Horoskop za sve znake i podznake: Evo šta vam donosi pun Mjesec u Blizancima i retrogradni Merkur

Središnja tema ovih dana je – komunikacija. S Merkurom koji kreće retrogradno u vrijeme punog Mjeseca u Blizancima na početku decembra (jednom od znakova kojima je vladar Merkur), koji je u egzaktnom kvadratu s Neptunom, “možemo biti sigurni da ćemo neke stvari pogrešno shvatiti“, upozorava astrološkinja Chani Nicholas. Osim s Mjesecom, Neptun je u kvadratu sa Suncem, čineći s njima T-kvadrat u promjenjivim znakovima, ističe pak astrologinja Elsa Panizzon. “Prvo mi na um pada plimni talas emocija. No tu su i druge potencijalne manifestacije.”

Uopšteno govoreći, dodaje, Mjesec u Blizancima opisuje lagano raspoloženje, Sunce u Strijelcu je pozitivno, optimistično i istinoljubivo. No Neptun unosi pomutnju i nejasnoće. Velik će udar, smatra astrološkinja, pretrpjeti Device (kao promjenjivi znak koji “zatvara krug” u ovom slučaju), “ali nemojte zaboraviti da osoba može doživjeti i udar nečeg dobrog. Ima smisla nadati se najboljem.

Najbolje bi moglo biti: kreativnost (Sunce) i raznolikost (Blizanci) dobrih (Strijelac) osjećaja (Mjesec) što dolazi niotkuda (Neptun).” Ovako će se pak djelovanje punog Mjeseca i retrogradnog Merkura ovih dana odraziti na pojedine znakove – kao i obično, pročitajte i horoskop za svoj podznak jer oboje sadrže važne informacije, a vi ćete najbolje osjetiti šta vam je “kliknulo” i šta je primjenjivo na vašu situaciju, piše “Sensa klub“.

Ovan i podznak u Ovnu

Budući da će Merkur prolaziti retrogradno kroz područje koje vam pomaže naći značenje, od vas će se zatražiti da se prepustite predivnoj životnoj lekciji s kojom ste sada – ili ste bili – suočeni. Što se manje držite ideja o tome šta bi trebalo da radite u ovoj tački svog života, to ćete imati više prostora da svjedočite važnosti procesa u kojem se nalazite.

Na vrhuncu punog Mjeseca neka bi vam komunikacija mogla pomoći da se otvorite i na nov način razumijete dinamiku svoje veze. Poruke pošiljaoca mogle bi biti nejasne, ali vrlo informativne. Sada je najvažnije da budete jasni sami sebi, da vam bude jasno šta zaslužujete, koje ste se granice obavezali držati i, najvažnije, na kojem ste putu i zašto. Iduće će sedmice otkriti barikade na putu, ali i zašto su važne, šta vas uče, šta razvijate kao rezultat. To sad mnogo bolje razumijete i više ne doživljavate lično.

Bik i podznak u Biku

Retrogradni Merkur daće vam dubok uvid što se događa kad preuzmete previše toga na sebe, kada dajete previše pa i kad i kako naći ravnotežu. Znati kad i šta uložiti pomaže da spriječite rasipanje svojih dobara, koje dijelite nadaleko i naširoko.

Pun Mjesec u nedjelju rasvjetliće novčana pitanja: račune koje ste možda propustili da platite, isplate za koje je prošao rok, troškove – i materijalne, i energetske – na koje niste računali. Stoga imajte u džepu pokoji novčić više. Jer s finansijama ne petlja samo pun Mjesec nego i Merkur, koji vlada tim djelom vaše astrološke karte.

Blizanci i podznak u Blizancima

Merkur sada vašim riječima daje veću težinu nego obično, stoga budite odmereni. Ako nešto ne treba reći, ako može donijeti više štete nego koristi, ako niste sigurni u to i ako to ne treba naglasiti – radije to zadržite za sebe.

Međutim, zahvaljujući punom Mjesecu u vašem znaku, stižu važne lekcije o vašem osjećaju sebstva u odnosu na sve ostale. Gdje ste skloni umanjiti sebe i svoj sjaj, skriti se, odbaciti svoje želje? Gdje ste skloni zaboraviti potrebe svojih partnera, iznevjeriti obećanja, eskivirati kad stvari postanu prebolne? Gdje nalazite ravnotežu između vlastitih i potreba drugih ljudi? Nađite vremena da proširite ta područja. Sljedeće sedmice traže da ostanete odani lekcijama koje ste savladali uz pomoć svojih partnera i ljubavi.

Rak i podznak u Raku

I retrogradni Merkur i pun Mjesec u Blizancima jasno će pokazati da je sve što možete da učiniti pred vama – ostalo je izvan vaše kontrole. Sad je važno da se dobro odmorite i oporavite kako biste mogli da uživate u onome što ste postigli.

Pun Mjesec od vas zahtjeva da u pretrpanom rasporedu nađete vrijeme za sebe, za odmor. Traži da obratite pažnju na bilo kakvu tjeskobu, strah ili fobiju koji se možda pojave te da je kudikamo važnije usredsrediti se na korijen problema nego na simptome. Lijek je u vašoj sposobnosti usvajanja pozitivnih rutina – koje će vam pomoći da razbistrite glavu, centrirate srce i otvorite se razumijevanju onoga što vam remeti ravnotežu i zašto – te se tome treba posvetiti idućih dana. Preporučuju se i meditacije koje će vam pomoći da ostanete uzemljeni u svetoj prirodi svjetovnog.

Lav i podznak u Lavu

Kombinacija retrogradnog Merkura i punog Mjeseca proteže se duž djela vaše karte povezanog s vašom željom za stvaranjem, s onim što volite i s kim to dijelite, s onim što želite da se ostvari i ko podupire vaše najdublje želje, snove i nade za budućnost. Merkur će se idućih sedmica kretati retrogradno kroz vaše područje koje se odnosi na kreativnu energiju, djecu te potragu za ljubavlju i zadovoljstvima. Pritom će sagledati sve prepreke i prilike koje su vam se tu našle na putu. Ne možemo promijeniti ono što se dogodilo, no naš odnos prema tome mijenja se kako mi zacjeljujemo.

Pun Mjesec će osvjetliti vaše društvene mreže. Mogli biste primijetiti da se neki odnosi preispituju. Kako se mijenja vaš odnos prema vlastitim kreacijama, tako će se mijenjati i grupe s kojima se usklađujete.

Djevica i podznak u Djevici

Teret prošlosti ne treba opterećivati sadašnjost. Može informisati, produbiti koliko cijenite sadašnjost, ojačati vašu odlučnost da uspjete gdje i kad možete. No ništa što ste ranije uradili ne diktira vaše trenutne sposobnosti. Vi ne možete da se poistovetite sa svojim prošlim greškama i nesporazumima. Kako Merkur kreće retrogradno, nudi vam se dublje razumijevanje toga. Vaša je prošlost veliki resurs iz kojeg možete crpsti znanje, ali ne i mjesto u kojem treba da ostanete zarobljeni.

Pun Mjesec će izvući na površinu vaš unutrašnji potencijal. Blistavo sjaji u najočitijem dijelu vaše astrološke karte, obasjava vam ciljeve u karijeri, darove i postignuća.

Vaga i podznak u Vagi

Ostanite više zainteresovani za to što vas o vama uče stvari koje djeluju remetilački – osim što vam idu na živce. Te životne okolnosti nose i nešto dublje, nešto ispod površine vašeg bijesa ili iznerviranosti. Slušajte. Ti su osjećaji važni: žele da vas nauče nešto što inače ne može doprijeti do vas. Nešto što propuštate kada stvari teku glatko. Otkrijte šta ste sve u stanju i u haosu i u udobnosti života.

Retrogradni Merkur i pun Mjesec osjećaju način na koji će privući vašu pažnju na vaše kratkoročne planove i dugoročne ciljeve. Neki će od tih planova odoljeti kosmičkoj oluji, dok će druge oduvati vjetrovi promjene. No ništa od toga neće biti potpuno jasno do početka sljedeće godine. Ovi će dani donijeti rasplet u vezi sa stvarima koje neće proći u sljedeću godinu. Ne strahujte.

Uspjeh zahtjeva nevjerovatnu prilagodljivost u otpuštanju onoga što bi moglo biti lijepo, ali nije suđeno za ovo vrijeme, mjesto ili ova određena zbivanja. Vjerujte da vas čeka puno više toga no što možete i zamisliti ovog trenutka i budite otvoreni da s velikom zahvalnošću napravite mjesta za to.

