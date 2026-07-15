Ovih 6 znakova u drugom dijelu srpnja/jula ulaze u najjači financijski uspon godine

Za ovih šest znakova drugi dio srpnja/jula okreće financijsku sliku u njihovu korist.

Drugi dio srpnja/jula 2026. donosi snažno ubrzanje financijskih i poslovnih događaja. Pregovori koji su se tijekom prethodnih tjedana vraćali na početak dobivaju jasniji smjer, a odluke o plaći, honorarima, cijenama, ulaganjima i profesionalnim suradnjama prelaze iz faze razmatranja u konkretnu provedbu.

Jupiter u Lavu glavni je pokretač ovog financijskog vala. Lav upravlja vidljivošću, vodstvom, osobnim autoritetom i sposobnošću da se rad predstavi tržištu kao nešto vrijedno pažnje i ozbiljnog ulaganja. Jupiter u ovom znaku povećava doseg, broj prilika i financijsku vrijednost rada koji ima jasno ime, lice i rezultat.

Venera u Djevici tijekom cijelog drugog dijela mjeseca usmjerava novac prema kvaliteti, stručnosti i dobro organiziranoj usluzi. Nejasne ponude i površni projekti brzo gube vrijednost.

Mars i Uran u Blizancima ubrzavaju prodaju, pregovore, marketing, digitalno poslovanje i razmjenu informacija. Izvor prihoda mijenja se kroz novi kanal komunikacije, internetsku platformu, drugačiji način naplate ili ideju koja brže dolazi do kupaca i klijenata.

Od 15. do 21.7. stvaraju se najvažniji aspekti drugog dijela mjeseca. Uran 15.7. gradi sekstil s Neptunom, 18.7. trigon s Plutonom, dok Jupiter 20.7. ulazi u trigon s Neptunom i opoziciju s Plutonom. Dan poslije slijedi Jupiterov sekstil s Uranom.

Ova kombinacija povezuje kapital, publiku, tehnologiju, utjecaj i sposobnost da se postojeći posao podigne na veću razinu. Financijska prilika dolazi kroz širenje tržišta, jačeg klijenta, veću platformu, novu poslovnu ulogu ili promjenu modela zarade. Opozicija Jupitera i Plutona povećava iznose i uloge pa svaki dogovor treba jasno odrediti postotke, odgovornost i kontrolu nad projektom.

Merkur 24.7. kreće direktno u Raku. Razgovori o plaći, honoraru, starom dugu, neplaćenom računu, nekretnini ili obiteljskom novcu dobivaju konkretan nastavak. Pregovori koji su se vraćali na početak prelaze prema odluci i naplati.

Najjača točka dolazi 29.7.. Sunce se spaja s Jupiterom u Lavu, puni Mjesec događa se na 6°30′ Vodenjaka, a Venera u Djevici ulazi u kvadrat s Marsom u Blizancima. To je trenutak velikih poslovnih ambicija, javnih rezultata, financijskih pregovora i odluka koje određuju tko dobiva veći dio dobiti, utjecaja ili tržišta.

Šest znakova ima posebno snažnu financijsku sliku jer su im izravno aktivirana polja osobne zarade, karijere, zajedničkog kapitala, klijenata i profesionalne dobiti.

Rak: Veća cijena rada i ozbiljniji priljev novca

Rakovi ulaze u jedan od najvažnijih financijskih ciklusa posljednjih godina. Jupiter prolazi njihovim drugim poljem osobne zarade, imovine, cijene rada i materijalne sigurnosti. Njegov položaj izravno povećava prostor za veći prihod i snažniju pregovaračku poziciju.

U drugom dijelu srpnja/jula Rakovi dobivaju priliku podići cijenu usluge, pregovarati o većoj plaći ili pretvoriti dodatni posao u stabilan izvor prihoda. Njihovo iskustvo i znanje počinju donositi više novca jer ih predstavljaju jasnije i prestaju prihvaćati uvjete koji ne odgovaraju količini rada.

Zaposlenim Rakovima vraća se razgovor o napredovanju, povećanju plaće ili poziciji koja nosi veću odgovornost i bolju naknadu. Samostalnim poduzetnicima, obrtnicima i honorarcima rast dolazi kroz više cijene, povrat pouzdanih klijenata i jasnije definiran opseg usluge.

