Karma nagrađuje dobrotu: 4 znaka do 5. avgusta dobijaju ono što su dugo čekali

Do 5. avgusta karma nagrađuje dobrotu kod četiri znaka, ali ne onako kako se to obično piše. Rak, Djevica, Vaga i Ribe ne dobijaju poklon iz vazduha, nego naplatu za nešto što su platili unapred, često prije nekoliko godina, i to bez svjedoka.

Zašto karma uvijek kasni?

Astrologija karmu ne posmatra kao kosmičku kasu koja radi istog dana. Ono što posejete u periodu kada ste bili najslabiji vraća vam se onda kada vam više nije preko potrebno, i tu većina ljudi promaši trenutak.

Prvih pet dana avgusta donose tu vrstu odloženog rešenja, kroz telefonski poziv, potpisan papir ili rečenicu koju niste očekivali da ćete čuti.

Dobrota koja se ne pamti nikome se i ne vraća odmah, i to je najnepravedniji deo cele priče. Ali kod ova četiri znaka planete su se namestile tako da se stari račun zatvara do srede, 5. avgusta.

Rak: Poruka koja vraća dug iz 2023.

Rakovi su godinama bili neka vrsta porodičnog amortizera, onaj ko sluša tuđe probleme u dva po noći i onda sam ne kaže ništa. U prvim danima avgusta stiže poruka od osobe kojoj ste nekad izašli u susret, a koja je sada u položaju da vam vrati.

Ne odbijajte iz ponosa, to je najveća greška koju Rak može da napravi ove nedelje. Emocionalno ćete konačno prodisati, jer se zatvara jedna stara priča iz kruga rodbine.

Djevica: Poravnanje starog računa

Djevica je znak koji sve knjiži, čak i ono što nikad nije naglas rekla. Godinama ste pokrivali tuđe greške na poslu i u kući, često i doslovno iz svog novčanika.

Do 5. avgusta dolazi konkretna finansijska ili poslovna satisfakcija, najverovatnije kroz obračun, isplatu ili raspored koji vam se prvi put ide na ruku. Ne cepidlačite oko detalja u ponudi koju dobijate u ponedeljak, jer je u celini bolja nego što izgleda na prvi pogled.

Vaga: Istina izlazi na videlo u utorak

Vage su mirile ljude koji to nisu zaslužili i ispadale krive zato što nisu htele da biraju stranu. U utorak popodne otvara se razgovor u kom se konačno kaže istina o nečemu što se dugo prećutkivalo, i vaše ime se pominje u lepom kontekstu.

Karma nagrađuje dobrotu Vagi kroz reputaciju, ne kroz novac. Iskoristite to, jer se ovakva prilika da progovorite ne otvara često.

Ribe: Konačni dokaz da ste bili u pravu

Ribama su govorili da izmišljaju, da preterano osećaju, da su naivne kada su nekome verovale bez rezerve. Do kraja prve nedelje avgusta izlazi na površinu nešto što potvrđuje da ste sve vreme bili u pravu, verovatno u vezi sa jednom osobom iz bliskog okruženja.

Ne trošite energiju na dokazivanje, situacija radi umesto vas. Ribe u ovom periodu dobijaju i priliku da vrate dug sebi, kroz mir koji dugo nisu imale.

Kako da ne odbijete svoju nagradu?

Ovog puta sreća nije prepreka, već navika da se dobro odbija iz čiste nelagode. Rak, Devica, Vaga i Ribe jednostavno ne umeju da prime jer su navikli da samo daju.

Ako vam neko ovih dana ponudi pomoć, posao ili izvinjenje, samo recite hvala i nastavite dalje.

Karma nagrađuje dobrotu, a to u astrologiji znači da se dobro delo iz prošlosti vraća sa zakašnjenjem, obično kroz konkretnu priliku, pomoć ili priznanje koje dolazi od osobe kojoj ste nekad izašli u susret, piše Krstarica.

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