu funkcionirati na dva načina – ili će izvući ono najbolje ili ono najgore jedno iz drugog.

Oni mogu zajedno rasti i učiti jedan od drugog ili ako ne „kliknu“, jednostavno će svatko krenuti svojim putem.

Ribe su kompletna suprotnost od Djevice i ta veza može dobro funkcionirati, ali samo ako su oboje spremni biti otvoreni, strpljivi i tolerantni na njihove razlike i ako su spremni jedan drugom izaći u susret kako bi se bolje upoznali.