Retrogradni Merkur u Raku do 24.7. vraća posao ili financijski dogovor koji je već jednom bio otvoren. To uključuje neplaćeni honorar, odgođeno povećanje plaće, ispravak ugovora ili klijenta koji se vraća s ozbiljnijom ponudom. Nakon Merkurova direktnog zaokreta razgovor prelazi na iznos i rok isplate.

Jupiterovo povezivanje s Neptunom, Plutonom i Uranom između 20. i 21.7. aktivira vašu os osobnog i zajedničkog novca te područje karijere. To donosi veći prihod kroz novu profesionalnu ulogu, projekt koji financira druga strana, kredit za poslovanje, proviziju, bonus ili ulaganje u posao koji već pokazuje rezultate.

Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7. osvjetljava njihovo osmo polje kredita, poreza, osiguranja, dugovanja i tuđeg kapitala. Rakovi tada zatvaraju financijsku obvezu, dobivaju odluku banke ili institucije, dogovaraju povoljniju otplatu ili dolaze do iznosa potrebnog za veći poslovni potez.

Lav: Osobni uspjeh pretvara se u veći prihod

Lavovi se nalaze u središtu najjačih financijskih tranzita mjeseca. Jupiter prolazi njihovim znakom, Sunce 22.7. ulazi u Lava, a 29.7. spaja se s Jupiterom. Istodobno Venera prolazi njihovim drugim poljem novca.

Ova kombinacija povezuje osobnu vidljivost s izravnim rastom prihoda. Lavovi dobivaju priliku predstaviti svoj rad većoj publici, zauzeti utjecajniju poziciju i odrediti višu cijenu onoga što nude.

Najveći rezultat ostvaruju Lavovi koji rade pod vlastitim imenom, vode tim, prodaju uslugu, razvijaju osobni brend ili ovise o publici i klijentima. Njihova sposobnost da privuku pažnju sada se pretvara u narudžbe, ugovore, veći honorar i jaču tržišnu poziciju.

Venera u Djevici u drugom polju pomaže im urediti cjenik, smanjiti nepotrebne troškove i odvojiti profitabilne projekte od onih koji samo troše vrijeme. Lavovi preciznije vide koliko njihov rad vrijedi i koliko im nakon svih ulaganja stvarno ostaje.

Jupiterova opozicija s Plutonom 20.7. aktivira njihovo sedmo polje ugovora, klijenata i poslovnih partnerstava. Dolazi velika ponuda, ozbiljan klijent ili partner koji ima kapital, publiku i pristup većem tržištu. Uvjeti suradnje određuju koliko će Lav od tog rasta stvarno zaraditi.

Jupiterov sekstil s Uranom dan poslije povezuje njihov osobni nastup s područjem profesionalnih mreža, publike i dobiti od poslovanja. Novi kontakt, preporuka ili digitalni kanal donosi naglo povećanje dosega i otvara prostor za veći broj kupaca ili klijenata.

Sunce i Jupiter 29.7. donose vrhunac njihove poslovne vidljivosti. Lavovi tada dobivaju potvrdu, vodeću ulogu, važnu ponudu ili rezultat koji im omogućuje da od tog trenutka nastupaju s višom cijenom.

Puni Mjesec u Vodenjaku istoga dana donosi konačnu odluku o suradnji. Profitabilan odnos ulazi u ozbiljniju fazu, dok se poslovni aranžman s neravnomjernom podjelom dobiti završava ili pregovara iznova.

Lavovi u drugom dijelu srpnja/jula ne dobivaju samo više pozornosti. Njihova vidljivost dobiva cijenu, a dobar osobni nastup pretvara se u konkretnu financijsku prednost.

Bik: Novi izvor prihoda i snažan profesionalni skok

Bikovima Mars i Uran prolaze drugim poljem osobnih prihoda, imovine i cijene rada. To je jedna od najizravnijih financijskih aktivacija među svim znakovima.

