Godišnji horoskop za Bika: Jupiter donosi dobitak kroz nasljeđivanje!

Rođeni u znaku Bika imaju tvrdu glavu i meko srce. Oni su, sa jedne strane, racionalni i praktični, sa izraženim smislom za materijalne vrijednosti. Međutim, druga strana Bikovske prirode je vrlo osjetljiva, romantična i sentimentalna. Na prvi pogled ove dvije suprotnosti su nespojive, ali Biku je potrebna sigurnost da bi se opustio i dozvolio svojim emocijama da se rasplamsaju. Bik nije impulsivan, veoma je strpljiv i oprezan, ali je zato vrlo istrajan u svojim namjerama, prenosi “Conoplja news“.

UOPŠTENO

Biće puno mira i slobode za akciju u životima Bikova ove godine. Klima će biti za vas prilično pogodna da se odmorite i opustite. Kako Pluton prolazi kroz kuću Jarca, osjećaćete se mnogo lakše i sa fizičke i sa mentalne tačke gledišta. Određeni aspekti vašeg života pozivaju vas da napravite jedan korak nazad i da se malo povučete u životu. Najbolji savjet bio bi čekanje i strpljivost. Vaša osjetljivost biće jaka tačka ove godine i gledajte da to ne utiče na one oko vas.

Iako 2018. godina izgleda kao da će Bikove osloboditi nevolja, ipak ne očekujte da to bude krevet od ruža. Napadi bijesa su takođe mogući za neke od vas i odnosi bi se zbog svega toga mogli pokvariti. Karika vam može dobiti dobar vjetar u leđa tokom ove godine, ali ne ulazite u bilo kakav novi poduhvat. Retrogradni Jupiter između marta i jula 2018. godine savjetuje da izbjegnete bilo kakvo preseljenje i prekid rada. Takođe možete ući u nevolje sa vlastima u vašoj profesiji, stoga se držite dalje od svega što vam izaziva gnjev. Ali onda će vas Jupiter nagraditi nekim dobitkom kroz nasljeđivanje.

Egzaltiran Mars između maja i novembra 2018. godine donosi konstruktivne promene u životu Bikova. Vaše finansije biće dobre i ostvarićete ih preko bračnih partnera u ovom vremenskom roku. Godina obiluje iznenađujućim mogućnostima za karijeru, a krediti i gubici polako se smanjuju i nestaju. Planete će vam pomoći da rizikujete u životu tokom 2018. godine. Sredina godine doneće mnogo dobrote u vašem bračnom ili ljubavnom životu. Uopšteno gledano, 2018. godina se čini prilično mirnim periodom vašeg života.

KARIJERA

Ove godine vaše performanse u karijeri biće na vrhuncu. Vi ćete biti pod velikim uticajem vanjskih uslova u vašoj karijeri. Budite stabilni sa svojim ambicijama i ciljevima i vaša tvrdoglavost će vas provesti kroz sve.

Vaše ruke biće prilično zauzete tokom čitave godine, u smislu opterećenja. Međutim, Bikovima se savetuje da se uzdrže od bilo kakvog timskog rada ili zadružnih ugovora. Tek sljedeća godina daće prave plodove ako pravi napor uložite ove godine. Oko konačnih rezultata na kraju godine očekuje se napredak u karijeri.

LJUBAV

Ljubavni život Bikova u 2018. biće u harmoniji. Ovo će biti period sjajnog spokojstva i bogatih iskustava u vašem ljubavnom životu. Za neke od vas ljubav će biti glavni prioritet u životu, dok će za neke Bikove to biti totalno gubljenje vremena i energije. Vaša osjetljivost ili održava vaše veze ili ih odbacuje od sebe.

Sredina godine bi mogla doneti potencijalne partnere u vaš život. Pustite vaše krivice i grijehe iz prošlosti i gledajte u budućnost. Za one koji su već u vezi, ovo je period kada bi vaše veze bile ojačane kako biste izdržali test vremena i sudbine. Ove godine vi ćete osjećati snažnu potrebu da zadovoljite svog partnera više nego ikad. Nastavite i uživajte. Planete ljubavi su u vašu korist, a ove godine će u vašoj ljubavi prevladati harmonija.

FINANSIJE

U 2018. godini biće mnogo više trošenja za Bikove, kao nikada prije. Postojaće stalan priliv sredstava, međutim i odliv će biti adekvatan prilivu, ostavljajući vas tako u situaciji da nemate šta da uštedite. Neki neizbježni troškovi će prekinuti vaše budžetske planove. Ali budite sigurni da ne podlegnete spoljašnjem pritisku u smislu finansijske potrošnje.

Srednji dio godine može donijeti veliki dio novčanog fonda. Planirajte svoje finansije i oslobodite se svih loših kredita i zaduženja. Napravite pametne poteze kako biste smanjili neželjene troškove u životu. Neki Bikovi bi mogli da kupe nešto visoke vrijednosti, kao što su kuća, imovinsko zemljište ili luksuzno vozilo i to sve krajem godine.

ZDRAVLJE

Godina 2018. godine započinje napomenom za Bikove da će njihovo zdravlje i energija bili prilično dobri. Ovo bi bilo dobro vreme za početak bavljenja nekim sportom i odustajanje od nezdravih navika koje ste stekli u životu, a koje bi imale dugotrajnu reperkusiju u vašem životu. Oko drugog tromjesečja godine može doći do pada nivoa energije, a i vaš moral bi bio stavljen na testiranje. Čuvajte svoje emocije i držite ih pod kontrolom i pogledajte svoje zdravlje nakon nekoliko mjeseci.

Povremeno se opustite i podmladite svoje duh. Vašu mentalnu stranu takođe treba stalno da upregnete da bi se neke duhovne potrage popele na viši nivo. Neka vaš nivo samopouzdanja raste, a uklonite stres i naprezanje iz svog života. Nemojte unositi sitnice u svoje srce i rješavajte životne poslove sa osjećajem elastičnosti.

PORODICA

Ove godine imali biste jedini zadatak da napravite primirje u vašim porodičnim odnosima. Biće puno tenzija oko vas, tako da morate napraviti pozitivne poteze i korake da biste stvari glatko održavali.

Tokom ove situacije zahteva se vaš taktični i diplomatski pristup. Uvjerite se da vaše lične granice ostaju netaknute. Vaše dobre namjere prema porodici donose osjećaj povjerenja i sreće tokom čitave godine.

