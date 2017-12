Kako izgledaju poruke frajera koji iskreno voli?

Možda vam on još uvijek nije rekao one dvije slatke riječi, ili pak mislite kako vam ih ne govori dovoljno često, ali ove poruke znače upravo to – da uopće ne morate sumnjati u njegovu ljubav!

Želim da upoznaš moju mamu. Muškarci svoju majku nikad neće zamarati ženama u koje nisu zaljubljeni. Zato je ovo jasan znak da mu puno značite. Dakle, ako je došlo vrijeme za upoznavanje dviju najvažnijih žena u njegovom životu, onda taj muškarac vidi budućnost u vašoj vezi, piše “Cosmopolitan“.

Tako sam ponosan na tebe. Ponos obično predstavlja osjećaj zadovoljstva zbog nečijih dostignuća. Dakle, ako je muškarac ponosan zbog postignuća njegove ljepše polovice, njezina su dostignuća na neki način i njegova.

Znam točno kako želim da provedemo idući vikend. Ako danima unaprijed razmišlja o tome kako će s vama provesti vikend, to sigurno nije muškarac koji razmišlja o strategiji pomoću koja će vas odvesti u krevet (ili nestati bez traga.)

Nedostaješ mi. Ova vrsta poruka otkriva da muškarac razmišlja o vama tijekom cijelog dana, bez obzira na to gdje se on nalazi. Ako vam vaš dečko stalno govori da mu nedostajete, to je vjerojatno zbog toga zato što ste mu stalno u mislima.

Jesi li jela? Za nešto neiskusnije, ova bi se poruka mogla činiti sasvim normalnom, ali mogla bi značiti puno više. Kad im je do nekoga stalo, oni imaju potrebu štiti tu osobu na sve moguće načine. Zato je ova poruka način da vam pokaže da se brine za vas.

Nije ti potrebna teretana. Drugim riječima: „Volim te ovakvu kakva jesi.“

Ovaj film/knjiga/pjesma me podsjetila na tebe. Jednom kad se zaljubite, sve stvari koje radite tijekom dana podsjećat će vas na voljenu osobu. Ako vam stalno govori da ga nešto podsjeća na vas, znači da mu ne izlazite iz glave!

Volio bih da si sad ovdje. Ako dobijete ovakvu poruku od svog dečka, vrlo je vjerojatno da je zaljubljen u vas. Prava ljubav podrazumijeva stalnu naklonjenost. Ako vam vaš partner šalje ovakve poruke dok je zauzet drugim stvarima, onda je bez sumnje riječ o ljubavi.