Uran mijenja način na koji Bikovi zarađuju, dok Mars ubrzava odluke koje su dugo odgađali. Stari model prihoda više ne zadovoljava njihove potrebe pa uvode novu uslugu, dodatni posao, drugačiji način naplate ili kanal prodaje koji donosi brži i veći rezultat.

Najveći rast ostvaruju Bikovi koji posluju putem interneta, rade s informacijama, prodajom, marketingom, edukacijom, trgovinom ili uslugama koje se brzo prilagođavaju potrebama tržišta.

Mars u drugom polju povećava prihod kroz veću aktivnost, više prodaje i snažnije pregovore. Istodobno traži dobru kontrolu troškova jer povećani promet nema punu vrijednost ako zarada odlazi na neplanirane izdatke.

Jupiter u Lavu aktivira njihovo četvrto polje doma, nekretnina i privatne poslovne baze. Novac dolazi kroz najam, prodaju, kupnju, renoviranje, obiteljski posao ili rad iz vlastitog prostora. Ulaganje u nekretninu ili radne uvjete donosi dugoročniju financijsku korist.

Jupiterova opozicija s Plutonom povezuje područje doma s desetim poljem karijere. Bikovi preuzimaju veću poslovnu ulogu, mijenjaju radno mjesto ili ulaze u projekt koji podiže njihov javni položaj. Ova promjena traži reorganizaciju svakodnevice, ali financijski rezultat opravdava veći opseg odgovornosti.

Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7. događa se u njihovu desetom polju karijere i statusa. Tada dolazi odluka o napredovanju, završetak važnog projekta, javno priznanje ili prelazak na posao koji donosi veću zaradu.

Pluton u istom području pokazuje da se položaj Bika mijenja temeljito. Oni više ne pristaju na ulogu u kojoj snose veliku odgovornost bez odgovarajuće naknade, ovlasti ili priznanja.

Blizanci: Naplata se ubrzava, a tržište postaje znatno veće

Blizanci su među najaktivnijim znakovima drugog dijela srpnja/jula. Mars i Uran prolaze njihovim znakom, dok se Merkur 24.7. okreće direktno u njihovu drugom polju zarade.

Razgovori o honoraru, cijeni, dugu ili naplati izlaze iz zastoja, a Blizanci dobivaju prostor za bržu prodaju i veći broj poslovnih kontakata.

Posao koji je tijekom retrogradnog Merkura prolazio kroz korekcije sada dobiva završnu verziju. Stiže odgođena uplata, potvrđuje se cijena projekta ili se ponovno aktivira klijent koji je prethodno zaustavio pregovore.

Jupiter u Lavu prolazi vašim trećim poljem trgovine, prodaje, oglašavanja, medija, pregovora i edukacije. Sada povećavate prihod kroz pisanje, govor, savjetovanje, društvene mreže, prodajne platforme, online sadržaj i prijenos znanja.

Jupiterovi aspekti 20. i 21.7. proširuju njihov doseg. Proizvod ili usluga dolaze pred veću publiku, a novi kanal komunikacije povećava broj narudžbi. Posebno profitiraju oni koji znaju brzo objasniti vrijednost onoga što prodaju.

Mars i Uran u vašem znaku daje vam prednost u poslovima koji zahtijevaju brzu reakciju. Blizanci prvi uočavaju promjenu na tržištu i prilagođavaju ponudu prije konkurencije. Ta brzina izravno utječe na prihod.

Venera u Djevici aktivira njihov radni prostor, nekretninu i privatnu poslovnu infrastrukturu. Uređenje ureda, prelazak na rad od kuće ili ulaganje u kvalitetniju opremu povećava produktivnost i smanjuje operativne troškove.

Puni Mjesec u Vodenjaku 29.7. aktivira polje inozemstva, stručnog obrazovanja, izdavaštva i šireg tržišta. Blizanci potpisuju ugovor sa stranim klijentom, lansiraju sadržaj za veću publiku ili završavaju projekt koji im otvara novu poslovnu razinu.

Škorpion: Napredovanje donosi veći prihod i snažniju poziciju

Škorpionima Jupiter u Lavu prolazi poljem karijere, statusa i profesionalnog autoriteta. To je jedan od najjačih pokazatelja napredovanja, širenja odgovornosti i rasta poslovnog utjecaja.

