Šta način na koji govori ‘zbogom’ govori o njemu

Okrenut prema vama

To je samopouzdan, snažan i iskren tip. Dok pozdravlja okrenut prema svima, ne okrećući leđa, pokazuje da nema što kriti, piše “Cosmopolitan“.



Podignut prst

To je pozdrav čiji smjer određuje želja. Ljudi koji tako pozdravljaju podsvjesno ukazuju na ono što žele pa ako pri oproštaju uperi prst prema vama…

Kimanje glavom

Oni su misteriozni i tačno znaju što žele. Ne vole se nepotrebno izlagati i zato ruke drže blizu tijela.

Mahanje preko ramena

To rade jako opušteni momci. Ova gesta je prilično uobičajena, ali to što je okrenut u drugom smjeru ukazuje na to da je pomalo nemiran tip koji je uvijek u potrazi za novim uzbuđenjima.

