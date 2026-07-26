Većina ljudi pravi istu grešku: Ovo voće i povrće obavezno operite prije jela

Stručnjaci upozoravaju da nije dovoljno samo kratko obrisati plod ili ga isprati tek reda radi.

Dovoljno je nekoliko sekundi pod mlazom vode da se uklone nečistoće, a za pojedine namirnice preporučuje se i korištenje četkice.

Ovo voće i povrće mnogi ne peru, a trebali bi

Iako izgledaju čisto, neke namirnice svakodnevno završavaju na stolu bez prethodnog pranja. To se posebno odnosi na plodove s korom koju ne jedemo, jer se bakterije s površine prilikom rezanja lako mogu prenijeti na unutrašnjost.

Dinja i lubenica

Mnogi misle da dinju i lubenicu nije potrebno prati zbog njihove debele kore, ali upravo se na njoj mogu zadržati bakterije i prljavština.

Kada nožem prerežete plod, sve što se nalazi na kori može završiti na sočnom dijelu koji jedete. Zbog neravne površine najbolje ih je prije rezanja dobro oprati četkicom.

Jabuke

Brisanje jabuke o rukav ili majicu nije dovoljno. Na njenoj površini mogu ostati tragovi zemlje, bakterije i nečistoće nastale tokom transporta i skladištenja.

Jabuke treba temeljito oprati čak i ako ih planirate oguliti, jer se tokom guljenja nečistoće mogu prenijeti na unutrašnjost ploda.

Mrkva

Budući da raste u zemlji, mrkva na površini često zadržava ostatke zemlje i različite mikroorganizme.

Bez obzira na to gulite li je ili jedete s korom, dobro pranje je obavezno. Najbolje rezultate daje četkica kojom se uklanjaju sitne nečistoće.

Kivi

Sve više ljudi jede kivi s korom zbog dodatnih vlakana, ali čak i oni koji koru uklanjaju ne bi trebali preskočiti pranje.

Prilikom rezanja nož može prenijeti prljavštinu s površine na unutrašnji dio ploda.

Avokado

Iako se kora avokada ne jede, to ne znači da ga treba staviti direktno na dasku za rezanje.

Na kori se mogu nalaziti bakterije koje nož lako prenese na jestivi dio. Kratko ispiranje prije rezanja dovoljno je da se taj rizik smanji.

Pirinač i kvinoja također zahtijevaju pažnju

Pranje nije važno samo kod svježeg voća i povrća. Pirinač je dobro isprati prije kuhanja kako bi se uklonio višak škroba, prašina i sitne nečistoće. Tako će nakon kuhanja biti rastresitiji.

Kvinoju također treba isprati prije pripreme kako bi se uklonio saponin – prirodni sloj koji može dati gorak okus.

Dovoljna je obična voda

Za pranje voća i povrća nisu potrebna posebna sredstva niti skupi preparati. Nutricionisti ističu da je u većini slučajeva sasvim dovoljno temeljito ispiranje pod mlazom vode.

Nakon pranja namirnice treba osušiti, posebno ako ih vraćate u frižider, jer višak vlage može ubrzati kvarenje i razvoj plijesni.

Mala navika poput pravilnog pranja hrane može napraviti veliku razliku. Nekoliko dodatnih sekundi u kuhinji dovoljno je da smanjite rizik i budete sigurniji u ono što jedete.

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