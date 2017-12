Svi ga obožavaju: Ovaj znak Zodijka najbolje zna kako ugoditi drugima (i sebi)!

Poznat je po svojoj tvrdoglavosti i jedan od rijetkih načina na koje ga možete nagovoriti na nešto je da mu ponudite jednu ili sve od ovih omiljenih stvari, piše Awakening people.

On je – Bik!

Njegova svrha se svodi na preživljavanje, a nakon što je to osigurano, ona se svodi na udobnost. Niti jedan drugi znak nema udobniju zonu udobnosti. I niti jedan drugi znak nije više ‘zapeo’ u svojoj zoni udobnosti više od Bika, prenosi “Atma“.

Budući da je njegova glavna motivacija stabilnost, često se može naći u situacijama koje su manje od optimalne, ali on ostaje tamo, jer to je ono što on poznaje. To može biti frustrirajuće za prijatelje, obitelj i partnere koji znaju da Bik može bolje.

Davanje neželjenih savjeta općenito nije dobra ideja za nikoga, a pogotovo kad je u pitanju Bik! A čak i ako ikada potraže vaš savjet o nečemu, on neće previše razgovarati o tome. Znajući to možete se poštedjeti mnogih frustracija kada imate posla s Bikom.

Zašto onda ostajemo uz tu tvrdoglavu osobu? Možemo to sažeti u jednu riječ, radi se o pouzdanosti. Bik će uvijek biti tu za vas. On vam možda neće kupovati ekstravagantne poklone, odvesti vas na putovanje života u Italiju ili vas izvesti na na ples, ali on će biti tu kada trebate nekoga da vas pokupi s ceste kad se vaš automobil pokvari.

On će uvijek imati ‘posebnu’ meku stolicu za vas kada vam je potrebno mjesto na koje ćete se skriti od užurbanog života i gdje ćete pronaći malo mira.

On će čak imati i grickalice za vas, kako bi se osjećali posebno. Nikada nećete gladovati kada ste s Bikom, on to nikada prirodno ne bi dopustio.

A govoreći o tome što mu dolazi prirodno… novac. Da, Biku je važan novac. On lako dolazi do njega i ne gubi ga. On je puno darežljiviji sa svojim vremenom nego sa svojim novčanikom, ali ako trebate nove gume ili pozajmicu kako bi popravili svoj krov, Bik je prava osoba kojoj se možete obratiti.

On će očekivati da mu to vratite, ali dat će vam dovoljno vremena za to. Njemu se ne žuri pa ne očekuje da se i vi žurite. A pozajmicu će vam dati samo ako je u poziciji da vam je da.

“Spor i odmjeren osvoji utrku” njegova je izreka, ako uopće postoji. On uvijek polako napreduje. Ipak, u toj sporosti stvara duboke korijene koje daju dugovječnost njemu i njegovim kreacijama.

Dakle, bez obzira radi li se o dobrom obroku, vožnji do zračne luke, lijepom sonetu ili savršenoj masaži stopala, Bik čini ovaj svijet gostoljubivijem i boljim mjestom.

I za to smo zahvalni.

