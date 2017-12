Najbolja dob za brak? Naučnici kažu 26!

Brian Christian i Tom Griffiths napisali su knjigu “Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions” to bi vam pravilo moglo pomoći da uštedite vrijeme dok tražite svog princa ili princezu, prenosi “Ordinacija“.

Advertisements

Pravilo se zapravo sastoji u tome da sagledate sve opcije u malo vremena – bilo da su to kandidati za posao, novi stan, ali i potencijalna nova ljubav, najbolje vrijeme da donesete odluku jest kad pogledate 37 posto od tih opcija.

Skupili ste dovoljno informacija

Znanstvenici kažu da se do tada skupili dovoljno informacija da dođete do dobrog rješenja. Na tački od 37 posto maksimizirali ste vjerojatnost da ćete najbolje izabrati!

Dakle, ako tražite ljubav između 18 i 40 godine života, najbolja dob za početak traženja supruge ili supruga jest nakon 26. rođendana (37 posto od tog 22-godišnjeg perioda). Prije toga vjerojatno će vam promaknuti najbolje opcije, ali nakon toga smanjuje se šansa za “pravim” ili “pravom”.

Ipak, znanstvenici kažu da se ono što tražimo u partneru drastično mijenja od 18. do 40. pa zato ove rezultate treba uzeti s odmakom.

Advertisements

loading...

Facebook komentari