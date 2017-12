SEDMIČNI HOROSKOP OD 4. DO 10. DECEMBRA 2017: Blizanci pretjeruju sa provodom, Vodoliji potrebno strpljenje

Saznajte šta očekuje vaš znak i u kojim aspektima života ćete doživjeti pozitivan pomak, a u kojima ćete stagnirati, piše “Ehoroskop“…

OVAN

LJUBAV: Opuštenost ili ravnodušnost vladaće u vašim emotivnim odnosima. Mnogi parovi uživaće bez pritiska da se nekuda mora izaći ili nešto nekom dokazati. Povremeno ćete takođe biti skloni povlačenju i skrivanju emocija, ali to će biti prolazno.

KARIJERA: Sljedeći svoj put doći ćete do faze kad treba da budete na usluzi drugima. Upravo te vrline vrijedna osobina doći će do izražaja ovih dana i to najviše zato jer će se situacija razviti u tom pravcu. Pomoći ćete mnogima oko sebe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne štedite se, imate snage.

BIK

LJUBAV: Još uvijek ćete svako malo biti u iskušenju da se posvađate, da prigovarate ili da kritikujete drugu stranu. Moguće je i obratno, da drugi kritikuju vas. Krajem sedmice počinju malo bolji ljubavni dani, ali i dalje stoji mogućnost provokacija.

KARIJERA: Istraživaćete nešto, ali ni sami nećete biti sigurni šta je to. Zbog toga ćete povremeno djelovati zbunjeno, kako sebi, tako i svojim kolegama. Zastanite i prvo razmislite koji su vaši poslovni prioriteti i ciljevi. Jasno ih definišite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte žuriti ni u čemu.

BLIZANCI

LJUBAV: Zanimljiva dešavanja na koje ćete svakodnevno nailaziti budiće u vama uspavane snove o ljubavi iz bajke. Imaćete toliko motivacije da biste mogli preterati s izlascima i provodima, ali i s ljubomorom. Nemojte zbog svega zapostaviti svoje dužnosti iz drugih područja života.

KARIJERA: Stara izreka da ako od života dobijete limun, vi od njega napravite limunadu, važiće i ovaj put. Pokazaćete svoju kreativnu crtu i primjenićete spomenuto pravilo. To što će sve to u sebi nositi i crtu utješne kategorije nije ni važno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Snaga je u vama

RAK

LJUBAV: Sve će se više ljudi skupljati u vašoj kući. Jednostavno će im goditi vaše društvo. Ako već jeste u vezi, više ćete vremena provoditi s ekipom poznanika i partnerom, nego sami s partnerom. Niko vam doduše neće prigovoriti, ali ponekad se i osamite udvoje

KARIJERA: Pred vama je sve otvoreniji put za razvoj na profesionalnom planu. Kod nekih će se to pokazati kao sve bolje povezivanje i saradnja s ljudima iz struke ili sa strancima. Biće i onih koji će zbog posla putovati preko granice.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje zdravlja i kondicije.

LAV

LJUBAV: Niz događaja koji će dolaziti iz drugih područja života povremeno će vam uzimati vrijeme za ljubav. Ponekad ćete morati da birate jer nećete stizati na sve. Između vas i osoba suprotnog pola događaće se hemija koju niste očekivali. Biće lijepo.

KARIJERA: Sve što je povezano s umjetnošću, mladima, sportom, zabavom ili pozornicom ovih će se dana kod vas aktivirati Ko radi u opisanim profesijama, imaće sve više posla. Svi ostali postaće pravi zabavljači na radnom mjestu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sve će biti sjajno ako ne idete silom

DJEVICA

LJUBAV: Pred vama su dani bogati ljubavnim iskustvima koje će za vas biti lijepa. Oni koji su još sami neka se svakako dotjeraju i izađu među ljude jer su šanse da nađu i dožive ljubav zaista povećane. Oni u vezama uživaće u sitnicama.

