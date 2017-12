Nakon operacije joj je pozlilo i počela je da povraća izmet zbog jezive greške hirurga

Kada se podvrgavaju operaciji, pacijenti to rade da bi im se poboljšalo zdravlje i spasio život – ne obrnuto!

Advertisements

Jedna žena dospela je u žižu javnosti kada je obelodanila svoju priču koja je sve potresla. Nakon operacije za koju su joj rekli da ima mali rizik, slučajno su joj oštećena crijeva i 34 godina stara Keli Jeoman počela je da povraća sopstveni izmet.

– Počela je redovno da povraća mješavinu njenog posljednjeg obroka i izmeta i borila se za dah. Svakog časa njena crijeva se mogu uplesti i može da završi sa bajpasom koji će morati da nosi do kraja života. Ništa joj nije pomagalo i gledali smo kako kopni. Ne prepoznajemo je više kao našu sretnu, jaku i odlučnu prijateljicu. Svakog dana sve više blijedi i plašimo se najgoreg, rekli su njeni prijatelji.

Skener je pokazao da je njen abdomen ispunjen izmetom smještenim oko njenih organa. Čak i nakon 10 sedmica u bolnici i mnogo vremna između hospitalizacija, ljekari još uvijek nisu pronašli rješenje za njen problem.

Ovo je jako rijetka komplikacija koja nastaje kao greška hirurga tokom operacije crijeva, piše “Flipboard”. Do ove situacije došlo je uslijed slučajnog oštećena crijeva nesretne žene što je dovelo do curenja izmeta u abdomen i upale maramice koja obavija stomačne organe. Opasnost je velika jer može da dođe do pojave sepse i smrti, piše “Telegraf“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari