Astro tračara: Kome se povjeriti, a ko ne zna da čuva tajne

Ovan

Oštar na jeziku i vrlo direktan. Ovan je u stanju da “saspe” u lice sve što misli, ne obazirući pri tom na posljedice. Sa druge strane, on očekuje jednaku “paljbu” od strane drugih. Pripadnik ovog znaka ne toleriše laž i laskanje, pa nije svjestan da svojim stavom može povrijediti druge, piše “Srbijadanas“.

Bik

Bikovi su skloni da drugima nalaze mane, pa da o tome raspredaju priče uz koju čašicu. On ipak nije zlonamjeran jer prima kritike i sugestije drugih podjednako. Svakako da će se on slijepo držati svojih uvjerenja, ali pozitivna strana je da će Bik, u koliko mu se povjerite, čuvati vašu tajnu do groba.

Blizanci

Ovdje se bolje “ujedite za jezik” prije nego počnete da pričate. Oprez kada su Blizanci u pitanju, jer njima se nije pametno povjeravati. Oni jednostavno ne umijeju da čuvaju tajne, čak ni sopstvene. Stalna potreba za senzacijom, njima ne dozvoljava da dobre priče ne podijele sa drugima.

Rak

U konstantnim promjenama raspoloženja, ako odlučite da se povjerite Raku, morate birati momenat. U suprotnom možete naići na zid nerazumijevanja i vaše intime mogu biti iznijete na javnoj diskusiji. Koliko god saosjećao sa vama, Rak će imati potrebu da vaš problem podijeli sa svojim prijateljima i porodicom.

Lav

Ovaj znak, definitivno ne da na sebe. Da bi se eksponirao, iskoristiće i sopstvenu intimu, ali i one koji su mu bliski. Nerijetko ide do granica skandala, a onda surovo brani svoje stavove ubeđujući okolinu kako je ono sociološki ne prihvatljivo ipak OK. Slava ne bira cijenu i sredstva.

Djevica

Ako odlučite da se povjerite Djevici, računajte na beskrajne kritike i analize sa njene strane. Dali će razgovor ostati među vama u ovom slučaju je diskutabilno. Ako nije načisto, konsultovaće se sa nekim čije mišljenje cijeni. Pripadnici ovog znaka su pravi informatori, pa stoga iz svoje baze može izvući i neku o vama baš kad se ne budete nadali, a njoj bude išlo u prilog.

Vaga

Nonšalantno kroz život i sa stavom “sve je to za ljude”, neće smatrati pogrdnim ako iskoristi vašu tajnu zabave radi. Ona nema zle namjere i njoj će to biti samo dio životne igre. Vaga svemu daje umjetničku notu, pa će i u problematičnim situacijam imati istu precepciju.

Škorpija

Ako se povjerite Škorpiji, računajte da ste uradili pravu stvar. Mana je jedino u tome što vas neće potapšati po ramenu, već će cijeloj situaciji dati još crnju notu. Ipak, budite sigurni da je vaša tajna ušuškana na pravom mjestu. Čak i da je iznevjerite, ona neće vaše intime koristiti protiv vas, naći će ona već neko prikladnije oružje.

Strijelac

Da bi život bio uzbudljiviji, Strijelac će biti učesnik intriga, pa sve da je i na njegovu štetu. Ako mu se povjerite, nećete dobiti savjet dalji od onog “život ide dalje”. Biće vam posvećen toliko da će razgovor zaboraviti čim se okrene na drugu stranu.

Jarac

Ovo su vjerni prijatelji ali isti takvi i neprijatelji. Niko neće racionalnije da pristupi vašem problemu, a diskrecija će neosporno biti zagarantovana. Ne smije se smaći, ipak, sa uma da Jarac uvijek uzima „proviziju“. Svakako morate naći način da mu se revanširate.

Vodolija

Tajne su bespotrebni teret ljudstva, to je Vodolijin stav. Predložiće vam da svoje intime podijelite sa svima jer moto je biti ono što jesi bez mjesta cenzuri. Možda vas baš to što držite u sebi, čini originalnim. U ovoj priči osjetićete se neshvaćeno.



Ribe

Kad pomislite da nema osobe koja vas je bolje razumjela i sa kojom možete da podijelite svaki segment svog života, računajte da ste u društvu Riba. No, vodite računa da ne budete izmanipulisani i da niste namjenski navučeni na “tanak led”. Ribe će vas ubijediti kako je svako iskustvo Božiji dar i kako treba izvući pouku iz svega. Isto tako Ribe su sklone da naprave takvu intrigu od vašeg izlaganja, a da nikada ne dokučite njene motive.