Škorpija i podznak u Škorpiji

Retrogradni Merkur i pun Mjesec zatiču vas kako mjerite svoju zaradu i ušteđevinu. Ono što ulazi i ono što izlazi, priliv i odliv. Pravila i smjernice koje vode vaše finansije i osjećaj vrijednosti. Sljedeći mjesec donosi pozivnicu da raščistite svoje finansijske ormare. Sortirajte račune, ako treba, posjetite knjigovođu ili kakvog drugog finansijskog stručnjaka. Vrijeme je da se bolje upoznate s onim čime radite, kako radite time i što biste željeli da stvorite kako se krećete naprijed. Zapamtite da su zahvalnost i velikodušnost vaši vodiči prema većem osjećaju obilja.

Strijelac i podznak u Strijelcu

Ljubav nas uvijek uči najvažnije lekcije, uvijek iz nas izvlači najbolje, vodi nas prema najvećim dostignućima. Ovomjesečni Uštap upravo te lekcije stavlja u fokus. On otkriva važnost izgradnje veza na čvrstom tlu. Polako. Budući da Saturn završava svoj boravak u vašem znaku, u koji se neće vratiti 30 godina, dok Merkur kreće retrogradno uz njega, dan vam je dar ponovnog razmatranja lekcija koje ste naučili o strpljivosti. Upornosti. Otpornosti.

Ono što je prije tri godine bio nesavladiv teret, sad je lekcija o otpornosti koja će vam davati snagu godinama. Neka vas posljednji Merkurov retrogradni hod ove godine podsjeti na duboku odlučnost koju ste bili u stanju steći putem nekih od najtežih lekcija u svom životu.

Jarac i podznak u Jarcu

Merkurovo retrogradno kretanje od vas traži da svjedočite tome koliko ste psihičkih naslaga uspjeli da očistite u posljednje tri godine. Traži da promislite o svom rastu postignutom zahvaljujući svemu onom što ste bili u stanju otpustiti. Pita koje se strategije sabotiranja sebe još vuku kako biste učili iz njih. Nijedan uvidi nije uzaludan ako se usmjerimo na dublje razumijevanje sebe. Bilo da unutar sebe nađemo lepoticu ili zver, to pridonosi znanju koje nam može koristiti. Što budete sljedećeg mjeseca više radili na tome da prihvatite to što ste našli, to ćete imati više moći da odaberete kako ćete to upotrebiti.

Pun Mjesec će baciti svjetlo na vaše rutine, poslovne projekte i zdravstvena pitanja. Uspjeh u ova tri polja povezan je s vašom sposobnošću da iskoristite ono što doživljavate u trenucima samoće. Svijetu su potrebni vaša dubina, sposobnost refleksije i meditacije koje možete dati. Zapamtite da vrijeme provedeno u samorazvoju nikad nije na štetu poslovne produktivnosti. Ono je njen temelj.

Vodolija i podznak u Vodoliji

I retrogradni Merkur i pun Mjesec uskovitlaće priče o stvaranju vašeg dream teama za podršku. Od koga god da ste proteklih godina mogli naučiti o granicama, to je učitelj vrijedan zahvalnosti, vrijedan da ga ne uzimamo zdravo za gotovo. I dok se te lekcije još roje oko vas, primijetićete kako se neki od najboljih učitelja ponašaju tako da ilustruju ono što ne treba raditi.

Osjećate kako je vaš društveni život već ogoljen, no idućih nekoliko sedmica moglo bi donijeti još rezova. Vaša se društvena sfera i dalje resetuje. Podsjetite se da niste sami, da je ovo samo trenutak prije nego što novi ljudi nađu put u vaš život. Ova je situacija privremena, no izuzetno važna. Učitelj koji traži da se uskladite sa zajednicama koje su prikladnije da ispune vaše snove.

Ribe i podznak u Ribama

Pun Mjesec obasjava i porodični narativ koji vas hrani, kao i porodične priče koje vam oduzimaju dio moći. Mjesec upućuje na načine na koje ste možda bili naučeni da zadovoljite svoje potrebe prikrivajući svoje jake strane, pretvarajući se da niste toliko sposobni koliko zapravo jeste. Ponovno se uskladite s istinom.

Kako Merkur kreće na svoj trosedmični retrogradni put kroz dio vaše astrološke karte koji zahtjeva ništa manje od najviših profesionalnih standarda, potrebno je da se podsjetite ko ste i šta ste sve sposobni da učinite i postignete.

