Ova tri horoskopska znaka predstavljaju najgore muževe: Manipulišu, kontrolišu i zanemaruju partnerice

Ako gledamo isključivo horoskop, onda možemo reći kako se smatra da su vodeni znakovi uglavnom pasivni bračni partneri, dok su vatreni iznimno ljubomorni i posesivni, a zračni liberalni. Zemljani znakovi su veliki kritičari, ali su s druge strane otvoreni, no navodno su ova tri znaka bez premca najgori supruzi na svijetu (neki svojom, a neki ne baš isključivo svojom krivnjom). Evo o kome se radi.

1. Bik

Naime, poznato je da je Bikovima veoma važan njihov posao i da najviše brinu o karijeri, čak više nego o braku i djeci. Njihova je naglašena osobina odgovornost i često ostaju dulje na poslu kako bi sve odradili apsolutno savršeno, ali uvijek će prije birati to – posao – nego ugodnu večer sa svojim klincima, porodicom, suprugom…

Partnere osvajaju svojim hedonističkim stavom i vole poklanjati lijepe i skupe poklone, kao i davati najljepše moguće komplimente, ali ono što bi najviše trebali poklanjati je svoje vrijeme, a to baš i ne rade.

2. Djevica

Često se to na van ne vidi zato što taj detalj dobro skrivaju, ali Djevice su iznimno ljubomorni i nesigurni partneri. S vremenom ta njihova slaba tačka ipak izađe na vidjelo i to najčešće onda kad misle kako je njihova veza sto posto sigurna i kako više ne mogu izgubiti partnericu. Zatim kreću s manipulacijom i kontrolisanjem, a to nikako nisu osobine koje želimo kod svog bračnog partnera.

3. Ribe

Muškarci rođeni u ovom znaku poznati su kao iznimno razumljivi i osjećajni ljudi, pa na prvi pogled izgledaju kao savršen partner s kojim bi svaka žena voljela provesti cijeli život. No, njihova je mana ta da vrlo često upadnu u zamku veze ili braka s pogrešnom osobom koja ni malo ne cijeni sve kvalitete koje oni posjeduju. Ribe su također i vrlo naivni znak, pa vole svu krivnju svaljivati na sebe, što u njima stvara nevjerojatnu nesigurnost i strah, piše “Net“.

