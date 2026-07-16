Drugi dio jula 2026. donosi sudbonosne susrete: Ova 4 znaka ulaze u snažno ljubavno razdoblje

Drugi dio srpnja/jula 2026. otvara izrazito snažno ljubavno razdoblje za četiri znaka Zodijaka. Jupiter je u Lavu, znaku srca, strasti, udvaranja i velikih ljubavnih gesta. Od 22.7. i Sunce ulazi u Lava pa se ljubavne situacije više ne odvijaju u sjeni.

Ljudi otvorenije pokazuju interes, poruke dobivaju nastavak, a susreti koji su ranije stajali u neodređenosti sada traže odluku.

Merkur u Raku 24.7. kreće direktno i razrješava ono što je tijekom mjeseca ostalo nedorečeno. Razgovori dobivaju nastavak, stare simpatije ponovno ulaze u priču, a novi odnosi prelaze iz početne privlačnosti u konkretniji smjer.

Ovan

Ovan ulazi u razdoblje snažnih osjećaja jer Jupiter u Lavu prolazi kroz njegovo peto polje. To je područje flerta, strasti, izlazaka, romantičnih susreta, udvaranja i ljubavne igre. Za Ovnove se kraj srpnja/jula pretvara u vrijeme izravnih pogleda, brzih poruka i susreta koji odmah podižu adrenalin.

Trigon Jupitera u Lavu i Neptuna u Ovnu daje ovom razdoblju poseban osjećaj prepoznavanja. Privlačnost se javlja brzo i bez dugog analiziranja. Pogled, način govora ili spontan razgovor bit će dovoljni da Ovan odmah osjeti da se pred njim nalazi osoba vrijedna pažnje.

Mars u Blizancima dodatno ubrzava sve što se događa preko komunikacije. Poruke, pozivi, kratka putovanja, susreti u prolazu, razgovori preko prijatelja i kontakti na društvenim mrežama postaju glavni okidač ljubavnog zapleta.

Nakon što Merkur u Raku krene direktno, Ovan će lakše ostaviti iza sebe emocionalnu zbrku koja se vezala uz prošlost, obitelj ili stari odnos. Kraj mjeseca donosi jasniji ljubavni impuls. Stara simpatija ponovno dolazi na scenu, ili se novi susret razvija brže nego što je planirano.

Zauzeti Ovnovi vraćaju strast kroz izlazak, putovanje, otvoren razgovor i fizičku bliskost. U odnosima se ponovno budi živost, a partnerstvo dobiva više vatre.

Lav

Lav ulazi u snažan ljubavni period. Jupiter je već u njegovu znaku, a od 22.7. pridružuje mu se Sunce. To je kombinacija koja pojačava osobnu privlačnost, hrabrost u ljubavi i potrebu da se odnos više ne skriva iza opreza.

U ovom periodu zračite privlačnošću koja ne ostavlja ravnodušnima. No, ovo za vas nije samo razdoblje strasti – to je vrijeme prepoznavanja, kada se duše susreću s razlogom.

Ako ste slobodni, možete privući osobu koja vas vidi točno onakvima kakvi jeste. Osjećaj prepoznavanja bit će trenutan i gotovo nemoguće ga ignorirati. Vaša intuicija sada postaje nepogrešiva: točno ćete znati kada je susret više od slučajnosti.

Može se dogoditi kulminacija priče koja je dugo tinjala – priznanje, jasnoća ili potpuno novi početak. Ako osjećate kemiju, otvorit ćete se bez kalkulacija.

Zauzeti Lavovi krajem srpnja/jula ulaze u važan trenutak za odnose. Partner će jasnije pokazati želju, potrebu za bliskošću ili nezadovoljstvo zbog onoga što je predugo ostalo neizgovoreno. Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7. stavlja partnerstvo u prvi plan i donosi razgovor koji će odrediti daljnji smjer veze.

Vodenjak

Vodenjak ulazi u jedno od najvažnijih ljubavnih razdoblja 2026. godine jer Jupiter u Lavu prolazi kroz njegovo polje partnerstva. To je područje ozbiljnih odnosa, novih veza, brakova, velikih odluka i ljudi koji dolaze s namjerom da zauzmu stvarno mjesto u životu.

Jupiter iz Lava otvara vrata drugoj osobi, a Pluton u Vodenjaku pojačava unutarnju promjenu. Mars u Blizancima prolazi kroz Vaše polje zaljubljenosti pa se ljubavna priča razvija kroz poruke, razgovore, društvene kontakte, internet, kraća putovanja i spontane susrete.

Dopisivanje koje počne neobavezno vrlo brzo bi moglo prijeći u intenzivniji ritam. Vodenjak će ukrstiti puteve s osobom koja ga mentalno pokreće, ali ga istodobno snažno privlači.

Zauzeti Vodenjaci neće moći zadržati odnos u starom obrascu. Pun Mjesec u njihovu znaku 29.7. donosi trenutak emocionalne jasnoće. Veza koja ima budućnost dobit će iskreniji razgovor i jaču bliskost.

Odnos koji se predugo održavao na distanci doći će do točke u kojoj obje strane moraju pokazati što zaista žele.

Ribe

Ribe ulaze u snažno ljubavno razdoblje jer Venera u Djevici prolazi kroz njihovo polje partnerstva. To je jedan od najizravnijih ljubavnih tranzita za ovaj znak u srpnju/julu 2026. godine. Donosi susrete, pomirenja, ozbiljne razgovore i odnose koji traže jasniji oblik.

Merkur u Raku prolazi kroz Vaše polje ljubavi i krajem mjeseca izlazi iz retrogradnog hoda. Time se vraćaju riječi koje su kasnile. Osoba iz prošlosti ponovno će se javiti, stari osjećaj dobit će nastavak ili će novi kontakt napokon prijeći iz tihe simpatije u otvoreniji razgovor.

Venera u Djevici bi mogla Ribama donijeti osobu koja ne osvaja dramom, već pažnjom. To bi mogao biti netko tko dolazi na vrijeme, sluša pažljivo, pamti detalje i pokazuje interes kroz konkretne geste. Za Ribe će upravo takva dosljednost imati snažan emotivni učinak jer će iza mirnog nastupa osjetiti ozbiljnu namjeru.

Slobodne Ribe mogle bi upoznati novu osobu kroz svakodnevnu situaciju, dogovor, ljetnu rutinu, susret preko poznanika ili okolnost koja u početku djeluje sasvim obična.

Zauzete Ribe ulaze u period u kojem partner mora pokazati prisutnost. Pažnja, poruka, dodir, dolazak i iskren razgovor imat će veću vrijednost od velikih izjava. Veze koje imaju stvarnu bliskost postat će nježnije i sigurnije, a odnosi koji su živjeli od odgađanja tražit će konkretniji odgovor.

Facebook komentari