Da li mobilni telefon u džepu utiče na plodnost muškarca

Povezanost muške plodnosti sa nošenjem mobilnih telefona tema je koja izaziva različita mišljenja i kontroverze. Neka istraživanja pokazala su da mobilni telefoni mogu da utiču na kvalitet i količinu spermatozoida zbog elektromagnetnog zračenja koje ispuštaju. Druga istraživanja, međutim, nisu potvrdila tu vezu ili su pokazala da je ona slaba ili privremena. Zato je potrebno sprovesti više istraživanja kako bi se dobio jasniji odgovor.Neplodnost pogađa približno jedan od šest parova širom svijeta. U više od polovine slučajeva uzrok je loš kvalitet sperme.

Muškarci danas imaju upola manje testosterona nego prije 50 godina.

U posljednje tri decenije kvalitet sperme opao je bez jasno prepoznatljivog razloga. Teorije o uzrocima ove pojave su brojne, ali nijedna nije konačno dokazana.

Okolina, genetika, način života, ishrana, stres, lijekovi, način života, konzumiranje alkohola, pušenje i psihološki stres naizmjenično su navođeni kao potencijalni uzročnici, nakon epidemioloških studija ne baš visokog kvaliteta.

Mobilni telefoni nisu izuzeti sa ove liste zbog emisije visokofrekventnih elektromagnetnih talasa (800–2200 MHz) koje tijelo može da apsorbuje.

Klinička ispitivanja sprovedena na pacovima ili miševima ukazuju na to da talasi koje emituju mobilni telefoni mogu da utiču na kvalitet sperme i izazovu histološke promjene u testisima. Uslovi pod kojima su vršena ova ispitivanja, međutim, daleko su od našeg svakodnevnog izlaganja elektromagnetnim talasima.

Isto zapažanje može da se dobije i u eksperimentima sprovedenim na ljudskoj spermi in vitro, u laboratoriji, ali promjene izazvane elektromagnetnim talasima i ovdje ostavljaju sumnju,pišu Nezavisne

Studije na ovu temu su rijetke, sprovode se u malom obimu i uglavnom daju oprečne rezultate. Pristrasnost učesnika ovdje igra glavnu ulogu, baš kao i veliki broj potencijalnih zbunjujućih faktora.

Bez dokaza o povezanosti

Jedna studija sprovedena je u Švajcarskoj još 2005. godine. Od 2.800 mladića iz opšte populacije, starosti između 18 i 22 godine, traženo je da tokom tri dana procijene svoju sposobnost za služenje vojnog roka. Oni su ispunili onlajn upitnik u kojem su detaljno opisali korišćenje mobilnog telefona u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.

Studija je pokrenuta prije nego što je upotreba mobilnih telefona postala toliko rasprostranjena kao danas, ali se i tada tražila veza između izloženosti zračenju mobilnih telefona i kvaliteta sperme.

Na kraju ove studije samo je 5,3 odsto kontaktiranih ispitanika vratilo završenu dokumentaciju sa svim neophodnim informacijama, posebno laboratorijskim analizama sperme, potrebnim da bi se ispunili ciljevi istraživanja.

Broj sati provedenih na pametnom telefonu i način na koji je korišćen razmatrani su rutinski, kao i kvalitet sperme (zapremina, koncentracija sjemene tečnosti i ukupan broj, oblik i pokretljivost spermatozoida).

Rezultati su, međutim, pokazali da su mladići koji su koristili mobilni telefon više od 20 puta dnevno imali 21 odsto manje spermatozoida u odnosu na one koji su ga koristili manje od deset puta dnevno.

Taj broj je i dalje bio iznad granice koja ugrožava plodnost, a studija nije dokazala da mobilni telefon utiče na druge aspekte kvaliteta sperme, kao što su pokretljivost i građa spermatozoida.

Iako ovo nudi jedno od mogućih objašnjenja zašto se broj spermatozoida smanjuje, to ne dokazuje da mobilni telefoni direktno uzrokuju neplodnost, niti znači da muškarci koji koriste mobilne telefone automatski rizikuju svoje potomstvo.

Studija opisuje statističku povezanost između upotrebe mobilnog telefona i kvaliteta sperme, ali ne dokazuje da postoji uzročno-posljedična veza. Drugi su spekulisali da bi elektromagnetno zračenje mobilnog telefona moglo biti dovoljno da na neki način poremeti proizvodnju sperme, ali isto tako može biti slučaj da zavisnici od mobilnih telefona rade nešto drugo u svom životu što utiče na kvalitet njihove sperme.

Pored nedostatka konačnih dokaza da mobilni telefoni smanjuju plodnost, rezultati su donijeli i jednu ohrabrujuću vijest za muškarce – studija nije pronašla dokaze da nošenje mobilnog telefona u džepu pantalona utiče na stvaranje manjeg broja spermatozoida.

„Ako muškarce to ipak brine, onda je držanje telefona u torbi i ograničavanje njegovog korišćenja relativno jednostavno. Ali trenutno nema dokaza da bi to poboljšalo kvalitet njihove sperme. Što se mene tiče, nastaviću da držim telefon u džepu pantalona“, rekao je dr Alan Pejsi, profesor andrologije na Univerzitetu u Mančesteru u Engleskoj.

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