Ogromna energija, teške emocije: Ovaj znak ima više tajni nego iko drugi!

Škorpion, osmi znak Zodijaka, kuća je Marsa. Kao svaki znak, podijeljen je na tri dekanata. Prvi dekanat pripada Marsu, drugi Suncu, a treći Veneri. Njegova priroda je hladna i vlažna, vodena, flegmatična; ženski znak, noćni, fiksni, mračni. Pripadaju mu grabežljive zvijeri i vodene životinje, tekuće vode i drveća umjerene visine, zna imati mnogo djece, može biti razvratan, obazriv je, sklon bijesu, pomalo lažljiv, gospodar opreznosti, lijepog lica, darežljiv u duši.

U prirodnom horoskopu Škorpion vlada osmom kućom, koja se odnosi na smrt, gubitke, ali i nasljedstva. Ujedno, ovo je druga okultna kuća. Element vode kojem pripada čini ga emotivnim, a Mars (vladar) strasnim, dinamičnim i spremnim na akciju. Intuitivan je poput Raka i Ribe pa nazire dubok smisao iza površnih događaja…

1. Izgled

Svojom pojavom odaje nešto od onog drugog, nematerijalnog, nedodirljivog svijeta. Škorpioni vas mogu izuzetno privlačiti, ali ne klasičnom, pomalo sladunjavom pojavnom ljepotom, poput Vage, već misterijom koju neizbježno sa sobom nose. Oni jednostavno hipnotiziraju pogledom, a njihovu ogromnu energiju instinktivno ćete osjetiti čak i kada djeluju potpuno nezainteresirano i odsutno.

2. Karakter

Priroda ličnosti rođenih u znaku Škorpiona puna je proturječnosti, izvor je neugasive borbe strasti i osjećaja. Iako je Škorpion detektiv koji njuška po tuđim “skrovištima”, sam ima više tajni nego itko drugi. Njegova najizrazitija osobina je suzdržanost, koja osobe rođene u ovom znaku čini pomalo tajanstvenim. Nikada ne dopušta da se prodre u njegove najintimnije i najskrivenije sfere, a svoje slabe točke uspješno krije od drugih. Ono što mu u mnogim slučajevima daje prednost je duboka i snažna intuicija koja mu omogućuje da razluči istinu od laži i da razdvoji zlo i dobro.

Škorpion ne vapi za masom da bi se potvrdio. Ovaj izdržljivi ratnik u svaki boj ide sam. Na njega se savršeno može primijeniti izreka da “male ptice lete u jatu, a velike same”, a Škorpion je i te kako velika ptica. Važnije joj je što sam misli o sebi i svojim djelima, nego što o tome misli okolina.

Ukoliko procijeni da živi među površnim ljudima, ima se snagu potpuno izdići i živjeti sam. Ukoliko ga nitko ne želi pratiti, sam će krenuti otkrivati tajnu smislenosti života i svijeta. Može djeluje pomalo odsutno, čak i onda kada sve registrira, zbog stalno prisutnog osjećaja da pojavni svijet nije kraj.

Izuzetno je teško udubljivati se u njihov kompleksan, težak i svojeglav znak. Svijet Škorpiona intuitivno mogu naslutiti samo njihova vodena braća Rakovi i Ribe, dok ostalima, po pravilu, izmiču. Škorpioni su vrlo prisebni i hladnokrvni čak i u najrizičnijim životnim situacijama jer se uopće ne boje. U namjeri da ostvare neki cilj, ići će do krajnjih, drugima nedostupnih granica, bez pretjeranog razmišljanja o posljedicama. Zbog toga često djeluju bezobzirno. Škorpiona koji kreće nemoguće je zaustaviti, možete ga jedino pratiti. On nikada ne staje na pola puta. Ispod naizgled mirne i pribrane pojave, krije se pravi vulkan. Ukoliko nije dobro kanalizirana, ova silovita energija postaje destruktivna ili autodestruktivna. Iako je mračan, privlači kao magnet svojom podzemnom snagom. Opsjednutost smrću dolazi do izražaja u snovima. Još samo Rakovi imaju tako morbidne snove kao Škorpioni. Doza onostranosti prisutna je u njima i poslije buđenja.

