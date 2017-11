Prave dobričine, čak i na svoju štetu: Ovaj znak će učiniti sve za druge!

Blago vama ukoliko pored sebe imate ovaj divni znak.

Vaga.

Najnepravednija izreka o Vagi: “Vaga je uvijek neodlučna.” Kada imate mogućnost predvidjeti posljedicu svake odluke, a sve ima i svoju dobru stranu, teško je odlučiti se…

Kad dođe do toga da sve treba držati pod kontrolom, Vaga preuzima glavnu ulogu. Smiren i pravičan, ovaj znak mrzi biti sam. Vage su društvene i imaju dar za komunikaciju te vole biti okružene prijateljima i obitelji. Karizmatični su i očaravajući zbog čega nevjerojatnom prirodnom lakoćom privlače ljude sebi. Predstavljaju yin i yang, odnosno imaju fascinirajuću osobnost koja je mješavina racionalnosti i logičnosti te nestalnih emocija, prenosi “Stil Kurir“.

Zbog toga će rado ući u neku raspravu i pobiti nečije mlako mišljenje pri čemu će im, uz ‘hladnu glavu’, pomoći i šarm. Međutim uvijek su otvoreni za promišljanja te će zbog svoje dobroćudne naravi priznati vlastite pogreške ako ih se logičnim objašnjenjem može uvjeriti da su u krivu.

Vaga je zračni znak, izraženog intelekta i pronicljivog uma. U prirodi joj je da je inspiriraju interesantne knjige, nesavladive diskusije i zanimljivi ljudi što joj rastjeruje dosadu.

Osobe rođene u horoskopskom znaku Vage vrlo su zanimljivi prijatelji – ljubazni, društveni, šarmantni i imaju takta. Vaga zna kako i kad da se odmori i zabavi: postoji vrijeme za izlaske i pripreme, vrijeme za kavu i duge razgovore, vrijeme kada se ne radi ništa, a opet i vrijeme kada se samo radi.

Vladajuća planeta Vage je ljubitelj lijepih stvari – Venera, pa je kvaliteta uvijek važnija od kvantitete za osobe u ovom znaku. Okružene su umjetnošću, glazbom i prelijepim mjestima kako bi mogle dostići svoj puni potencijal. Pošto su po prirodi kooperativni, vrlo često rade s drugima na kreativnim projektima.

Partnerstvo je vrlo važno za Vagu, posebno ono koje je na osobnoj razini. Sa svojim pobjedničkim mentalitetom i dobroj suradnji nisu skloni biti dugo sami.

Za Vagu su osobe sa kojima surađuje jednako bitni kao i sam posao koji obavlja. Jako joj je važno imati ugodnu atmosferu na radnom mjestu. Voli dijeliti odgovornost i zajedno sa svojim kolegama donositi odluke. Novac joj je potreban da bi sebi priuštila lijepe stvari, ali Vaga nikada neće raditi sa lošim ljudima da bi postala bogata.

Vagu fascinira ravnoteža i simetrija. Često su to osobe koje cijene ravnopravnost, ne podnose nepravdu gdje god ona bila i čine sve da je otklone. Nisu skloni suočavanju bez razloga i više vole sačuvati mir, gdje je to moguće. Baš kao što su potrebna dva predmeta za ravnotežu, tako i Vage češće biraju da su u grupi ili paru, nego da su sami.

Najveći problem za Vage je kada su prisiljene birati stranu. Ponekad provedu previše vremena u spoznaji i argumentaciji svake strane pa zaborave da uopće imaju svoje mišljenje. Nije rijetko vidjeti da Vage polude u donošenju odluka kada se uključi još koji argument ili mišljenje. Ključ je naravno u toj “svetoj” ravnoteži kojoj toliko teže.

Ukoliko zaista želite razumjeti osobe rođene u horoskopskom znaku Vage, onda trebate shvatiti njihov „proces vaganja“ koji je prisutan u gotovo svim aspektima njihovog života. Njima je potrebno malo više vremena da uzmu u obzir sve strane jednog problema.

Pod pritiskom, a iz želje da udovolje okolini, donose brze odluke, koje opet zatim mijenjaju. Međutim, ukoliko im dozvolite da uzmu vremena koliko im je zaista i potrebno, možete biti sigurni da neće odustati od jednom donesene odluke.

Oni imaju jaku volju koja često ne dolazi do izražaja zbog ljubaznog i diplomatskog ponašanja.

Vage vole biti u društvu ljudi, ali izbjegavaju velike gužve. One su poput golubova mira, idu okolo i posreduju u pomirenju ljudi; ali, one same ponekad vole dobru raspravu. Vaga ima blag, iskren i osjećajan karakter. Otvorenog su duha i dubokih osjećaja. Imaju razvijenu intuiciju, tako da vrlo brzo shvaćaju izazivaju li simpatiju ili odbojnost kod drugih ljudi.

Vaga želi da sve bude savršeno; a ukoliko ste dovoljno dugo s njom – pretvoriti će i vas u umjetničko djelo…

