OVO je TEŽAK znak Zodijaka – Ako ste ga sposobni “podnijeti”, bit će pun ljubavi i vjernosti!

Ako možete imati na umu neke opće stvari kada ste sa svojim prijateljima, članovima obitelji ili partnerom rođenim u ovom znaku, puno lakše ćete naći zajednički jezik i doseći dubinu njihovog vjernog srca, punog ljubavi, prenosi “Atma“.

Govorimo o – Djevicama!

1. Djevice su osjetljive, zato budite pažljivi s njenim osjećajima

Djevice će svoje osjećaje držati pod kontrolom, jer znaju da su pretjerano osjetljive, a ne žele pretjerano reagirati. Kada dođe do toga da izjavljuje što je muči, to može izaći na eksplozivan način jer je to dugo vremena držala u sebi.

Pružite joj sigurno mjesto za izražavanje tih osjećaja, umjesto da se „istresete“ na nju onda kad eksplodira.

Njoj je samo potreban osjećaj da ju se čulo i razumjelo, a nakon što izbaci sve te osjećaje, ona se može opustiti. Pripremite se za sljedeću eksploziju, jer nažalost, to vjerojatno neće biti ništa manje eksplozivno. Gomilanje emocija u sebi je ono što ona najbolje radi.

2. Recite ono što mislite i mislite ono što govorite

Djevica mrzi mentalne igre i ne voli nagađati kako se osjećate ili donositi pretpostavke. To je izluđuje! Ona smatra mentalne igrice i uskraćivanje emocija nezrelim i potpunim gubitkom svoje energije.

Njoj je najvažnija otvorena komunikacija, ali ipak učinite to s taktom, molim vas. Biti iskren je jedna stvar, a nešto sasvim drugo je ako ste grubi i bezobzirni. Zapamtite da su Djevice osjetljiva stvorenja i ophodite se s njima na ljubavni, nježni način.

3. Kada ste s njima, red i čistoća su najbitniji

Djevice vole savršeni red i pedantnu čistoću. Ako se spremate na suživot s Djevicom, ne bacajte svoju odjeću na pod, ne ostavljajte suđe u sudoperu i ne ostavljajte novine razbacane unaokolo u kuhinji. Djevica je tako opsesivno uredna da doslovno ne može funkcionirati u bilo kojoj vrsti kaosa.

Ne očekujemo da se pridržavate naših smiješnih organizacijskih standarda, ali samo pokušajte imati suosjećanja za činjenicu da vaša Djevica ima malo opsesivno – kompulzivni poremećaj i to će, nažalost, utjecati na vas.

4. Ugađajte joj, jer Djevica to neće učiniti sama za sebe

Djevice puno brinu o drugim ljudima i vole se osjećati potrebno, ali često su joj te tuđe potrebe važnije od njenih. Pomognite joj oko toga.

Ona će rijetko to učiniti za sebe pa joj je potrebno da netko drugi to učiniti za nju.