KARIJERA: Slušajte druge više nego sami sebe. U ovom trenutku to je tako. Ljudi oko vas i oni s kojim poslovno sarađujete trenutno više vide od vas ili imaju veći uticaj na stvari. Zato se povežite i ne pitajte previše. Slijedite ih do cilja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se do mile volje.

VAGA

LJUBAV: Okolnosti će vam u privatnom životu uglavnom ići na ruku. Voljena osoba će vas podržavati, premda će povremeno dolaziti do manjih verbalnih nesporazuma. Istovremeno će se pojaviti stvari koje treba da riješavate sa svojom porodicom.

KARIJERA: Pred vama su dani bogati prilikama za razvoj. Budite otvoreni, susretljivi, poštujte druge kao i sebe i vidjećete da možete gotovo sve. Nemojte da se umislite ili uspavate na lovorikama. Ovo je tek početak prosperitetnog razdoblja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Postanite svjesni svojih kvaliteta.

ŠKORPIJA

LJUBAV: Vjerovatno ćete uživati u sasvim običnim stvarima i bez velikih ljubavnih ambicija. Ovo će donijeti opuštenost u vezama kakvu niste očekivali. Tako ćete se posvetiti jedno drugom na nov način. Samci će jednako relaksirani izlaziti.

KARIJERA: Izađite u susret jednoj osobi koja nije sigurna kako da obavi zadato. Budite otvoreni i kooperativni, jer se u krajnjoj liniji radi o zajedničkim rezultatima koji će kasnije doći. Zahvalnost koja će uslijediti biće vam novi motiv za dalji rad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavićete se finim sportom.

STRIJELAC

LJUBAV: U društvu voljene osobe vi ćete vjerovatno nalaziti mir nakon dinamičnih radnih sati. Oni koji su još sami teško da će nakon posla naći dodatnu energiju za ljubavna osvajanja. Radije će se opuštati u tišini i samoći ili u društvu prijatelja.

KARIJERA: Bez obzira što će neke važna informacije još uvijek izostati, vi ćete raditi s određenom lakoćom. Mali napori biće povezani s komunikacijama, ali sve ćete lakše izlaziti i s tom temom na kraj. Pokazaćete da ste dorasli zadacima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sumnjajte u svoje sposobnosti.

JARAC

LJUBAV: Ljubaznost kojom ćete zračiti privlačiće čak i one koji vam inače nisu skloni. Ako tražite srodnu dušu i još ste sami, oslonite se u potpunosti na svoj šarm. Čak i ako u početku sve ne bude išlo glatko, stvari će se razviti u vašu korist.

KARIJERA: Biće još nekih malih borbi čiji će rezultat zavisiti od spremnosti svih na bolju saradnju. Takođe će biti potrebno malo više strpljenja u radu. Od vas zavisi kako ćete se nositi s postavljenim vam zahtjevima. Budite ozbiljni i profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne može se ništa preskočiti.

VODOLIJA

LJUBAV: Budite nježni s voljenom osobom i ne uzimajte okolnosti koje vam ne idu uvijek na ruku previše ozbiljno. Radije razgovarajte, jer će vam to pomoći da se oboje bolje otvorite. Oni koji to učine i prihvate poneki kompromis biće zadovoljniji.

KARIJERA: Možete više od onog što mislite. Ugledni ljudi će vas podržati, ali još ne stižu potrebne informacije. Zbog svega trebaće vam strpljenja. Radite dalje bez previše pitanja, jer uskoro ćete dobiti očekivano.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanimaju vas istraživanja nepoznatog.

RIBE

LJUBAV: Vaš šarm i sposobnost prilagođavanja učiniće da vas mnogi požele u svom društvu. Neki će se pretvoriti u najbolje zabavljače. Izlazaka neće nedostajati. Oni u vezama mnogo će pričati i tako ojačati međusobno povjerenje.

KARIJERA: Bićete spremni da podmetne leđa u svakom trenutku. Ponekad ćete morati da se snađete s onim što znate i imate. Za vas to neće biti neki problem, ali biće onih koje i dalje treba upućivati. Pomozite im svojim znanjem.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro je što želite da dijelite s drugima.