U drugom dijelu srpnja/jula njihov rad dolazi pred ljude koji imaju ovlasti, kapital ili mogućnost donijeti važnu odluku. Rezultat je unapređenje, vodeća uloga, veći projekt ili ponuda koja ih postavlja na vidljiviju i bolje plaćenu poziciju.

Zaposleni Škorpioni dobivaju priliku preuzeti odgovorniji posao uz veći iznos, dok samostalni poduzetnici dolaze do važnijeg klijenta ili ugovora koji osigurava stabilnije prihode. Njihova stručnost posebno dolazi do izražaja u složenim projektima koje drugi ne znaju organizirati ili privesti kraju.

Venera u Djevici prolazi njihovim jedanaestim poljem poslovne dobiti, profesionalnih krugova i preporuka. Novac dolazi preko kontakta koji poznaje kvalitetu njihova rada, tima koji ih uključuje u veći projekt ili mreže koja im otvara pristup novim klijentima.

Mars i Uran u Blizancima aktiviraju njihovo osmo polje provizija, ulaganja, kredita, poreza, partnerova kapitala i zajedničke dobiti. To povećava priljev kroz bonus, proviziju, poslovni udio ili projekt koji se financira vanjskim novcem.

Škorpioni koji rade u financijama, osiguranju, bankarstvu, upravljanju tuđim sredstvima, prodaji, kriznom menadžmentu ili poslovima s postotkom dobivaju osobito snažan prostor za rast.

Jupiterova opozicija s Plutonom 20.7. povezuje karijeru s nekretninom, obiteljskim kapitalom ili poslovnim prostorom. Veći profesionalni angažman vodi prema preseljenju, uređenju ureda ili ulaganju koje dugoročno povećava vrijednost poslovanja.

Sunce i Jupiter 29.7. donose vrhunac u području karijere. Škorpion tada dobiva potvrdu položaja, završava važan projekt ili preuzima ulogu koja povećava njegovu cijenu na tržištu.

Jarac: Veći kapital, isplata i rast osobne zarade

Jarcima Jupiter u Lavu prolazi osmim poljem zajedničkog novca, kredita, ulaganja, poslovnog kapitala, poreza i većih financijskih konstrukcija. Puni Mjesec u Vodenjaku istodobno aktivira njihovo drugo polje osobnih prihoda.

Ovo je snažna os novca. Jarci u drugom dijelu srpnja/jula istodobno uređuju vlastitu zaradu i dobivaju pristup resursima koji omogućuju veći poslovni potez.

Merkur je do 24.7. retrogradan u njihovu sedmom polju ugovora i poslovnih partnerstava. Dogovor koji se vraćao na doradu napokon dobiva jasne uvjete, a partner, klijent ili institucija potvrđuje iznos, postotak i rok.

Jupiter u osmom polju donosi odobrenje kredita, ulaganje poslovnog partnera, veći budžet za projekt, isplatu osiguranja, nasljedstvo ili povoljniju raspodjelu zajedničke imovine. Jarčevi dobivaju kapital koji im omogućuje kupnju opreme, širenje posla ili zatvaranje skupe obveze.

Venera u Djevici podržava stručne usluge, obrazovanje, savjetovanje, pravo, administraciju, izdavaštvo i poslovanje s inozemstvom. Njihovo znanje dobiva višu cijenu kada ga pretvore u strukturiranu uslugu, program ili dugoročan ugovor.

Mars i Uran u Blizancima prolaze njihovim šestim poljem posla i radne organizacije. Uvođenje nove tehnologije, automatizacije ili drugačije podjele zadataka omogućuje Jarčevima da odrade veći opseg posla uz manje operativnih troškova.

Puni Mjesec u Vodenjaku 29.7. donosi konkretan rezultat u drugom polju prihoda. Stiže isplata, povećanje plaće, završetak profitabilnog projekta ili odluka o višoj cijeni rada.

Pluton u istom području pokazuje da se struktura njihovih prihoda dugoročno mijenja. Jarci prekidaju s poslovima koji troše mnogo vremena uz premalu zaradu i preusmjeravaju energiju prema izvoru prihoda koji ima veći potencijal rasta.

Suzana Dulčić/ATMA

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