Neviđenom samodisciplinom vladaju svojim ponašanjem. S njima ne bi trebalo ulaziti u žestoke sukobe, zato što su najnezgodniji neprijatelji. Inteligentni su, vrlo hrabri ali i osvetoljubivi. Dugo će pamtiti uvrede, a kako su izuzetno intuitivni, brzo će naslutiti vašu “Ahilovu petu” i uzvratit kada ste najslabiji.

Škorpionu nije puno stalo do vanjskog izražavanja naklonosti, ne laskaju, a i ne očekuju da im laskate, jer oni najbolje znaju koliko vrijede. Ne dijele savjete samoinicijativno, kao Ovnovi, ali ukoliko zatražite njihovo mišljenje, onda ih pažljivo poslušajte, jer će vam bezuvjetno reći istinu.

Ukoliko su Mars i Merkur loše aspektirani, namjerno lažu samo da bi povrijedili, ponašaju se kao špijuni, instinktivno razaraju sve plemenito i uzvišeno, jer su ispunjeni neobjašnjivom mržnjom. Razumiju čak i ono što nije izgovoreno, hrabro stavljajući na raspolaganje svoju ogromnu snagu slabima i nemoćnima, ako ih za njih vezuje ista ideja. Izrazito su ambiciozni i temeljiti, a ukoliko to požele, mogu biti neviđeni radnici. Istrajnost koja graniči s fanatizmom ne dozvoljava im da napuste započeti posao, a da ga ne obave idealno. Općenito govoreći, s njima se ni u čemu nije lako natjecati.

3. Ljubav

Strasni i posesivni Škorpioni obično dominiraju onima koje vole. Veza s njima podrazumijeva ekstreme svih vrsta, od egzaltiranih emocija, sjaja, duhovnog uzdizanja, do mraka i destrukcije. S predstavnicima ovog znaka najteže je živjeti. Veliki su perfekcionisti, posesivnost ih često vodi u sadizam, često najviše maltretiraju upravo one koje najviše vole. Opterećeni su sumnjama i traže apsolutnu predanost. Vrlo su mistični i neshvaćeni, nose sa sobom svojevrsni fatalizam.

Prave osjećaje ne pokazuju zbog neviđene samokontrole, tako da vam nikad neće biti jasno na čemu ste. Svoje tajne neće otkriti, ali će sve učiniti da odgonetnu tuđe, kako bi vladali. Ne podnose prijetnje i ucjene, jer su po prirodi iznad njih. Ne dijele komplimente da bi nekog zaveli. Napušteni izgledaju mirno, ostavljajući vas u nedoumici jesu li vas uopće voljeli. Ukoliko jesu, “amputirat će” dio sebe i sve zaboraviti, a za to im ne nedostaje snage.

Kada vole, osvajaju po svaku cijenu svojim magnetizmom. Preziru rutinu i općeprihvaćene norme ponašanja i radije slijede principe koje same sebi postavljaju. Čak i kada su najzaljubljeniji, ne izjavljuju ljubav i ne idealiziraju, već zadržavaju jasnu svijest o tome koliko tko vrijedi. Očekivati od Škorpiona da im emocije pomute razum, na onaj način kako se to događa Rakovima i Ribama, iluzorno je, jer nisu tako romantični i mekani, a umjesto ružičastih nose crne naočale.

Ukoliko u neprestalnoj potrazi za ljubavlju uspije pronaći svoju jedinstvenu životnu ljubav, Škorpion će učiniti sve za nju u doslovnom smislu te riječi. Štitit će je orlovskom hrabrošću, voljet će nezaboravno i doživotno.

Zato se nemojte iznenaditi ako upoznate Škorpiona koji je čovjeka ili ženu svog života ispratio na “put bez povratka” i ostao doživotno vjeran svojoj ljubavi, isključujući svaku mogućnost da nekog ponovo voli.

