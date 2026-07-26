Da li kosu perete ujutru ili uveče? Ako to radite u ovo doba, masti se duplo brže

Zašto se kosa brže masti ako je perete u pogrešno vrijeme?

Vlasište reaguje na vlagu i trenje. Kada spavate s vlažnom kosom, jastučnica upija masnoću i istovremeno osam sati trlja korijen kose. Rezultat je mastan korijen i ravna kosa bez volumena. Kod tanke i nježne kose taj efekt je posebno izražen jer se može slijepiti već nakon pola dana.

Jutarnje pranje kose – kome najviše odgovara?

Svježe oprana kosa ujutro djeluje lepršavije i punije od bilo koje frizure koju pokušavate spasiti suhim šamponom.

Ako imate tanku kosu koja brzo gubi volumen, jutarnje pranje može vam osigurati svjež izgled tokom cijelog dana. Jedini nedostatak je što ćete morati izdvojiti 15 do 20 minuta za sušenje prije odlaska na posao ili druge obaveze.

Praktičnost je u ovom slučaju manje važna od izgleda. Kosa oprana navečer i osušena fenom prije spavanja može djelimično riješiti problem, ali malo ko ima volje sušiti kosu kasno uveče.

Pranje kose navečer mnogima olakšava jutarnju rutinu i uklanja znoj, prašinu i ostatke proizvoda nakupljene tokom dana. Gusta, suha ili kovrdžava kosa često bolje podnosi ovaj termin jer joj treba više vremena da se prirodno osuši i smiri. Kod kovrdžave kose lokne se preko noći često lijepo formiraju ako ih ne dirate.

Najveći problem nije večernje pranje, već odlazak na spavanje s mokrom kosom. Vlažna vlas puno se lakše lomi od suhe, a spavanje s mokrim vlasištem može narušiti njegovu ravnotežu i izazvati neugodne promjene na koži glave. Ako kosu perete navečer, prije spavanja obavezno osušite barem korijen.

Koliko često treba prati kosu?

Ne postoji univerzalno pravilo, ali postoje smjernice.

Tanka ili masnija kosa obično zahtijeva pranje svaki dan ili svaki drugi dan kako bi zadržala svježinu i volumen. Gušća, suha ili teksturirana kosa često bez problema može izdržati tri dana ili duže između pranja.

Najbolje je kosu prati kada više ne izgleda svježe, a ne isključivo prema rasporedu.

Kako odabrati termin koji odgovara vašoj kosi?

Odgovor zavisi od tipa kose i vaših navika.

Tanka kosa kojoj je potreban volumen – perite je ujutro.

Gusta, suha ili kovrdžava kosa – večernje pranje joj daje dovoljno vremena da se prirodno smiri.

Ako ujutro nemate vremena – operite kosu navečer, ali obavezno osušite korijen fenom prije odlaska na spavanje.

Presudno nije u koje vrijeme perete kosu, već šta radite nakon pranja – kako je sušite, koje proizvode koristite i da li odlazite na spavanje s mokrom kosom. Dvije osobe mogu oprati kosu u isto vrijeme, a dobiti potpuno različit rezultat upravo zbog njege koja slijedi nakon tuširanja.

A vi, perete li kosu ujutro ili navečer i jeste li primijetili da vam se brže masti otkako ste promijenili naviku? Napišite nam u komentarima šta je kod vas napravilo najveću razliku.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savjet. Za zdravstvena pitanja obratite se svom ljekaru.

Facebook komentari